బ్రహ్మోత్సవాల్లో శ్రీవారి గరుడ వాహన సేవ- ముక్కోటి దేవతలు తిలకించే మహోత్సవం!
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైనది గరుడ వాహన సేవ- అక్కడికి వెళితే శ్రీవారితో పాటు ముక్కోటి దేవతలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు
Published : September 28, 2025 at 2:56 AM IST
Garuda Vahana Seva Significance 2025: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు వెలసిన తిరుమల కొండ భూలోక వైకుంఠంగా ఖ్యాతికెక్కింది. ప్రతి ఏటా శ్రీవారికి జరిగే సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ ఏడాది కూడా అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో తక్కిన అన్ని వాహనసేవలు ఒక ఎత్తైతే గరుడ వాహన సేవ ఒక్కటి ఒక ఎత్తు! అసలు శ్రీవారి గరుడ వాహనానికి ఎందుకంత విశిష్టత? ఆ వాహన సేవ ప్రత్యేకత ఏమిటి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం!
న భూతో న భవిష్యతి!
వెంకటేశ్వరునితో సమానమైన దైవం న భూతో న భవిష్యతి! అని స్కంద పురాణం లోని వైష్ణవ ఖండంలోని వేంకటాచల మహత్యం వివరించి ఉంది. అలాంటి స్వామికి ఏడాదికి ఒకసారి జరిగే బ్రహ్మోత్సవ శోభతో తిరుమల గిరులన్ని కళకళలాడుతుంటాయి.
బ్రహ్మోత్సవాల వేడుకలు
బ్రహ్మ దేవుడు ప్రారంభించిన ఉత్సవాలు కాబట్టి ఈ ఉత్సవాలను బ్రహ్మోత్సవాలని అంటారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో శ్రీనివాసుని దర్శించుకోవడం పుణ్యదాయకం, మోక్షదాయకమని సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడే వివరించి ఉన్నాడు. మరి అలాంటి బ్రహ్మోత్సవాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన గరుడ వాహన సేవ విశిష్టతను తెలుసుకుందాం!
'నానా దిక్కుల నరులెల్లా'
తిరుమల శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఐదో రోజు సాయంత్రం అత్యంత ముఖ్యమైన గరుడ వాహన సేవ జరుగనుంది. గరుడ సేవ రోజు తిరుమల గిరులు మొత్తం భక్త జనసంద్రంగా మారుతాయి. వేంకటాచల మహత్యంలో వివరించిన ప్రకారం శ్రీవారి గరుడోత్సవాన్ని తిలకించడానికి ముక్కోటి దేవతలు కూడా తిరుమలకు విచ్చేస్తారంట! మరి ఈ గరుడ సేవలో శ్రీవారిని మోసే గరుత్మంతునికి ఎందుకింత ప్రాముఖ్యత?
దాస్యానికి ప్రతీక
వేద స్వరూపుడైన గరుత్మంతుడు శ్రీ మహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడు. తొమ్మది రోజుల ఉత్సవాల్లో ఐదోరోజు అనగా పంచవేదాలు, గరుడ పంచాక్షరిలోని పంచవర్ణ రహస్యం తెలిపే విధంగా స్వామివారి గరుడోత్సవం జరుగుతుంది. దాసుడిగా, మిత్రుడిగా, విసనకర్రగా, అసనంగా, ఆవాసంగా, ధ్వజంగా అనేక విధాలుగా గరుత్మంతుడు శ్రీనివాసుని సేవిస్తున్నాడు.
మూల విరాట్టుకు, మలయప్ప స్వామికి అభేదం
గరుడ వాహనంపై విహరించే మలయప్ప స్వామికి, ఆనంద నిలయంలోని ధ్రువమూర్తికి భేదం లేదని వైష్ణవ ఖండం వివరిస్తోంది. అందుకే ఈ రోజు ఆనంద నిలయంలోని స్వామి దర్శనానికన్నా గరుడ వాహనంపై విహరించే శ్రీనివాసుని దర్శనానికే ప్రాధాన్యత ఎక్కువ! ఈ రోజు గరుడ వాహనంపై శ్రీనివాసుని దర్శిస్తే గర్భాలయంలోని శ్రీనివాసుని దర్శించినట్లే అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
అమూల్య ఆభరణాలు
గరుడ వాహనంపై విహరించే మలయప్ప స్వామికి, ఆనంద నిలయంలోని ధ్రువమూర్తికి భేదం లేదని చెప్పడానికి నిదర్శనంగా ఈ రోజు ఆనంద నిలయంలో ధ్రువ మూర్తికి అలంకరించే మకరకంఠి, సహాస్రనామ మాల, లక్ష్మీహారాలను మలయప్ప స్వామికి అలంకరిస్తారు. మిగిలిన వాహన సేవల్లో శ్రీనివాసుడు ఉభయ దేవేరులతో కలిసి విహరిస్తే గరుడోత్సవంలో మాత్రం మలయప్ప స్వామి ఒక్కరే పాల్గొంటారు.
భక్తురాలి మాల
గరుడోత్సవం రోజు శ్రీవిల్లి పుత్తూరు నుంచి గోదాదేవికి అలంకరించిన పూలమాలను గరుడవాహనంపై విహరిస్తున్న స్వామి వారికి అలంకరిస్తారు.
తమిళనాడు నుంచి ఛత్రాలు
గరుడోత్సవం రోజు తమిళనాడు నుంచి ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చిన నూతన ఛత్రలను కూడా స్వామివారి వాహనసేవలో వినియోగించడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం.
ఇదే ఆనందం! ఇదే పరమార్ధం!
బ్రహ్మోత్సవాల్లో శ్రీవారి గరుడోత్సవాన్ని తిలకించడానికి వెళితే శ్రీవారితో పాటు ముక్కోటి దేవతలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు. సర్వకాల సర్వావస్థాలందు తనను శరణు కోరిన భక్తులను రక్షించేందుకు శంఖ చక్రధారై, గరుడుని అదిరోహించి సిద్ధంగా ఉంటానని, అందుకు చేయాల్సింది భక్తులు తన పాదాలను ఆశ్రయించమని చెప్పడమే గరుడసేవలోని పరమార్ధం.
సెప్టెంబర్ 28 ఆదివారం సాయంత్రం 6:30 నుంచి శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన గరుడ వాహన సేవ జరుగనుంది. పురాణాల ప్రకారం శ్రీవారి గరుడ సేవను వీక్షించడానికి ముక్కోటి దేవతలు తిరుమలకు తరలి వస్తారని విశ్వాసం. మనం కూడా శ్రీవారి గరుడ సేవలో పాల్గొందాం! తిరుమలకు వెళ్లలేక పోయినా ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా శ్రీవారి గరుడోత్సవాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం! తరిద్దాం!
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.