తిరుప్పరంకుండ్రం సుబ్రహ్మణ్యస్వామిని పూజిస్తే- కుజ, సర్ప దోషాలు మాయం- వివాహం, సంతానం ఖాయం!
వేలాయుధపాణిగా సుబ్రహ్మణ్యుడు వెలసిన దివ్య క్షేత్రం తిరుప్పరంకుండ్రం- ఈ క్షేత్రంలో స్వామి ఆయుధానికే అభిషేకం!
Published : September 9, 2025 at 4:01 AM IST
Thirupparankundram Subramanya Swamy : సుబ్రహ్మణ్యుడి షణ్ముఖ క్షేత్రాలలో 5 క్షేత్రాలు తమిళనాట ఉండగా ఒక్క క్షేత్రం మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. ఈ షణ్ముఖ క్షేత్రాలన్నీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి స్వయంభువు క్షేత్రాలు కావడం విశేషం. స్కంద పురాణం ప్రకారం షణ్ముఖుని ఆరు క్షేత్రాలలో కనీసం ఒక్క క్షేత్రాన్ని దర్శించినా ఆ వంశంలో తరగని సిరిసంపదలు నెలకొంటాయని, వివాహం కాని వారికి వివాహం, సంతానం లేనివారి సంతానం కలుగుతాయని విశ్వాసం. ఈ కథనంలో సుబ్రహ్మణ్యుని దివ్య క్షేత్రం తిరుప్పరన్ కుండ్రం గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
తిరుప్పరంకుండ్రం ఎక్కడుంది?
తిరుప్పరంకుండ్రం తమిళనాడులో గల మధురై మీనాక్షి అమ్మవారి దేవాలయానికి 9 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి యొక్క ఆరు ప్రఖ్యాత క్షేత్రములలో రెండవది తిరుప్పరంకుండ్రం. ఈ క్షేత్రంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి ఇంద్రుని కుమార్తె అయిన దేవసేనతో కళ్యాణం జరిగింది. ఇక్కడి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఈ ఒక్క క్షేత్రంలోనే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు కూర్చుని దర్శనమిస్తారు. మిగతా అన్నిచోట్ల స్వామి నిలబడిన మూర్తినే చూస్తాం.
ఆలయ విశేషాలు
తిరుప్పరంకుండ్రం సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆలయం అద్భుత శిల్పకళకు ప్రసిద్ధి చెందింది. పాండ్యుల కాలంలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు ఆలయ శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. కానీ పాండ్యుల కాలానికన్నా ముందు నుంచే ఈ ఆలయం ఉన్నట్లుగా మరికొన్ని ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి. కొండను తొలచి ఆలయాన్ని నిర్మించడంతో పాటు అద్భుతంగా చెక్కివున్న పలు దేవతా విగ్రహాలు ఆనాటి ద్రవిడ శిల్పకళకు అద్దం పడుతుంది.
అబ్బురపరిచే షణ్ముఖుని విగ్రహం
తిరుప్పరంకుండ్రంలో గర్భాలయంలో స్వామి కూర్చుని ఉన్న భంగిమలో దర్శనమిస్తాడు. ఇతర షణ్ముఖ క్షేత్రాలలో స్వామి నిలుచుని ఉన్న భంగిమలో ఉంటే, తిరుప్పరంకుండ్రంలో మాత్రం ఆసీనుడై, చిరునవ్వులు చిందిస్తూ భక్తులను ఆశీర్వదిస్తున్న భంగిమలో ఉండడం విశేషం. దేవలోకాధిపతి ఇంద్రుడు తన కుమార్తె దేవసేనను సుబ్రహ్మణ్యుని ఇచ్చి వివాహం జరిపించిన ప్రదేశం ఈ క్షేత్రం కాబట్టి ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దేవసేన సమేతుడై, తన చుట్టూ నారద మహర్షి, ఇంద్రుడు, బ్రహ్మ, సరస్వతి, సూర్యచంద్రులు, గంధర్వులతో కొలువుదీరి ఉండడం చూడవచ్చు.
వేలాయుధానికే అభిషేకం
సాధారణంగా ఆలయాల్లో గర్భాలయంలోని మూలావిగ్రహానికి అభిషేకాలు జరపడం ఆనవాయితీ. కానీ తిరుప్పరంకుండ్రంలో మాత్రం స్వామి ఆయుధమైన వేలాయుధానికి అభిషేకం జరపడం అనాదిగా వస్తున్న సంప్రదాయం. సూరపద్ముడనే రాక్షసుని సంహరించిన తరువాత సుబ్రహ్మణ్యుడు తన వేలాయుధంతో ఈ క్షేత్రానికి వచ్చినట్లు స్కంద పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. తమిళులకు పవిత్ర మాసమైన పెరటాశి మాసంలో స్వామివారి వేలాయుధాన్ని పక్కనే కొండపై ఉన్న కాశీవిశ్వనాథుని ఆలయానికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపిస్తారు.
ఇతర ఉపాలయాలు
ప్రధాన ఆలయంలో సుబ్రహ్మణ్యుడు దేవసేన సమేతుడై కొలువుతీరి ఉండగా, ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆది దంపతులైన శివపార్వతుల మందిరం. కర్పగ వినాయక మందిరం, విష్ణుమూర్తి ఆలయాలను కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు. అలాగే కంబతడి మండపం, అర్ధ మండపం, మహా మండపాన్ని కూడా దర్శించుకోవచ్చు. ఈ మండపాలపై ఉన్న శిల్పకళా చాతుర్యం అబ్బుర పరుస్తుంది.
నక్కీరార్ ఆలయం
ఆలయ ప్రాంగణంలోనే ప్రముఖ తమిళ కవి నక్కీరార్ ఆలయాన్ని కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు. ఈ కవి తన గానంతో సుబ్రహ్మణ్యుని ప్రత్యక్షం చేసుకున్నట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
పాపనాశిని తీర్థం
తిరుప్పరంకుండ్ర క్షేత్రంలో సుబ్రహ్మణ్యుడు తన వేలాయుధంతో ఒక రాతిపై కొట్టడంతో ఆ రాతి నుంచి గంగాజలం ఉబికి వచ్చింది. ఇదే పాపనాశిని తీర్థంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ తీర్థంలో స్నానం చేస్తే జన్మాంతర పాపాలు పోతాయని విశ్వాసం. మండు వేసవిలోనూ ఈ తీర్థం ఎండిపోకుండా జలకళతో ఉండడం విశేషం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
తమిళనాడు మధురై చేరుకోడానికి దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి బస్సు, రైలు, విమాన సౌకర్యాలున్నాయి. మధురై నుంచి తిరుప్పరంకుండ్రంకు సులభంగా చేరుకోవచ్చు. తిరుప్పరంకుండ్రం క్షేత్రంలో సుబ్రహ్మణ్యుని దర్శిస్తే సకల గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయని, వివాహం కాని వారికి వివాహం, సంతానం లేనివారి సంతానం కలుగుతాయని విశ్వాసం. మనం కూడా తిరుప్పరంకుండ్రం క్షేత్రాన్ని దర్శిద్దాం. సుబ్రహ్మణ్యుని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. - ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.