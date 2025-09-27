ETV Bharat / spiritual

నవరాత్రుల్లో స్కందమాతను ఇలా పూజిస్తే- ఐశ్వర్యం, సంతానం, సుఖశాంతులు ఖాయం!

సెప్టెంబర్ 27వ తేదీన శ్రీశైలంలో స్కందమాతగా దర్శనమివ్వనున్న జగన్మాత!

Skandamata Avatar Significance
Skandamata Avatar Significance (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2025 at 5:01 AM IST

Skandamata Avatar Significance: దేశవ్యాప్తంగా దేవీ నవరాత్రులు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఇటు ఇంద్రకీలాద్రిలో కనకదుర్గమ్మ, అటు శ్రీశైలంలో భ్రమరాంబిక విశేష అవతారాల్లో భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 27వ తేదీ శ్రీశైలంలో జగన్మాత స్కందమాతగా దర్శనమివ్వనున్నారు. ఈ కథనంలో స్కందమాత అవతార విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం!

నవరాత్రుల్లో ఐదో రోజు స్కందమాతగా భ్రమరాంబిక
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం దేవీ నవరాత్రుల్లో ఐదో రోజు భ్రమరాంబిక స్కందమాతగా దర్శనమిస్తారు. స్కందుడు అంటే కార్తికేయుడు. స్కందుని పుత్రునిగా పొందింది కాబట్టి పార్వతిని నవరాత్రుల్లో ఐదోరోజు స్కందమాతగా పూజించుకుంటాం. స్కందమాతను పూజించడం వల్ల సంతానం లేని వారికి సంతానం కలుగుతుందని విశ్వాసం. కాశీ ఖండం, దేవీ పురాణం, స్కంద పురాణాల్లో స్కందమాత అవతార విశిష్టతను గురించి వివరించి ఉంది. ఈ సందర్భంగా నవరాత్రుల్లో ఐదో రోజున స్కందమాతను ఎలా పూజించాలి? పూజకు శుభ ముహుర్తం ఎప్పుడు, స్కందమాత పూజించడం వలన కలిగే శుభ ఫలితాలను గురించి తెలుసుకుందాం.

పద్మాసన దేవి
హిందూ పురాణాల ప్రకారం, నవదుర్గ మాతల్లో ఒకటైన స్కందమాతను ఐదో రోజున పూజిస్తారు. సింహవాహినియై దర్శనమిచ్చే స్కందమాతను పద్మాసన దేవి అని కూడా పిలుస్తారు. స్కందమాత చతుర్భుజాలతో భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంది. ఒక చేతిలో స్కందుని శిశు రూపం, మరో చేతిలో అభయ ముద్ర, మిగిలిన రెండు చేతుల్లో కమల పువ్వులతో దర్శనమిచ్చే ఈ తల్లిని పూజిస్తే తీరని కోరికలంటూ ఉండవు.

పూజకు సుముహూర్తం
సెప్టెంబర్ 27 వ తేదీ శనివారం రోజు భ్రమరాంబిక స్కందమాతగా దర్శనమివ్వనున్నారు. ఈ రోజు ఇంట్లో కలశ స్థాపన చేసి దేవీ నవరాత్రులు జరుపుకునే వారు తెల్లవారుజామున 5 గంటల నుంచి 8 గంటల లోపు, తిరిగి సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 7:30 గంటల లోపు పూజ చేసుకోవడానికి శుభ ముహూర్తం.

స్కందమాత పూజా విధానం!
నవరాత్రుల్లో స్కందమాత పూజ చేసుకునే వారు ఈ రోజు సూర్యోదయంతోనే నిద్రలేచి శుచియై, ఇంటిని, పూజామందిరాన్ని చక్కగా అలంకరించుకోవాలి. దుర్గాదేవి స్కందమాత్ర విగ్రహాన్ని కానీ చిత్రపటాన్ని కానీ పూజా మందిరంలో ప్రతిష్టించుకోవాలి. పూజా స్థలాన్ని గంగాజలంతో శుద్ధి చేసి, ఆపై రాగి పాత్రలో నీటిని నింపి, అందులో పసుపు రంగు పువ్వులు, అక్షింతలు, కొన్ని నాణేలు వేసి అమ్మవారి పీఠం దగ్గర ఉంచి, దీపారాధన చేసి పూజను ప్రారంభించాలి.

మంత్రజపం
స్కందమాత అనుగ్రహం కోరుతూ

సింహాసనగత నిత్యం పద్మాశ్రితకతద్వయా

శుభదస్తు సదా దేవీ స్కందమాతా యశస్వినీ

ఓం దేవి స్కందమాతయై నమః

అనే శ్లోకాన్ని 108 సార్లు పఠించాలి. ఈ రోజు అమ్మవారిని పసుపు రంగు పూలతో పూజించాలి. అమ్మవారికి పసుపు ఆకుపచ్చ రంగులు కలపోసిన వస్త్రాన్ని సమర్పించాలి. అమ్మవారికి నైవేద్యంగా ఈ రోజు పాయసాన్నం, వడపప్పు, పానకం, పులిహోర వంటి ప్రసాదాలు సమర్పించాలి. అనంతరం కర్పూర నీరాజనం ఇచ్చి ముత్తైదువులకు దక్షిణ తాంబూలాలు ఇవ్వాలి.

సంతాన ప్రదాత
సంతానం కోరుకునే వారు దసరా నవరాత్రుల సమయంలో ఐదో రోజున స్కందమాత వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. ఇలా చేస్తే అమ్మవారి ఆశీస్సులు లభించి సంతానం గురించి శుభవార్తలను వింటారు.

స్కందమాత అవతార పురాణ కథ
స్కాంద పురాణం ప్రకారం తారకాసురుడనే రాక్షసుడు బ్రహ్మ గురించి కఠోర తపస్సు చేసి బ్రహ్మ నుంచి అమరత్వాన్ని వరంగా పొందుతాడు. వరగర్వంతో తారకాసురుడు దేవతలను, రుషులను, గంధర్వులను తీవ్రంగా బాధించాడు. ఈ రాక్షసుని బాధలు తట్టుకోలేక దేవతలు స్వర్గాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు దేవతలంతా తారకాసురుని నుంచి విముక్తి కలిగించమని పరమ శివుని వేడుకుంటారు. తారకాసురుని సంహరించే శక్తివంతమైన పుత్రుడు శివపార్వతులకు కలిగితేనే రాక్షస సంహారం జరుగుతుంది. అందుకే దేవతలంతా కలిసి శివపార్వతులకు వివాహం జరిపిస్తారు.

స్కందుని జననం
శివపార్వతులకు కార్తికేయుడనే నామధేయంతో స్కందుడు జన్మిస్తాడు. లోకాలను పట్టి పీడిస్తున్న తారకాసురుని స్కందుడు సంహరిస్తాడు. ఆనాటి నుంచి పార్వతి స్కందమాత లోకవిఖ్యాతి చెందింది. నవదుర్గ మాతల్లో స్కందమాత కూడా ఒక స్వరూపంగా పూజలందుకుంటోంది. దేవీ నవరాత్రుల్లో ఐదో రోజు దుర్గాదేవిని స్కందమాతగా ఆరాధించే సంప్రదాయం అతి ప్రాచీన కాలం నుంచి ఉండేది.

స్కందమాత పూజాఫలం
భక్తి శ్రద్ధలతో, నియమ నిష్టలతో స్కందమాతను పూజించిన వారికి అమ్మవారి అనుగ్రహంతో సంతానప్రాప్తి, ఐశ్వర్యం, జీవితంలో సుఖశాంతులు లభిస్తాయి.
ఓం శ్రీ స్కందమాతయై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

