Skanda Sashti 2025 : నవగ్రహాలలో అతి పెద్ద గ్రహం కుజ గ్రహం. కుజుడు అంటే అంగారకుడు. నవగ్రహాలలో శని గ్రహం తరువాత జాతక దోషాలు ఎక్కువగా ఉండే గ్రహం కుజ గ్రహం. ఒక వ్యక్తి జాతకంలో కుజ దోషం ఉన్నట్లయితే వివాహం కావడంలో ఆలస్యం. సంతానం కలగడంతో ఇబ్బందులు వంటివి ఉంటాయి. అలాగే ఈ కుజ గ్రహానికి అధిపతి సుబ్రహ్మణ్యుడు. కుజ దోషాలు తొలగిపోవాలంటే సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధించాలని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా స్కంద షష్టి అంటే ఏమిటి? ఆ రోజు సుబ్రహ్మణ్యుని ఎలా పూజించాలి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో విపులంగా తెలుసుకుందాం.
స్కంద షష్టి అంటే?
స్కందుడు అంటే సుబ్రహ్మణ్యుడు. సుబ్రహ్మణ్యుని జన్మదినం షష్టి. ప్రతి మాసంలో వచ్చే శుద్ద షష్టిని స్కంద షష్ఠిగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. స్కంద పురాణం ప్రకారం ప్రతి మాసంలో వచ్చే స్కంద షష్టి రోజు సుబ్రహ్మణ్యుని నియమ నిష్టలతో పూజిస్తే కుజ దోషాలు తొలగిపోతాయని తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా ఈ మాసంలో స్కంద షష్టి ఎప్పుడు వచ్చింది? ఆ రోజు పూజ ఎలా చేయాలి అనే విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
స్కంద షష్టి ఎప్పుడు?
ఆగస్టు 28 వ తేదీ గురువారం సాయంత్రం 5:42 నిమిషాల నుంచి భాద్రపద శుద్ధ షష్టి తిధి మొదలై తిరిగి ఆగస్టు 29 వ తేదీ శుక్రవారం రాత్రి 7:42 నిమిషాల వరకు ఉంది. సూర్యోదయంతో తిధి ఉన్న సమయంలోనే స్కంద షష్టి జరుపుకోవడం శ్రేయస్కరం కాబట్టి ఆగస్టు 29 వ తేదీనే స్కంద షష్టి జరుపుకోవాలి.
స్కంద షష్ఠి విశిష్టత
పురాణాల ప్రకారం శుక్ల పక్షం షష్ఠి తిథి రోజున కార్తికేయుడు తారకాసురుడు అనే రాక్షసుడిని సంహరించాడు కనుక కార్తికేయ విజయాన్ని స్మరించుకుంటూ ఈ రోజును స్కంద షష్ఠి గా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. స్కంద షష్ఠిని కంద షష్ఠి అని కూడా అంటారు. ఈ రోజున, సుబ్రహ్మణ్యుని భక్తులు కార్తికేయుడి అనుగ్రహం కోసం ఉపవాసం ఉండి భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. ముఖ్యంగా సంతానం కోరుకునే వారు, సంతానం క్షేమం కోరుకునే వారు ఈ రోజు సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని విధిగా పూజిస్తారు.
స్కంద షష్ఠి పూజా విధానం
స్కంద షష్ఠి నాడు భక్తులు ఉదయాన్నే స్నానం చేసి ఇంట్లో పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకొని నిత్య పూజాదికాలు పూర్తి చేసుకోవాలి. పూజలో భాగంగా సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం, భుజంగ స్తోత్రం విధిగా పఠించాలి. ఈ రోజంతా ఉపవాసం ఉండాలి. స్వామికి చలిమిడి, చిమ్మిలి, కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
దేవాలయాలలో ఇలా!
ఇంట్లో పూజ పూర్తయ్యాక సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయానికి వెళ్లి స్వామికి యధాశక్తి అభిషేకాలు, అర్చనలు జరిపించుకోవాలి. ఈ రోజు స్వామికి ఎర్రని పూలు, ఎర్రని వస్త్రం సమర్పిస్తే కుజ గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయని శాస్త్రవచనం. అలాగే ఈ రోజు నవగ్రహాలలో కుజ గ్రహానికి దానిమ్మ పండ్ల రసంతో అభిషేకం జరిపించి, ఎర్రని వస్త్రాన్ని సమర్పిస్తే కుజ దోషాలు తొలగిపోతాయని శాస్త్ర వచనం. స్కంద షష్టి రోజు ఆలయాలలో రావిచెట్టు కింద ఉండే నాగప్రతిష్టకు ఈ రోజు సుబ్రహ్మణ్యుని భక్తులు విశేషంగా పాలు, పండ్లు, పువ్వులు, వెండి పడగలు, వెండి కళ్లు మొదలైన మొక్కుబడులు సమర్పించుకుంటూ ఉంటారు. ఇదంతా నాగ పూజకు సంబంధించినదే. అలాగే సాయంత్రం సమయంలో రావిచెట్టు కింద దీపాన్ని ఉంచడం కూడా మంచిది.
స్కంద షష్ఠి పూజాఫలం
భక్తిశ్రద్ధలతో స్కంద షష్ఠి పూజ చేసుకుంటే వివాహం కాని వారికి వివాహం జరుగుతుంది. సంతానం లేనివారికి సంతానం కలుగుతుంది. ఇప్పటికే కలిగిన సంతానం క్షేమంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి రోజు చేసే సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధన వల్ల నేత్ర సంబంధిత వ్యాధులు, చెవి, గొంతుకు సంబంధించిన సమస్యలు, చర్మ వ్యాధులు తొలగిపోతాయి. స్కంద షష్ఠి రోజున కార్తికేయుడితో పాటు ఆదిదంపతులైన శివపార్వతులను కూడా పూజించే సంప్రదాయం ఉంది. రానున్న స్కంద షష్ఠి రోజు మనం కూడా సుబ్రహ్మణ్యుని పూజిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం. ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.