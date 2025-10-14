తాతయ్యగా దర్శనమిచ్చిన నరసింహ స్వామి- ఋషులు, దేవతలు పూజలు చేసే ఏకైక ఆలయం!
శింగరాయకొండ శ్రీ యోగానంద నృసింహస్వామి విశేషాలివే!
Published : October 14, 2025 at 4:58 AM IST
Singarayakonda Narasimha Swamy Temple : భారతదేశంలో ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతంలో నరసింహ క్షేత్రాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. నరసింహ క్షేత్రాలలో ఎక్కువగా స్వయంభువు క్షేత్రాలే ఉంటాయి. అత్యంత మహిమాన్విత నరసింహ క్షేత్రాల దర్శనంతో అనేక కఠిన సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుందని విశ్వాసం. ఈ సందర్భంగా అతి ప్రాచీనమైన ఒక నరసింహ క్షేత్రం గురించి తెలుసుకుందాం.
శింగరాయకొండ శ్రీ యోగానంద నృసింహస్వామి - శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనృసింహస్వామి
శ్రీ యోగానంద నరసింహ స్వామి మరియు శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి దేవస్థానం ప్రకాశం జిల్లాలోని సింగరాయకొండ లో ఉంది. అతి ప్రాచీనమైన ఈ నరసింహ క్షేత్రం స్థల పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం.
ఆలయ స్థల పురాణం
పూర్వం దేవ ఋషి యైన నారద మహాముని ఘోర తపస్సు చేయగా శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారు స్వయంవ్యక్తంగా నారద మహాముని పర్ణశాల యందు వెలసినారు. తరువాత నారద మహాముని శ్రీ స్వామి వారిని మహోగ్ర కరాళ దంష్ట్ర ములతో స్వామివారిని ప్రతిష్ఠించెను. తర్వాత త్రేతా యుగము నందు శ్రీరామచంద్రుడు సీతా లక్ష్మణ సమేతంగా ఈ ప్రాంతానికి విచ్చేసి శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారిని దర్శించారంట!
శ్రీరాముడు ప్రతిష్ఠించిన వరాహస్వామి
నరసింహుడు ఇక్కడ యోగమూర్తి కాబట్టి శాంతమూర్తి అయిన శ్రీ వరాహస్వామి వారిని ప్రతిష్టించ దలచి అందుకు యోగానంద స్వామి వారిని అనుజ్ఞ కోరాడు. అప్పుడు స్వామివారు ప్రథమ నైవేద్యము, దర్శనం తనదిగా ఉండాలని, ఇతర భోగములు, ఉత్సవాలు అన్నీ వరాహ స్వామివారికి జరుగవలెనని యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి రాముని ఆజ్ఞాపించారు. స్వామి వారికి ఆజ్ఞ మేరకు శ్రీరాముడు వరాహస్వామిని ప్రతిష్టించాడు.
దేవతలచే పూజలు
శ్రీ యోగానంద స్వామి ఆలయం నందు శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారికి ప్రాతః కాలము మాత్రమే అర్చన, నివేదన వంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. అయితే ఒక్క శనివారం తప్ప మిగతా దినములలో సాయంకాలము స్వామి ఆరాధన ఋషులు, దేవతలు, సిద్ధులు, స్వామివారిని సూక్ష్మరూపమున అర్చించుకుంటారని నమ్మకం. అందుకని ఒక్క శనివారం తప్ప మిగిలిన రోజుల్లో అర్చన, నైవేద్యం ప్రాతఃకాలంలో మాత్రమే జరుగుతుంది. సాయంత్రం ఋషులు, సిద్ధులు, దేవతలచే స్వామి పూజలందుకుంటాడు.
అర్చకుని కుమారుడు అదృశ్యం
పూర్వము ఈ ప్రాంతమంతా దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం. ఈ అరణ్యానికి సమీపంలో ఉన్న గ్రామం నుంచి ఒక అర్చకుడు వచ్చి శ్రీ స్వామివారికి అర్చన, నివేదన కార్యక్రమాలు నిర్వహించి తిరిగి వెళ్లి పోయేవారు. ఒకనాడు ఆయన తన 5 యేండ్ల కుమారుని తనతో పాటు తీసుకొని వచ్చి నరసింహ స్వామికి వారికి అర్చన చేస్తున్న సమయంలో ఆ పిల్లవాడు బయట ఆడుకుని అలసిపోయి శ్రీ యోగానంద స్వామి వారి ఆలయంలోని గుహలలో నిద్రపోయెను. ఇది గమనించని అర్చకుడు కుమారుడు బయటే ఆడుకుంటున్నాడు అనుకుని ఆలయం తలుపులు మూసేసి ఆ ప్రాంతమంతా బాలుని కొరకు వెతికినారు. ఎంత వెతికిన బాలుని జాడ తెలియరాలేదు.
బాలునికి నరసింహుని సాక్షాత్కారం
మరుసటి రోజు పూజారి తన కుమారుడు కనపడలేదన్న బాధతో యధావిధిగా స్వామివారికి అర్చన చేయుటకు వచ్చి తలుపులు తెరచి చూడగా బాలుడు స్వామి వారి పాదములపై నిద్రించి ఉండడం చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. అంతట ఆయన తన కుమారుని నిద్రలేపి అక్కడకు ఎలా వచ్చావని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఆ పిల్లవాడు తండ్రిని చూసి దుఃఖిస్తూ రాత్రి చీకటిలో భయపడుతుండగా ఒక తాతగారు వచ్చి పెరుగన్నం పెట్టి తన ఒడిలో పడుకోబెట్టుకొని నిద్రపుచ్చారని చెప్పాడు.
తాతయ్య స్వామి గుడిగా పేరు ఇందుకే!
నరసింహ స్వామి ఆ బాలునకు తాత రూపమున కనిపించి నందు వలన ఆనాటి నుంచి యోగానంద నృసింహస్వామిని తాతగారు అని వ్యవహరించేవారు. నరసింహ స్వామి గుడి తాతయ్య స్వామి గుడిగా ప్రసిద్ధి చెందినది. పిల్లవాడికి పెరుగన్నం పెట్టాడు కాబట్టి ప్రతి రోజు ఆ స్వామి వారికి ఉదయం దద్ధోజనం నివేదన చేస్తారు. అలాగే ఈ ప్రాంత వాసులు తమ పిల్లలకు తాతయ్య, తాతమ్మ అనే పేర్లు పెట్టుకోవడం ఆనాటి నుంచి ఆనవాయితీగా మారింది.
ఆంగ్లేయులపై స్వామి ఆగ్రహం
ఈ యోగానంద నరసింహస్వామి గురించి ఇంకొక కథనం కూడా ప్రచారంలో ఉంది. ఈ ఆలయమునకు ఎదురుగా 5 కి.మీ దూరములో బంగాళాఖాతం సముద్రము ఉంది. ఆంగ్లేయులు మన దేశాన్ని పరిపాలించే సమయంలో బ్రిటీషువారు స్టీమర్లపై వర్తకం కొరకు ప్రయాణించుచుండగా స్వామివారి దృష్టి స్టీమర్లపై పడిన వెంటనే కాలిపోయేవి. బ్రిటీష్ వారు ఇందుకు కారణము కనుక్కొని వెతుకుంటూ వచ్చి యోగానంద నరసింహ స్వామి దృష్టి వలన ఇలా జరుగుతుందని గ్రహించి ఈ స్వామి దృష్టి సముద్రములో స్టీమర్లుపై పడకుండా ఆలయ ద్వారాన్ని ప్రక్కకు జరిపించినారు. ఆనాటి నుంచి ఆ సమస్య తొలగిపోయింది. అప్పటి నుంచి బ్రిటీష్ వారు పరిపాలిస్తున్నంత వరకు రోజుకి 1 రూపాయి స్వామికి రుసుము చెల్లించేవారట.
సొరంగమార్గం
పూర్వం శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి దేవస్థానము నుంచి మాలకొండ శ్రీ మాల్యాద్రి లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి ఆలయం వరకు సొరంగ మార్గము ఉండేది. ఇక్కడ నుంచి ఋషులు, సిద్ధులు రహస్య మార్గములో వెళ్లి అక్కడ ఆలయములో అర్చనలు చేసేవారు. తర్వాత కాలములో కొంతమంది ఔత్సాహికులు ఈ విషయంపై పరిశోధన కోసం సొరంగ మార్గంలోకి వెళ్లి తిరిగి బయటకు రానందున సొరంగ మార్గమును రెండు వైపులా మూసేసారు.
ఆర్కాట్ నవాబు భూరి విరాళాలు
పూర్వం మహమ్మదీయులు హిందూ ఆలయాలపై దండయాత్రలు చేసి, ధ్వంసం చేస్తున్న సమయంలో ఆర్కాట్ నవాబు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన సైన్యముపై సింహం దాడి చేయడంతో ఆ సైన్యము చెల్లాచెదురుగా పారిపోయింది. అప్పుడు ఆర్కాట్ నవాబుగారు ఈ స్వామివారి మహిమను గుర్తించి, స్వామి వారిని దర్శించి ఈ ఈ అటవీ ప్రాంతాన్ని బాగుచేసి పాత సింగరాయకొండ గ్రామాన్ని ఏర్పరచి స్వామివారికి భూరి విరాళములు ఇచ్చినట్లుగా ఆలయ చరిత్ర ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది.
పూజోత్సవాలు
సింగరాయకొండ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో స్వామి వారికి ఆయన జన్మ నక్షత్రమైన స్వాతి నక్షత్రం రోజున ప్రత్యేక అభిషేకాలు, పూజలు నిర్వహిస్తారు. పరిసర ప్రాంతాల భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఈ పూజల్లో పాల్గొంటారు. నరసింహ స్వామికి ఈ పూజలు జరిపిస్తే కుజ దోషం వల్ల కలుగు వివాహ సంబంధమైన ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. అలాగే శ్రీ వరాహస్వామి వారికి శ్రవణం నక్షత్రం రోజున అభిషేక పూజ నిర్వహించిన రాహు, కేతు గ్రహ దోషాల వల్ల కలుగు కాలసర్ప, సర్ప,నాగ దోషాల వల్ల ఏర్పడే ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయని ప్రగాఢ నమ్మకం.
మనం కూడా సింగరాయ కొండ శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని, శ్రీ వరాహస్వామి వారిని దర్శిద్దాం. తరిద్దాం.
ఓం నమో నారసింహాయ నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.