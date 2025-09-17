సాలగ్రామాలు పూజిస్తే డబ్బు కొరత ఉండదు! ఎలా చేయాలి?
పితృ పక్షాల్లో సాలగ్రామ దానం చేస్తే కలిగే కోటి రెట్లు పుణ్యం
Published : September 17, 2025 at 2:33 AM IST
Salagrama Danam In Pitrupaksha : సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ బుధవారం భాద్రపద బహుళ ఏకాదశిని ఇందిరా ఏకాదశిగా జరుపుకుంటారు. పితృ పక్షాలలో వచ్చే ఇందిరా ఏకాదశి రోజు విష్ణుమూర్తిని తులసి దళాలతో పూజించి, పితృదేవతలను స్మరించుకుంటూ నదీస్నానం, పిండప్రదానాలు, చేయడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. ఇందువల్ల వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని విశ్వాసం. అయితే ఇందిరా ఏకాదశి రోజు సాలగ్రామాలు పూజించడం వల్ల జీవితంలో డబ్బుకు కొరత ఉండదని విశ్వాసం. ఈ సందర్భంగా అసలు సాలగ్రామాలంటే ఏమిటి? వాటిని ఎలా పూజించాలి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సాలగ్రామం అంటే ఏమిటి?
సాలగ్రామం విష్ణుప్రతీకమైన ఒక శిలా విశేషము. సర్వకాల సర్వావస్థలయందు విష్ణువు సాక్షాత్తు నివాసం ఉండేది సాలగ్రామంలో మాత్రమే. అందుచేతనే గృహంలో చేసే దేవతార్చనలలోగానీ, దేవాలయాలలో గానీ సాలగ్రామము లేకుండా పూజలు జరగవు. భారతదేశంలో సాలగ్రామ పూజ చాలా పురాతనమైనది. సాధారణంగా దేవుని ప్రతిమలకు నిత్య పూజా సమయంలో ఆవాహనాది షోడశోపచారాలు చేయాలి. కానీ సాలగ్రామాలలో దేవత నిత్యం కొలువై ఉండడం వల్ల వాటికి పూజా సమయంలో ఆవాహనాది ఉపచారాలు అవసరం లేదు.
ఇల్లే దేవాలయం!
సాలగ్రామాలు ఉన్న ఇల్లు గొప్ప పుణ్యక్షేత్రంతో సమానం. సాలగ్రామ దర్శనం వల్ల, స్పర్శవల్ల, అర్చనవల్ల అంతులేని పుణ్యం లభిస్తుంది. అసలు ఈ సాలగ్రామాలు ఎలా పుడతాయి? ఎక్కడ దొరుకుతాయి అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం చూద్దాం.
సాలగ్రామాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి?
నేపాల్ దేశంలో ఖట్మండుకు సుమారు 197 మైళ్లు దూరంలో ముక్తినాధ్, గండకీ తీరాన్ని ఆనుకుని ఉన్న సాలగ్రామ గిరిపైన, గండకీ నదీ గర్భంలోను లభిస్తాయి.
సాలగ్రామాల పుట్టు పూర్వోత్తరాల వెనుక శాస్త్రీయ కోణం
సాలగ్రామాలు శిలాజాలు. శాస్త్రజ్ఞులు ఈ శిలలను ఒక విధమైన ప్రాణి నిర్మిస్తుందని అంటారు. 'ఆలి' అనే ఒక విధమైన మత్స్యం శీతాకాలంలో తన శరీరం నుంచి వెలువడే ఒక విధమైన రసాయనిక పదార్ధంతో శిలామయమైన కవచాన్ని నిర్మించుకుని దానిలో నివశిస్తుందని అది మరణించినప్పుడు లేక వదిలి వెళ్ళినప్పుడు అవి సాలగ్రామాలుగా మనకు లభిస్తాయని అంటారు.
సాలగ్రామాలు పుట్టుక వెనుక ఉన్న పౌరాణిక గాథ
విష్ణుమూర్తి, సాలగ్రామం, రుపాన్ని ధరించడానికి సంబంధించి పురాణాల్లో అనేక కథలున్నాయి. అందులో ముఖ్యమైనది బృంద కథ. కాలనేమికి జన్మించిన బృంద జలంధరుడు అనే రాక్షసుడిని పెళ్ళాడుతుంది. బృంద మహాపతివ్రత. జలంధరుడు తన రాక్షస ప్రవృత్తిలో అందరినీ పీడిస్తుంటాడు. ఈ జలంధరునికి ఒక శాపముంది. అతని భార్య బృంద పాతివ్రత్యాన్ని భంగం కలిగిన రోజున జలంధరుడు మరణిస్తాడు. ఒకసారి జలంధరుడు పార్వతీదేవిపై మొహం పెంచుకుని.. శివుని రూపం ధరించి పార్వతీదేవి వద్దకు వెళ్ళాడు. దీంతో పార్వతి దేవి జలంధురుడిపై కోపంతో శ్రీ మహా విష్ణువును ఆశ్రయించి బృంద పాతివ్రత్యాన్ని భంగపరచమని కోరుతుంది.
బృంద పాతివ్రత్య భంగం కలిగితేనే లోకకంటకుడైన జలంధురుడి అంతం జరుగుతుంది. దీంతో సమస్త లోకం సుఖ సంతోషాలను కోరిన విష్ణువు, జలంధరుని రూపాన్ని ధరించి బృందని మోసగిస్తాడు. అనంతరం బృందకు తన నిజ రూపదర్శనం ఇస్తాడు. అసలు విషయం తెలుసుకున్న బృంద.. విష్ణుమూర్తిని శిలగా మారమని శపిస్తుంది. అప్పుడు విష్ణువు కూడా బృంద తులసిగా మారి గండకీ నది పరిసరాల్లోనే ఉంటుందని, ఆ తులసి నుంచి వచ్చే గాలి వల్ల తాను శిలారూపం ధరించిన సాలగ్రామాలు పవిత్రతను పొందుతాయని వరమిస్తాడు. అలా శిల సాలగ్రామంగా మారిందని పురాణ కథ.
సాలగ్రామాలలో ఎన్నో రకాలు ఉన్నప్పటికీ గృహస్థులు మాత్రం లక్ష్మీనారాయణ సాలగ్రామం, విష్ణు, సీతారామ, గోపాల సాలగ్రామ వంటి శాంతమూర్తులనే పూజించాలని హిందువు ధర్మశాస్త్రం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా వివాహం కావాల్సిన వారు లక్ష్మీనారాయణ సాలగ్రామం, విష్ణు సాలగ్రామాన్ని పూజిస్తే మంచిది.
సాలగ్రామాన్ని ఎలా పూజించాలి?
సాలగ్రామాన్ని ఆవుపాలతోగానీ, పంచామృతంతోగానీ శుద్ధి చేసి.. నియమ నిష్టలతో పూజించాలి. ఇంట్లో పూజించే సాలగ్రామానికి నిత్యం నైవేద్యం సమర్పించాలి. కుటుంబసభ్యులు తప్ప ఇతరులు సాలగ్రామన్ని దర్శించరాదు. అంతేకాదు ఈ సాలగ్రామన్ని స్త్రీలు తాకరాదన్న నియమం ఉంది. కాబట్టి ఇంట్లో సాలగ్రామాలను ఇంటి యజమాని పూజించడం వలన సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు.
సాలగ్రామ దానం
సాలగ్రామాన్ని పూజిస్తే ఎంత పుణ్యం లభిస్తుందో, సాలగ్రామ దానం వలన కూడా అంతటి ఫలం లభిస్తుంది. పితృ పక్షాలలో బ్రాహ్మణులకు భక్తిశ్రద్ధలతో, పరిపూర్ణ విశ్వాసంతో, శాస్త్ర ప్రకారం సాలగ్రామాన్ని దానం చేస్తే కోటి యజ్ఞాలు చేసినంత పుణ్యఫలం, కోటి గోవులను దానం చేసిన ఫలం, కాశీ క్షేత్రంలో పవిత్ర గంగా నదీ స్నానం చేసిన దానికంటే కోటి రెట్ల అధిక ఫలం లభిస్తుందని శాస్త్రవచనం. శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం