మథుర ఎప్పుడైనా వెళ్లారా? ఆలయంలో ఎక్కడేం ఉంటాయో తెలుసా?
శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానం మథుర గురించి ప్రత్యేక కథనం
Published : September 11, 2025 at 2:52 AM IST
Shri Krishna Mathura History : పురాణాల ప్రకారం శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానమైన కారాగారం ఉన్న ప్రాంతమే నేటి మధుర లోని శ్రీకృష్ణుని దేవాలయంగా విరాజిల్లుతోంది. శ్రీకృష్ణుడు జన్మించిన మధుర నగరం యమునా నది ఒడ్డున ఉన్నది. ఇది దేశ రాజధాని దిల్లీకి సుమారు 145 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఈ కథనంలో శ్రీకృష్ణుడు జన్మించిన పవిత్ర ప్రదేశం మధుర గురించి తెలుసుకుందాం.
పౌరాణిక ప్రాశస్త్యం?
పురాణాల ప్రకారం చంద్రవంశానికి చెందిన రాజు పురూరవుడు, అప్సరస ఊర్వశిల పుత్రుడైన ఆయువు యమునా తీరంలో ఈ మధుర నగరాన్ని నిర్మించాడని తెలుస్తోంది. సప్త మోక్ష క్షేత్రాలలో ఒకటిగా విరాజిలుతున్న మధుర హిందువులకు పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం.
సప్త మోక్ష క్షేత్రాలంటే?
హిందూ పురాణాల ప్రకారం మానవులకు మోక్షాలనిచ్చే పుణ్యక్షేత్రాలలో ముఖ్యమైనవి ఈ భూమిపై ఏడు ఉన్నాయి. అవి అయోధ్య, మధుర, మాయ (హరిద్వార్), కాశి, కంచి, అవంతిక (ఉజ్జయిని) మధ్యప్రదేశ్, ద్వారావతి (ద్వారకా) గుజరాత్. మానవజన్మ ఎత్తిన ప్రతిఒక్కరూ ఈ ఏడు క్షేత్రాలను దర్శిస్తే మోక్షం ఖాయమని హిందూ పురాణాలు తెలుపుతున్నాయి. ఈ నగరాలను సప్తపురి లేదా సప్తమోక్ష పురములని కూడా అంటారు. ఈ క్షేత్రాలను దర్శించడం వల్ల మనిషికి జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి లభించి మోక్షం కలుగుతుందని హిందువుల నమ్మకం. ఈ రోజు మనం సప్త మోక్ష క్షేత్రాలలో ఒకటైన మధుర గురించి తెలుసుకుందాం.
శ్రీకృష్ణుని ముని మనవడు నిర్మించిన ఆలయం
శ్రీకృష్ణుని జన్మస్థలమైన మధుర సప్త మోక్ష క్షేత్రాలలో ఒకటి. ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మధురలోని శ్రీకృష్ణుని ఆలయాన్ని సుమారు 5000 సంవత్సరాల క్రితం, శ్రీకృష్ణుడి ముని మనవడు వజ్రనాభుడు నిర్మించినట్లుగా తెలుస్తోంది. తరువాత కాలంలో అనేకసార్లు ఈ ఆలయంపై దండయాత్రలు జరిగాయి. క్రీ.పూ.6 శతాబ్దం నుంచి మధుర మత, సాంస్కృతిక పరంగా ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నట్లు ఆలయ శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. మౌర్య, చంద్రగుప్త రాజులూ పరిపాలించే సమయంలో ఇక్కడ అనేక కట్టడాలు నిర్మించినట్లుగా ప్రసిద్ధి.
గజినీ మహమ్మద్ దండయాత్ర
శాలివాహన శకం 1070 సం.లో గజినీ మహమ్మద్, 1670 సం.లో ఔరంగజేబులు ఇరువురు ఈ ప్రాచీన ఆలయాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేసి, ఆలయానికి చెందిన వెండి, బంగారం సంపదను దోచుకుపోయినట్లుగా చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి. ఈ ప్రదేశంలోనే ఔరంగజేబు షాహి జామా మసీదును నిర్మించాడు. అది ఇప్పటికీ చెక్కు చెదరకుండా అలాగే ఉంది. హిందువులు ఆ మసీదు ప్రక్కనే ప్రస్తుతం ఉన్న శ్రీకృష్ణుని నూతన ఆలయాన్ని నిర్మించారు.
ఆలయ విశేషాలు
శ్రీకృష్ణ జన్మస్థల ఆలయం ప్రాంగణం లోపల ప్రధానంగా మూడు ముఖ్యమైన ఆలయాలు ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి కృష్ణుడికి అంకితం చేయబడిన కేశవదేవ్ ఆలయం, ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడు జన్మించాడని నమ్మే చెరసాల ప్రదేశంగా భావించే గర్భ గృహం, మూడవది భాగవత భవనం.
కేశవదేవ ఆలయం
కృష్ణుడు జన్మించిన చెరసాల చుట్టూ నిర్మించిన శ్రీకృష్ణ జన్మస్థాన ఆలయమే కేశవదేవ ఆలయం. ఈ ఆలయం జామా మసీదుకు దక్షిణంగా ఉంది.
గర్భ గృహ మందిరం
శ్రీకృష్ణుడు జన్మించాడని నమ్ముతున్న చెరసాల గది ఉన్న ప్రదేశంను గర్భ గృహ మందిరంగా పరిగణిస్తారు. దీనిపై షాహీ జామా మసీదుని నిర్మించినట్లు కథనం. ఇది విశాల మైన వరండాతో కూడిన పాలరాతి సభామండపం. దీని క్రింద నిర్మించిన భూగర్భ చెరసాల గదిని కూడా దర్శించుకోవచ్చు. దీనికి సమీపంలో అష్ట భుజములతో శ్రీకృష్ణుడి మందిరం ఉంది. ఇది మసీదు వెనుక గోడకు ఎదురుగా ఉంది.
భాగవత భవనం
భాగవత భవనంలో ఆరడుగుల మనోహరమైన రాధా కృష్ణుల విగ్రహం దర్శనమిస్తుంది. దీనికి కుడివైపు బలరామ, కృష్ణ, సుభద్రలు, ఎడమ వైపు సీతారామ లక్ష్మణ సమేత ఆంజనేయ విగ్రహాలు ఉన్నాయి. దీని గోడలు, స్తంభాలపై శ్రీకృష్ణుని జీవిత ఘట్టాలు అద్భుతంగా చెక్కబడి ఉంటాయి.
భాగవత గాథ
భాగవతం ప్రకారం, దేవకీ, వసుదేవులలో అష్టమ సంతానం చేతిలో తనకు మరణం సంభవిస్తుందని ఆకాశవాణి పలికిన మాటలు విని కంసుడు దేవకీ వసుదేవులకు కారాగారంలో బంధిస్తాడు. దేవకి అష్టమ గర్భంలో కృష్ణుడు జన్మించినప్పుడు చెరసాల తలుపులు యోగమాయతో తెరుచుకోవడం, కాపలాదారులు గాఢ నిద్రలోకి జారుకోవడం, వసుదేవుడు కృష్ణుడిని శిరసు మీద గంపలో పెట్టుకుని, ఎంతో ప్రయాసతో యమునా నదిని దాటి బృందావనానికి తీసుకువెళ్లాడు. అప్పుడు నందవ్రజంలో నందునికి యశోదకు పుట్టిన ఆడపిల్లను తీసుకుని, కృష్ణుని యశోద పక్కన పడుకోబెట్టి వసుదేవుడు తిరిగి మధురకు వస్తాడు.
యోగమాయ భవిష్యవాణి
దేవకీ ప్రసవించిన సంగతి తెలుసుకుని కంసుడు ఈ శిశువును చంపడానికి ప్రయత్నించగా, యోగమాయచే ఆ శిశువు అదృశ్యమవుతూ, 'నిన్ను సంహరించేవాడు గోకులంలో పెరుగుతున్నాడని చెప్పి' అంతర్ధానమవుతుంది. ఆనాటి ఆ అపురూపమైన సంఘటనలకు సాక్షిగా నిలిచిన ఈ చెరసాల చుట్టూ నిర్మించిన ఆలయం, క్రమంగా నేడు మనం దర్శిస్తున్న అద్భుతమైన ఆలయంగా, హిందువుల మోక్ష ప్రదేశంగా అలరారుతోంది.
పూజలు - ఉత్సవాలు
దేశవ్యాప్తంగా శ్రీకృష్ణ భక్తులు అత్యధికంగా సందర్శించే ఆలయాలలో ఒకటిగా నిలిచిన ఈ ఆలయం నిత్యం భక్తుల రద్దీతో సందడిగా ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ ఈ ఆలయంలో శ్రీకృష్ణునికి హారతులు, అర్చనలు, నైవేద్యాలు జరుగుతాయి. ఇక శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి, రాధాష్టమి , దసరా, దీపావళి, హోళీ వంటి పర్వదినాలలో ఆలయం సందర్శకులతో కిటకిటలాడుతోంది. ఈ రోజుల్లో ఆలయంలో విశేషమైన పూజలు జరుగుతాయి.
చిన్ని కృష్ణుడు తొలిసారి స్నానం చేసిన కొలను
శ్రీకృష్ణుని ఆలయం ప్రక్కనే పోత్ర కుండ్ అనే ఒక కొలను ఉంది. ఈ ఆలయంలో చిన్ని కృష్ణయ్యకు తొలిసారిగా స్నానం చేయించారని ప్రతీతి. ఈ ఆలయానికి సమీపంలో వెలసిన బృందావనం, గోవర్ధన గిరి, రాధారాణీ ద్వారకాదీశ ఆలయాలను కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు.
ఎలా చేరుకోవాలి?
దిల్లీకి సమీపంలో ఉన్న ఈ మధురను చేరుకోవడానికి దేశంలో అన్ని ప్రాంతాల నుంచి మెరుగైన రైలు, రోడ్డు, విమాన సౌకర్యాలున్నాయి. మోక్షాన్ని కోరుకునే వారు జీవితంలో ఒక్కసారైనా తప్పకుండా దర్శించాల్సిన క్షేత్రం మధుర. జైశ్రీకృష్ణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం