శ్రావణ శుక్రవారం ఈ ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటే సకల సంపదలు మీ సొంతం! - LAXMI KUBERA ALAYAM SIGNIFICANCE

లక్ష్మీ కుబేరుల ఆలయాన్ని దర్శిస్తే అష్టైశ్వర్యాలు!- ఈ ఆలయం ఎక్కడుందో తెలుసా?

Kubera Laxmi
Kubera Laxmi (ETV Bharat)
Laxmi Kubera Alayam Significance : శ్రావణ మాసం మహాలక్ష్మి పూజలకు ప్రసిద్ధి. అలాగే ఈ మాసంలో లక్ష్మీదేవి దర్శనం కూడా శుభప్రదం. మన దేశంలో లక్ష్మీదేవికి ప్రసిద్ధి చెందిన ఆలయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. శ్రావణ మాసంలో ఈ ఆలయాల దర్శనం ఐశ్వర్య కారకమని పెద్దలు అంటారు. అయితే శ్రావణ మాసంలో లక్ష్మీ కుబేరుల ఆలయ దర్శనం మరిన్ని శుభ ఫలితాలనిస్తుంది. ఇంతకు ఈ లక్ష్మీ కుబేరుల ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆలయ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

లక్ష్మీ కుబేరుల ఆలయం ఎక్కడుంది?
ఐశ్వర్య ప్రదాత అయిన కుబేరుడు, కోరిన వరాలిచ్చే లక్ష్మీదేవి ఒకేచోట కొలువై ఉన్న లక్ష్మీ కుబేరుల ఆలయం తమిళనాడులోని చెంగల్పట్టుకు వెళ్లే మార్గంలో వందలూరు నుంచి 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రత్నమంగళం అనే గ్రామంలో ఉంది.

లక్ష్మీ కుబేర ఆలయ విశిష్టత!
కుబేరుడు పేరు వినని వాళ్లు ఎవరు ఉండరు. సంపదలకు అధిదేవత అయిన కుబేరుని కరుణ వుంటే సంపదలకు లోటే ఉండదు. అష్టైశ్వర్య ప్రదాత లక్ష్మీ దేవి అయితే ఆ ఐశ్వర్యాన్ని మనకు అందించేవాడు కుబేరుడు. పురాణాల ప్రకారం కుబేరుడు యక్షులకు నాయకుడు. కుబేరుని పూజిస్తే సిరులు కలుగుతాయి. మరి ఆ కుబేరుణ్ణి లక్ష్మీదేవితో సహా పూజిస్తే, వారిరువురి కరుణ మనపై ప్రసరిస్తే, అంతకన్నా మహద్భాగ్యం వుంటుందా!

ఎవరీ కుబేరుడు?
కుబేరుడు రావణాసురుని తండ్రి విశ్వావసు కుమారుడు. ఇతని పేరు వైశ్రవణుడు. వైశ్రవణుడు పెద్దయ్యాక తన తండ్రి సలహా మేరకు బ్రహ్మ గురించి తపస్సు చేసి బ్రహ్మ అనుగ్రహాన్ని పొందాడు.

వైశ్రవణునిపై బ్రహ్మ అనుగ్రహం
బ్రహ్మ వైశ్రవణుని తపస్సుకు మెచ్చి అతనికి కుబేరుడని పేరుపెట్టి ఉత్తర దిక్కుకి అధిపతిని చేశాడు. బ్రహ్మ కుబేరుని అనుగ్రహించి అతనికి పుష్పక విమానం ఇచ్చాడు.

శివుని గురించి తపస్సు
కొంతకాలం తర్వాత కుబేరుడు తిరిగి శివుని గురించి తపస్సు చేస్తాడు. కుబేరుని తపస్సుకు మెచ్చిన శివుడు పార్వతితోసహా ప్రత్యక్షమవుతాడు. పార్వతి అద్భుత సౌందర్యానికి, తేజస్సుకి తట్టుకోలేని కుబేరుడి ఒక కనురెప్ప అప్రయత్నంగా కొట్టుకుంటుంది. అందుకు ఆగ్రహించిన పార్వతి అతని కంటి చూపుని పోగొడుతుంది. అయితే శివుడు పార్వతితో తమ తేజస్సు తట్టుకోలేక కుబేరుని కన్ను కొట్టుకుంది కానీ వేరే ఏ ఉద్దేశ్యం లేదని నచ్చచెప్పి కుబేరుని కంటిచూపును తిరిగి ప్రసాదిస్తాడు.

నవ నిధులు పొందిన కుబేరుడు
పార్వతి కుబేరుడికి ఇంకేమైనా వరాలు ఇవ్వమని కోరితే అప్పుడు శివుడు కుబేరునికి నవ నిధులు ఇస్తాడు. అవే కల్పవృక్షం, కామధేనువు, శంఖం, చేప, తాబేలు, వజ్ర వైఢూర్యాలు, పాలు, తామర, ఆవు, దూడ. అందుకే ఈ తొమ్మిది వస్తువులు ఐశ్వర్య కారకాలు.

లక్ష్మీ కుబేరుల అనుగ్రహం
బ్రహ్మాండ పురాణం, భవిష్య పురాణాల ప్రకారం కుబేరుడు లోకంలో ఉన్న ధనానికంతా అధిపతి. లక్ష్మీదేవి సాక్షాత్ ఐశ్వర్య స్వరూపం. కుబేరుడు తన తండ్రి సలహాతో లక్ష్మీ నారాయణుల సువర్ణ విగ్రహాలను ప్రతిష్టించి లక్ష్మీ నారాయణ వ్రతం చేస్తాడు. ఆ రోజు అక్షయ తృతీయ. లక్ష్మీదేవి ప్రత్యక్షమై కుబేరుని సంపదలకు అధిపతిని చేసింది. ప్రజలకు వారివారి యోగ్యత ప్రకారం సంపదను ప్రసాదించే బాధ్యతను కుబేరునికి అప్పగించింది. అంతేకాదు, కలియుగంలో లక్ష్మీనారాయణుల ప్రతిమలతో పాటు కుబేరుని ప్రతిమకూడా పెట్టి పూజించి తర్వాత ఆ ప్రతిమని బ్రాహ్మణుడికి దానం చేసిన వారికి లక్ష్మీ కటాక్షం లభిస్తుందని వరం కూడా ఇచ్చింది. అందుకే ఐశ్వర్య స్వరూపమైన లక్ష్మీదేవిని, కుబేరుడిని పూజించిన వారికి లక్ష్మికుబేరుల అనుగ్రహం వుంటుంది.

ఆలయ విశేషాలు
ఆలయంలోకి ప్రవేశిస్తూనే ఎడమ వైపుగా వృత్తాకారంలో ప్రతిష్టించి ఉన్న షోడశ గణపతులను దర్శించవచ్చు. ఈ షోడశ గణపతులలో ఒక్కో గణపతి తెలుగు పంచాంగంలోని ఒక్కో తిధికి అధిపతి. ఏ తిథిలో పుట్టిన వారు ఆ తిథికి సంబంధించిన గణపతిని పూజిస్తే సమస్త గ్రహదోషాలు తొలగిపోయి సానుకూల ఫలితాలు పొందుతారని విశ్వాసం.

సతీ సమేతంగా నవగ్రహాలు
లక్ష్మీ కుబేర ఆలయంలో ఎక్కడాలేని విధంగా నవగ్రహాలు సతీ సమేతంగా కొలువై ఉంటారు. అలాగే ఆలయ ప్రదక్షిణ మార్గంలో క్షేత్ర పాలకుడైన స్వర్ణాకర్షణ భైరవుని కూడా దర్శించుకోచ్చు. ఆ ప్రక్కనే బ్రహ్మ, సరస్వతులు, వేంకటేశ్వరస్వామి, కుమారస్వామి విగ్రహాలతో పాటు చైనీస్ దేవుడు లాఫింగ్ బుద్ధాను కూడా దర్శించుకోవచ్చు.

సతీసమేతంగా వెలసిన కుబేరుడు
గర్భాలయంలో కుబేరుడు తన భార్య చిత్రలేఖతో కలిసి దర్శనమిస్తాడు. వారి వెనుకనే ఉన్న లక్ష్మీదేవి విగ్రహాన్ని కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు. కుబేరునికి వెండి తలపాగా. మిగిలిన విగ్రహాలకు వెండి తొడుగులు ఉంటాయి. ఎటు చూసినా కరెన్సీ నోట్ల హారాలతో గర్భాలయం ఐశ్వర్యానికి చిహ్నంగా కనిపిస్తుంది.

అదృష్టాన్నిచ్చే చిల్లి నాణెం
లక్ష్మీ కుబేరుల దర్శనం పూర్తయ్యాక ఆలయ ప్రాంగంలో ఉన్న నాణేల విక్రయశాలకు భక్తులు చేరుకుంటారు. అక్కడ పురాతన చిల్లి కాణీ ఆకారంలో వున్న ఒక నాణేనికి ఎర్ర దారం కట్టి విక్రయిస్తుంటారు. ఆలయ దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు ఈ నాణేన్ని లాఫింగ్ బుద్ధ ఎడమ చేతిలో పెట్టి, తర్వాత ఆయన బొజ్జమీద తాకించి పర్సులో పెట్టుకుంటే లక్ష్మీ కటాక్షంతో ఎన్నడూ ధనానికి లోటు ఉండదని అంటారు.

ఆకుపచ్చ కుంకుమ
కుబేరునికి ఆకుపచ్చ రంగు అంటే ప్రీతి. అందుకే ఇక్కడ ఆలయంలో రక్షగా ఇచ్చే దారాలు కూడా ఆకుపచ్చ రంగులోనే ఉంటాయి. అలాగే కుంకుమ కూడా ఆకుపచ్చ రంగులోనే ఉండడం విశేషం.

పూజోత్సవాలు
నిత్యం భక్తుల రాకతో రద్దీగా ఉండే లక్ష్మీ కుబేర ఆలయంలో ప్రతిరోజు త్రికాల పూజలు, మంగళ హారతులు శాస్త్రోక్తంగా జరుగుతాయి. ఇక శుక్రవారాల్లో, అక్షయ తృతీయ, దీపావళి వంటి పర్వదినాలలో ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తుతారు. ఇక శ్రావణ మాసంలో ఈ ఆలయ దర్శనం కోసం భక్తులు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా తరలి వస్తారు. ఈ శ్రావణ మాసంలో మనం కూడా లక్ష్మీ కుబేర ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం! సకల సంపదలను పొందుదాం!
శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

