ETV Bharat / spiritual

"శివరాత్రి రోజున పూజ - ఈ పూలు శివుడికి నచ్చవు - వీటితో పూజిస్తే వివాహం అవుతుంది" - FLOWERS SHOULD NOT OFFER TO SHIVA

Flowers Should not Offer to Shiva ( Getty Images )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Feb 24, 2025, 2:14 PM IST