సంకష్టహర చతుర్థి విశిష్టత ఏంటి? ఆ పూజ చేస్తే సంకటాలు పోతాయా?

వినాయక చవితి తర్వాత అంతటి విశిష్టమైన సంకష్టహర చతుర్థి

Sankatahara Chaturthi Significance
Sankatahara Chaturthi Significance (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2025 at 2:51 AM IST

3 Min Read
Sankatahara Chaturthi Puja Significance : భాద్రపద శుద్ధ చవితి రోజు మనం వినాయక చవితి పండుగను జరుపుకుంటాం. అయితే ఒక ఏడాదిలో వినాయక చవితి కాకుండా గణపతిని ఆరాధించడానికి శ్రేష్టమైన రోజు ఒకటి ప్రతి మాసంలో వస్తుంది. అదే సంకష్ట హర చవితి! ఏ కారణం చేతనైనా వినాయక చవితి జరుపుకోని వారు, జీవితంలో తరచుగా ఎదురయ్యే ఆటంకాలు అధిగమించడానికి ప్రతి మాసంలో వచ్చే సంకష్ట గణపతి వ్రతాన్ని ఆచరించడం ద్వారా శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చునని శాస్త్ర వచనం. ఈ కథనంలో అసలు సంకష్ట హర చవితి అంటే ఏమిటి? ఈ పూజ ఎలా చేయాలి అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.

సంకష్ట హర చవితి వ్రతం అంటే?
జీవితంలో ఎదురయ్యే సంకటాలను అంటే భరించలేని కష్టాలను శాశ్వతంగా పోగొట్టేది సంకష్ట హర చవితి వ్రతం. ఏ కారణం చేత అయినా వినాయక చవితి జరుపుకోని వారు, భరించలేని కష్టాల్లో ఉన్నవారు ఒక నియమానుసారం సంకష్ట గణపతి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే సంకటాల నుంచి శాశ్వతంగా విముక్తి లభిస్తుందని వ్యాస మహర్షి రచించిన స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది.

సంకష్ట హర చవితి వ్రతం ఎప్పుడు?
ప్రతి మాసంలో పౌర్ణమి తరువాత నాలుగో రోజైన బహుళ చవితి రోజు సంకష్ట చవితి వ్రతాన్ని ఆచరించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మాసంలో సెప్టెంబర్ 11 వ తేదీ గురువారం రోజు బహుళ చవితి సందర్భంగా సంకష్ట గణపతి వ్రతాన్ని ఆచరించాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. సంకష్ట హర చతుర్థి పూజ సూర్యాస్తమయం తరువాత చేసుకోవాలి కాబట్టి చవితి తిథి సూర్యాస్తమయం నుంచి రాత్రి వరకు ఖచ్చితంగా ఉండాలని శాస్త్రం చెబుతోంది.

సంకష్టహర చవితి వ్రతం ఎన్ని రోజులు చేయాలి?
సంకష్టహర చవితి వ్రతాన్ని 5, 9, 11, లేదా 21 మాసాల పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది మన భక్తిశక్తిలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

సంకష్ట గణపతి పూజా విధానం
సంకష్ట గణపతి వ్రతాన్ని ఆచరించే వారు ఆ రోజు సూర్యోదయంతోనే నిద్రలేచి శుచియై పూజామందిరంలో గణపతిని ప్రతిష్టించుకోవాలి. ఇందుకోసం కొత్తగా గణపతి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం నిత్యం ఇంట్లో పూజ చేసుకునే గణపతి విగ్రహం కానీ చిత్రపటాన్ని కానీ ప్రతిష్ఠించుకుంటే సరిపోతుంది.

విఘ్నేశ్వర బియ్యంతో మొదలు
ముందుగా ఒక ఎర్రటి వస్త్రాన్ని తీసుకుని అందులో ఒకటింపావు కేజీ బియ్యం, 5 ఎండు ఖర్జూరాలు, 5 పసుపుకొమ్ములు, 5 వక్కలు ఉంచి 11 రూపాయలు దక్షిణ ఉంచి మనసులోని కోరికను గణపతికి చెప్పుకొని ముడుపు మూట కట్టి ఉంచుకోవాలి. గణపతి ముందు కొబ్బరినూనెతో దీపారాధన చేయాలి. నిత్యపూజాదికాలు ముగించుకోవాలి. ముడుపు మూటను గణపతి ముందు ఉంచి ధూప దీపాలతో వినాయకుని పూజించి చిన్న బెల్లం ముక్క, కొబ్బరికాయలు, అరటిపండ్లు సమర్పించాలి. వ్రతం చేసే వారు సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండాలి.

సాయంత్రం పూజ
సంకటహర గణపతి పూజ సాధారణంగా సూర్యాస్తమయం తర్వాతనే చేస్తారు. సంకష్ట గణపతి వ్రతం చేసేవారు సూర్యాస్తమయం తరువాత గణపతి ఆలయంలో జరిగే గణపతి హోమంలో పాల్గొంటే మంచిది. ఈ రోజు గణపతికి గరిక, జిల్లేడుపూలతో చేసిన మాలను సమర్పిస్తే చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.

ఇంట్లో పూజ ఇలా చేసుకోవచ్చు
ఆలయానికి వెళ్లలేని వారు ఇంట్లోనే సూర్యాస్తమయం తర్వాత పూజామందిరంలో దీపారాధన చేసుకుని, విఘ్నేశ్వరుని ప్రతిష్టించుకోవాలి. ముందుగా పసుపు గణపతిని షోడశ నామాలతో పూజించాలి. అటు తరువాత లోహంతో తయారైన గణపతి విగ్రహం ఉంటే ఆ విగ్రహాన్ని పాలు, పెరుగు, తేనే, ఆవు నెయ్యి, పంచదార వంటి ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చెయ్యాలి. ఒకవేళ విగ్రహం లేకపోతే గణపతి చిత్రపటాన్ని సహస్రనామాలతో అర్చించాలి. విజయాలు చేకూర్చమని వినాయకుని ప్రార్ధించి మోదకాలు, టెంకాయ, ఉండ్రాళ్లు, అరటిపళ్లు నైవేద్యం పెట్టాలి. వినాయకుని సమక్షంలో గుంజీళ్లు తీసి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయాలి. ఇలా మనకు వీలైనన్ని నెలలు చేసుకోవచ్చు.

ఉద్యాపన ఇలా
సంకష్ట గణపతి వ్రతాన్ని 5 నుంచి 21 మాసాల పాటు మన వీలును బట్టి చేసుకోవచ్చు. చివరగా ఉద్యాపన చేసే సమయంలో మొదటి మాసంలో వ్రతం ప్రారంభించే సమయంలో ముడుపు కట్టి ఉంచుకున్న బియ్యంతో రవ్వ తయారు చేసుకుని, ఆ రవ్వతో ఉండ్రాళ్ళు తయారు చేసి స్వామికి నివేదించి అందరికీ పంచిపెట్టాలి.

వ్రత ఫలం
భక్తిశ్రద్ధలతో సంకష్ట గణపతి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే మనకు ఇబ్బంది కలిగిస్తున్న సంకటాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని, విఘ్నేశ్వరుని అనుగ్రహంతో జ్ఞానం, ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తాయని శాస్త్ర వచనం. నున్న సంకష్ట చవితి రోజు మనం కూడా గణనాధుని పూజిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం. జై గణేశ్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

