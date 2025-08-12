Sankashti Chaturthi Significance: ప్రతి మాసంలో పౌర్ణమి తర్వాత వచ్చే చవితిని సంకష్టహర చతుర్థిగా జరుపుకుంటాం. ఈ రోజు సంకష్ట గణపతి వ్రతం నియమ నిష్టలతో ఆచరిస్తే సంకటాలు తొలగిపోయి, కార్యజయం ఉంటుందని శాస్త్ర వచనం. మరి ఈ మంగళవారం రాబోతున్న అంగారక సంకష్ట హర చతుర్థి అంటే ఏమిటి? ఈ రోజు ఎలాంటి పూజలు చేయాలో తెలుసుకుందాం.
అంగారక సంకష్ట చతుర్థి అంటే?
మంగళవారం రోజు సంకష్టహర చతుర్థి వస్తే దానిని అంగారక సంకష్ట చతుర్థి అని అంటారు. మంగళవారం సంకష్ట చవితి కలిసి రావడం చాలా విశేషం. ఇంతటి విశిష్టమైన అంగారక చతుర్థి నాడు సంకటహర చతుర్థి వ్రతం ఆచరించడం వల్ల జాతకంలో కుజ దోష సమస్యలు తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా చేసే పనులలో సంకటాలు తొలగి విజయాలు చేకూరుతాయని వ్యాస మహర్షి రచించిన స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది. ఆగస్టు 12 వ తేదీ మంగళవారం అంగారక సంకష్ట చతుర్థి సందర్భంగా ఈ వ్రతం ఎలా జరుపుకోవాలి? సంకష్ట చతుర్థి విశిష్టత ఏమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సంకటహర చతుర్థి వ్రత విధానం
సంకష్టహర చవితి వ్రతాన్ని మూడు, ఐదు, తొమ్మిది, పదకొండు లేదా 21 నెలలపాటు ఆచరించాల్సి ఉంటుంది. ఈ వ్రతం చేసే రోజు సూర్యోదయానికి ముందే నిద్ర లేచి శుచియై పసుపుకుంకుమలతో అలంకరించిన పీట మీద గణేశుని ప్రతిమను ఉంచి ముందుగా షోడశ నామాలతో గణపతిని పూజించాలి.
విఘ్నేశ్వర బియ్యం ఇలా కట్టాలి
ముందుగా ఒక ఎర్రటి వస్త్రాన్ని తీసుకుని దానికి పసుపు కుంకుమలు పెట్టి అందులో మూడు గుప్పిళ్ళ బియ్యాన్ని పోసి, ఒక తమలపాకులో 5 ఎండు ఖర్జూరాలు, 5 పసుపుకొమ్ములు, 5 వక్కలు ఉంచి 11 రూపాయలు దక్షిణ ఉంచి మనసులోని కోరికను గణపతికి చెప్పుకొని ముడుపు మూట కట్టి ఉంచుకోవాలి. సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండాలి.
పూజ ఇలా!
ముడుపు మూటను గణపతి ముందు ఉంచి ధూప దీపాలతో వినాయకుని పూజించి కొబ్బరికాయలు, అరటిపండ్లు సమర్పించాలి.
సాయంత్రం పూజ
సంకటహర గణపతి పూజ సాధారణంగా సూర్యాస్తమయం తర్వాతనే చేస్తారు. ఏ రోజైతే చవితి సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ఉంటుందో ఆ రోజే సంకష్టహర చవితి జరుపుకోవాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. సంకష్ట గణపతి వ్రతం చేసేవారు సాయంత్రం వేళలో వినాయకుని ఆలయానికి వెళ్లి 21 ప్రదక్షిణలు చేయాలి. వినాయకుడికి గరిక సమర్పించాలి. శక్తి ఉన్నవారు ఆ రోజు ఆలయంలో గణపతి హోమం జరిపించుకుంటే మంచిది. లేని పక్షంలో వినాయకునికి పంచామృత అభిషేకాలు, అర్చనలు జరిపించుకోవచ్చు.
ఇంట్లో ఇలా చేసుకోవచ్చు!
ఆలయానికి వెళ్లలేని వారు ఇంట్లోనే సూర్యాస్తమయం తర్వాత విఘ్నేశ్వరుని పంచామృతాలతో అభిషేకించి, గరిక జిల్లేడు పూలతో, అష్టోత్తర శతనామాలతో స్వామిని అర్చించి కొబ్బరి కాయలు, పండ్లు సమర్పించాలి. సంకష్ట గణపతి వ్రత కథ చదువుకొని పూజాక్షితలను శిరస్సున వేసుకోవాలి. ఉదయం ముడుపు కట్టిన బియ్యంతో పొంగలి చేసి గణపతికి నివేదించాలి. రాత్రి చంద్ర దర్శనం తర్వాత స్వామికి నివేదించిన పొంగలిని ప్రసాదంగా స్వీకరించాలి. ఇలా ఎన్ని నెలలు వీలైతే అన్ని నెలలు చేసుకోవచ్చు.
అంగారక సంకష్టహర చతుర్థి
ముఖ్యంగా సంకష్టహర చతుర్థి ఈ సారి మంగళవారం రావడం గొప్ప విశేషమని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ రోజు గణపతిని శాస్త్రోక్తంగా ఆరాధిస్తే జాతకంలో కుజదోష ప్రభావం కారణంగా వివాహం ఆలస్యం అవుతున్న వారికీ అతి త్వరలో వివాహం అవుతుంది. పనుల్లో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ అంగారక సంకష్ట చవితి రోజు మనం కూడా గణపతిని ఆరాధిద్దాం సకల శుభాలను పొందుదాం.
ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.