Raghavendra Swamy Aradhana 2025 : దక్షిణ భారతంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గురు సంప్రదాయం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. తమిళనాడులో పుట్టి దేశమంతా సంచారం చేసిన జ్ఞాన సంపన్నుడు, సిద్ధ పురుషుడు అయిన గురు రాఘవేంద్రుడు జీవ సమాధి పొందింది మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మంత్రాలయంలో. రాఘవేంద్రులను సాక్షాత్తు ప్రహ్లాదుని స్వరూపంగా ఆయన భక్తులు భావిస్తారు. శ్రీ గురు రాఘవేంద్రుల ఆరాధనోత్సవాలు గురించి తెలుసుకుందాం.
రాఘవేంద్ర స్వామి ఆరాధనోత్సవాలు ఎప్పుడు?
శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి 1671లో శ్రావణ మాసం బహుళ విదియ రోజు జీవసమాధి పొందారు. అప్పటి నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెలసిన రాఘవేంద్రస్వామి బృందావనాలలో ప్రతి సంవత్సరం ఇదేరోజు శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి ఆరాధన ఉత్సవాలను జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది ఈ ఉత్సవాలు ఆగస్టు 11 వ తేదీ సోమవారం జరుపుకోనున్నాం.
జననం
శ్రీ గురు రాఘవేంద్రస్వామి శ్రీ తిమ్మన్న భట్ట, శ్రీమతి గోపికాంబ దంపతులకు రెండో కుమారుడిగా 1595లో తమిళనాడులోని చిదంబరం సమీపంలోని భువనగిరిలో గురువారం రోజున ఫాల్గుణ మాసం శుక్ల సప్తమి రోజున మృగశిర నక్షత్రంలో జన్మించారు. వేంకటేశ్వర స్వామి వారి అనుగ్రహంతో పుట్టినందుకు ఇతన్ని చిన్నప్పుడు వేంకటనాథుడనీ, వెంకన్న భట్ట అని పిలిచేవారు. ఇతని తండ్రిగారైన శ్రీ తిమ్మన్న భట్ట పూర్వీకులు క్రిష్ణదేవరాయల రాజా వారి ఆస్థానంలో వీణా విద్వాంసులుగా ఉండేవారు.
విద్యాభ్యాసం
వెంకట నాథుడు చిన్నప్పటి నుంచే చాలా తెలివైన వాడిగా, పండితుడిగా మధురైలో ప్రాథమిక విద్యను అభ్యసించారు. అటు తరువాత కుంభకోణంలోని శ్రీమఠంలో విద్యార్థిగా చేరి, ఆపై రాఘవేంద్ర తీర్థులుగా సన్యసించారు.
వివాహం
మధురై నుంచి తిరిగొచ్చిన తర్వాత, వెంకటనాథ్ సంపన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చిన సరస్వతిని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఇంద్రియాలపై నియంత్రణ ఉన్న వ్యక్తికి వైవాహిక జీవితం విద్యకు ఆటంకం కలిగించదని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
వేద వేదాంతాల విద్య
వివాహం చేసుకున్న తర్వాత వేంకటనాథుడు కుంభకోణం విద్యాపీఠానికి చేరుకున్నాడు. అక్కడ సుధీంద్ర తీర్థ వద్ద ద్వైత వేదాంత, వ్యాకరణం, ఇతర గ్రంథాలను, అధునాతన రచనలను అభ్యసించారు. సుధీంద్ర తీర్థ అతని నైపుణ్యాన్ని చూసి మహాభాష్య వెంకట నాథాచార్య అని పిలిచారు.
రాఘవేంద్రుని మహిమ
ఒకసారి రాఘవేంద్రుడు కుంభకోణంలో ఒక కార్యక్రమం సందర్భంగా అతిథుల కోసం గంథాన్ని తీయాల్సి వచ్చింది. ఆ సమయంలో రాఘవేంద్రుడు అగ్ని మంత్రాలను పఠిస్తూ ఆ గంథాన్ని తీశారంట! దాంతో ఆ గంధాన్ని పూసుకున్న వారందరికీ శరీరమంతా మండడం ప్రారంభించింది. తరువాత కొంతసేపటికి రాఘవేంద్రుడు మరోసారి భక్తి మంత్రాలను జపించడంతో ఆ చందనం అతిథులకు చల్లదనాన్ని ఇచ్చింది. ఇలా రాఘవేంద్రుడు భక్తిమార్గంలో పయనిస్తూ ఏ మంత్రాలు పఠిస్తే ఆ మంత్రాల తాలూకు సిద్ధి లభించేది.
సన్యాస దీక్ష
రాఘవేంద్రుడు తన జీవితం భగవంతుని ఆరాధనకు అంకితం కావాలని కోరుకున్నారు. అదే సమయంలో ఆధ్యాత్మిక గురువు శ్రీ సుధీంద్ర తీర్థ తన మఠానికి వారసుడి కోసం అన్వేషిస్తున్నారు. తన తదుపరి మఠాధిపతిగా శ్రీ వేంకటనాథుడే సరైన వ్యక్తి అని భగవంతుడు సుధీంద్ర తీర్థునికి కలలో సూచించారు. అదే సమయంలో వేంకటనాధునికి కూడా భగవంతుడు వెంటనే సన్యాసిగా మోక్షం పొందమని కలలో ఉపదేశించారు. ఆ ఆదేశం ప్రకారం రాఘవేంద్రుడు 1621లో సన్యాస దీక్ష చేపట్టారు.
మంత్రాలయంలో రాఘవేంద్రుని బృందావనం
రాఘవేంద్ర స్వామి కర్నూలు జిల్లాలోని మంత్రాలయం బృందావనంలో 500 సంవత్సరాల పాటు నివసించి జీవసమాధి పొందినట్లుగా పెద్దలు చెబుతారు. మంత్రాలయంలోని రాఘవేంద్ర స్వామి బృందావనం ఉన్న మఠానికి ప్రతి సంవత్సరం వేలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చి, స్వామి వారి ఆరాధనోత్సవాలలో పాల్గొని రాఘవేంద్రుని ఆశీస్సులు తీసుకుంటారు.
ఆరోగ్య దాత అభయ ప్రదాత
శ్రీరాఘవేంద్రులు జ్ఞాన సంపన్నుడు, సిద్ధ పురుషుడు. మంత్రాలయంలోని బృందావన సన్నిధానంలో భక్తులు పొందే శాంతి సంతృప్తి మాటలకందనివి. అలజడి, అశాంతి, ఆందోళనలతో నిండిన నేటి నాగరిక సమాజానికి అటువంటి సత్పురుషుల సాహిత్యం, సాన్నిహిత్యం, సాన్నిధ్యం ఎంతో అవసరం. ముఖ్యంగా రాఘవేంద్రుని బృందావనాన్ని ఒక్కసారి దర్శిస్తే అధునాతన చికిత్సలకు లొంగని మొండి రోగాలు సైతం నయమవుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. ఒక్క శారీరక రోగాలు కాదు మనఃస్థిమితం లేనివారికి కూడా మంత్రాలయ రాఘవేంద్రుని దర్శనంతో ప్రశాంతత కలుగుతుందని నమ్మకం. శ్రీ రాఘవేంద్రుని ఆరాధనోత్సవాల సందర్భంగా మనం కూడా మంత్రాలయంలోని స్వామివారి బృందావనాన్ని దర్శిద్దాం. ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలను పొందుదాం. ఓం శ్రీ రాఘవేంద్రాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.