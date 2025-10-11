సతీదేవి శక్తి పీఠం- అక్కడ జోలె పట్టి ఏమి కోరుకున్నా సరే- అవి నెరవేరడం ఖాయం!
అష్టాదశ శక్తి పీఠాల్లో పదో క్షేత్రం పిఠాపురంలోని పురుహూతికా అమ్మవారి ఆలయం- ఈ తల్లి సమక్షంలో జోలె పట్టి ఏమి కోరుకున్నా తప్పకుండా నెరవేరుస్తుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం!
Puruhutika Temple Significance: సృష్టికి మూలం ఆదిశక్తి. ఆ జగన్మాతను ఏ రూపంలో పూజించినా తన చల్లని కరుణతో భక్తులను కాపాడుతుంది. తనను నమ్మిన భక్తుల కష్టాలను ఆ తల్లి దూదిపింజల్లా కడతేరుస్తుందని విశ్వాసం. అలాంటి జగన్మాత వెలసిన అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు అత్యంత మహిమాన్వితమైనవి. వాటిలో ఒకటి పిఠాపురంలో కొలువైన పురుహూతికా ఆలయం. ఈ కథనంలో అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతున్న పురుహూతికా క్షేత్ర విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
విశేషాల సమాహారం
భారతదేశంలోని పుణ్యక్షేత్రాలు, మోక్షధామాల్లో ప్రసిద్ధి చెందినది పాదగయ. దక్షిణకాశీగా విరాజిల్లుతున్న ఈ పుణ్యక్షేత్రం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పిఠాపురంలో ఉంది. విశేషమేమిటంటే ఈ క్షేత్రం అటు శైవ క్షేత్రంగా, ఇటు శక్తి పీఠంగా కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఎన్నో ప్రత్యేకతలు నిలయమైన ఈ క్షేత్రం స్వయంభువు దత్తాత్రేయని జన్మస్థలం కూడా! మరి ఇన్ని విశేషాల సమాహారమైన ఈ క్షేత్రాన్ని గురించి విపులంగా తెలుసుకుందాం.
ఆధ్యాత్మిక వైభవం
అష్టాదశ శక్తి పీఠాల్లో పదో క్షేత్రం పిఠాపురంలోని పురుహూతికా అమ్మవారి ఆలయం. మహాకవి శ్రీనాథుడు తాను రచించిన భీమేశ్వర పురాణంలో 'ప్రపంచంలోని ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలన్నీ ఇక్కడిదే కొలువయ్యాయా' అని వర్ణించాడంట! అందుకు తగ్గట్లే ఈ క్షేత్రం స్వయంభువు దత్తాత్రేయుని జన్మస్థలంగా భాసిల్లుతోంది. అలాగే దత్తాత్రేయుని అవతార పరంపరలో శ్రీపాద వల్లభుడు ఇక్కడే కొలువయ్యారు. అలాగే కుక్కుటేశ్వరస్వామి కూడా ఈ క్షేత్రంలోనే కొలువై ఉన్నారు. వ్యాసమహర్షి తన శిష్యులతో కలిసి ఈ క్షేత్రాన్ని సందర్శించి పావనం చేసినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
స్థల పురాణం
సతీదేవి తండ్రి దక్ష ప్రజాపతి నిర్వహిస్తున్న నిరీశ్వర యాగంలో శివునికి జరిగిన అవమానాన్ని తట్టుకోలేక సతీదేవి ప్రాణత్యాగం చేస్తుంది. అందుకు ఆగ్రహించిన శివుడు ఆమె శరీరాన్ని చేత ధరించి తాండవం చేస్తాడు. శివుని వైరాగ్యాన్ని పోగొట్టడానికి విష్ణువు తన సుదర్శన చక్రంతో సతీదేవి శరీరాన్ని ఖండించగా అప్పుడు సతీదేవి శరీర భాగాలన్నీ చెల్లాచెదురై భూమిపై అనేక ప్రదేశాల్లో పడ్డాయి. అవన్నీ శక్తి పీఠాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. అష్టాదశ శక్తి పీఠాల్లో అతి ప్రసిద్ధి చెందిన క్షేత్రమే పురుహూతికా క్షేత్రం.
పిఠాపురం పేరు ఇందుకే!
పాదగయ క్షేత్రంలో సతీదేవి పిరుదులు అంటే పీఠభాగం పడింది కాబట్టి ఈ ప్రాంతానికి పిఠాపురమని పేరు వచ్చిందని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది. తొలుత ఈ క్షేత్రాన్ని పీఠికాపురమని పిలిచేవారు. కాలక్రమేణా ఇదే పిఠాపురంగా మారింది.
ఆకట్టుకునే అమ్మ రూపం
పురుహూతికా క్షేత్రం దేవి ఉపాసకులకు అత్యంత ముఖ్యమైనది. గర్భాలయంలో అమ్మవారు చతుర్భుజాలతో నిలుచుని ఉన్న భంగిమలో దర్శనమిస్తుంది. అమ్మవారు తన నాలుగు చేతుల్లో పరాశువు, విత్తనాల సంచి, కమలం, మధుపాత్రలను ధరించి భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ తల్లిని రైతులు వ్యవసాయ పనులు ప్రారంభించే ముందు దర్శిస్తే అధిక ఫలసాయం పొందుతారని విశ్వాసం. అలాగే సనాతనం లేనివారు ఈ తల్లి చేతిలోని అమృత పాత్రను దర్శిస్తే తప్పకుండా సంతానం పొందుతారని విశ్వాసం.
ఇతర ప్రాముఖ్యతలు
పరమశివుడు ఇక్కడ కుక్కుటేశ్వరస్వామిగా పూజలందుకుంటున్నాడు. అలాగే దత్తాత్రేయుని జన్మస్థానంగా కూడా పిఠాపురం ప్రసిద్ధి చెందింది. గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, వారణాసి, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఈ దత్త క్షేత్రాన్ని దర్శించుకుంటారు. పిఠాపురం పట్టణంలో వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం, గుడి వీధిలో దత్తుని అవతారమైన శ్రీపాద వల్లభుని ఆలయం కూడా కొలువై ఉన్నాయి.
పూజోత్సవాలు
పాదగయలో కుక్కుటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో కొలువైన పురుహూతికా దేవికి నిత్యం అభిషేకాలు జరుగుతుంటాయి. ప్రతి శుక్రవారం, పర్వదినాల్లో కుంకుమార్చనలు విశేషంగా జరుగుతాయి. దసరా నవరాత్రుల్లో అమ్మవారు ఒక్కోరోజు ఒక్కో అవతారంలో భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. నవరాత్రి మహోత్సవాల్లో నిర్వహించే శత చండీయాగంలో పాల్గొనడం పూర్వజన్మ సుకృతంగా భక్తులు భావిస్తారు. అలాగే అమ్మవారి దీక్ష చేపట్టిన భక్తులు ఈ క్షేత్రంలోనే తొమ్మిదిరోజులపాటు బస చేసి అమ్మవారిని పూజిస్తారు. దసరా నవరాత్రుల్లో అమ్మవారి దర్శనం కోసం వేలాది మంది భక్తులు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలి వస్తారు.
శివరాత్రి ఉత్సవాలు
పిఠాపురం క్షేత్రం శైవ క్షేత్రంగా కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది కాబట్టి ఈ క్షేత్రంలో జరిగే మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలు కాశీపట్టణ విశిష్టతను తెలియజేసే విధంగా ఉంటాయి.
పూర్వీకులకు పిండ ప్రదానం
బిహార్లోని గయా ఎలాగైతే పితృకార్యాలకు ప్రసిద్ధి చెందిందో గయాసురుడి పాదాలకు సాక్ష్యంగా వెలసిన ఈ పాదగయ క్షేత్రం కూడా పితృకార్యాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. గతించిన పూర్వీకులకు శైవ క్షేత్రంలో పిండప్రదానం చేస్తే పుణ్యం వస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. పాదగయ పుష్కరిణిలో స్నానమాచరించి పితృదేవతలకు పిండ ప్రదానాలు చేసేందుకు దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు ఈ క్షేత్రానికి వస్తుంటారు. ఆదిశక్తి స్వయంగా ఈ ప్రాంతంలో సంచరిస్తుందన్న నమ్మకంతో ఈ క్షేత్రానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వస్తుంటారు. అమ్మవారి సమక్షంలో జోలె పట్టి ఏ కోరిక కోరుకున్నా తప్పకుండా నెరవేరుస్తుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఈ మహిమాన్విత క్షేత్రాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాం. అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం!
ఓం శ్రీమాత్రే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.