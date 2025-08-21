Polala Amavasya Pooja : ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణ మాసం బహుళ పక్షంలో వచ్చే అమావాస్యను పోలాల అమావాస్య అంటారు. హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ప్రకారం పోలాల అమావాస్యకు ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. పెళ్ళైన మహిళలు సత్సంతానం కోసం ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. ముఖ్యంగా ఆడపిల్ల సంతానంగా కావాలనుకునే వారు పోలాల అమావాస్య పూజను తప్పకుండా చేయాలని పెద్దలు అంటారు. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది పోలాల అమావాస్య ఎప్పుడు వచ్చింది, ఈ వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలనే ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పోలాల అమావాస్య ఎప్పుడు?
శివ పురాణం, నారద పురాణం ప్రకారం పోలాల అమావాస్య పూజని భక్తి శ్రద్ధలతో చేసుకుంటే మంచి సంతానం కలుగుతుందని శాస్త్ర వచనం. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 23 వ తేదీ శనివారం రోజు అమావాస్య తిథి సూర్యోదయంతో ఉంది కాబట్టి అదే రోజున పోలాల అమావాస్య జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. అమావాస్య తిథి ముందురోజు శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 11:53 నిమిషాలకు మొదలై పక్క రోజు అంటే ఆగస్టు 23వ తేదీ, శనివారం ఉదయం 11:17 నిమిషాల వరకు ఉంది. సూర్యోదయంతో అమావాస్య ఉన్నప్పుడే పోలాల అమావాస్య పూజ చేయాలి కాబట్టి ఆగస్టు 23 వ తేదీ, శనివారం రోజునే పోలాల అమావాస్య పూజ చేయాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.
పోలాల అమావాస్య పూజకు శుభ ముహూర్తం
పోలాల అమావాస్య పూజను ఉదయం 5 గంటల నుంచి 11 గంటల లోపు చేసుకోవచ్చు.
పోలాల అమావాస్య పూజా విధానం
పోలాల అమావాస్య రోజున తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి, శుచియై ఈ రోజు పోలాల అమావాస్య పూజను చేస్తానని మనసులో సంకల్పించుకోవాలి. పూజ పూర్తయ్యే వరకు ఉపవాసం ఉండాలి. పూజామందిరాన్ని శుభ్రం చేసి నిత్య పూజను యధావిధిగా పూర్తి చేసుకోవాలి. అనంతరం పూజ గదిలో కంద మొక్కను ఉంచాలి. ఆ మొక్కకు 9 పసుపు కొమ్మలు కట్టాలి. ముందుగా వినాయకుడిని పూజించి, ఆ తర్వాత కంద మొక్కలోకి మంగళ గౌరీ దేవిని గానీ, సంతాన లక్ష్మీదేవిని గానీ ఆవాహనం చేసి, షోడశోపచారాలతో పూజలు చేయాలి. 5 రకాల పిండి వంటలను నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. పూజ పూర్తయిన తర్వాత ముత్తైదువులకు వాయనం ఇవ్వాలి. అనంతరం వ్రతకథను భక్తిశ్రద్ధలతో చదువుకోవాలి.
ఉపవాస విరమణ
దేవునికి నివేదించిన ప్రసాదాలను భక్తిగా అందరితో కలిసి స్వీకరించి ఉపవాస విరమణ చేయాలి.
తాంబూల దానం
పూజ పూర్తయ్యాక భోజనం చేసిన తర్వాత ముత్తైదువులకు దక్షిణ తాంబూలం ఇచ్చి నమస్కరించాలి. తరువాత శక్తి కొద్దీ దానధర్మాలు చేయాలి. ఇలా చేయడం వలన మంచి సంతానం కలుగుతుంది. అంతే కాకుండా పోలాల అమావాస్య పూజ చేయడం వల్ల పుట్టిన పిల్లలు మరణించకుండా కలరా, మలేరియా, మశూచి తదితర వ్యాధులు బారిన పడకుండా కాపాడుకోవచ్చు. పూర్వం గ్రామదేవత పోచమ్మ ఆదేశం మేరకు ఓ బ్రాహ్మణ స్త్రీ పోలాల అమావాస్య వ్రతాన్ని చేసి మరణించిన ఆమె బిడ్డల్ని తిరిగి పొందినట్లు పురాణాల్లో వివరించి ఉంది.
పూజించిన కంద మొక్కను ఇలా చేయాలి
పోలాల అమావాస్య మరుసటి రోజు పూజించిన కంద మొక్కను ఇంటి ఆవరణలో కానీ, పూల కుండీల్లో కానీ నాటాలి. ప్రతిరోజూ నీళ్లు పోస్తూ మొక్కను సంరక్షించాలి. కొద్ది రోజులకు ఈ మొక్క పక్కనే మరికొన్ని పిలకలు వస్తాయి. అలా రావడం శుభసూచకం. కంద మొక్కకు పిలకలు వస్తే సంతానం లేని వారికి సంతానం కలుగుతుంది. అలాగే అప్పటికీ సంతానం ఉన్నవారికి వారి సంతానం మంచి అభివృద్ధిలోకి వస్తుంది.
కాబట్టి సంతానం శ్రేయస్సు కోరుకునే వారు పోలాల అమావాస్య పూజను తప్పకుండా చేసుకోవాలి.
వృక్షో రక్షతి రక్షితః
మన భారతీయ సంప్రదాయంలో పూజలు, వ్రతాల పేరుతో మొక్కలను పూజించడం వాటిని సంరక్షించడం ఆనవాయితీ. ఈ వంకతో ప్రకృతిని కూడా సంరక్షించిన ప్రయోజనం కలుగుతుంది. అందుకే కేవలం సంతానం కోరుకునే వారు మాత్రమే కాదు ఈ పూజను ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు అని శాస్త్రం చెబుతోంది. రానున్న పోలాల అమావాస్య పూజను మనం కూడా భక్తిశ్రద్ధలతో చేసుకుందాం. ఆ గౌరీ దేవి అనుగ్రహానికి పాత్రులవుదాం. ఓం శ్రీమాత్రే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.