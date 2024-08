ETV Bharat / spiritual

పోలాల అమావాస్య : ఈ రోజున ఈ పరిహారాలు పాటిస్తే - జన్మజన్మల దోషాలన్నీ తొలగి ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది! - Polala Amavasya 2024 Remedies

By ETV Bharat Telangana Team

Remedies to Do on Polala Amavasya 2024: హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం పోలాల అమావాస్యకు ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ పర్వదినాన పూర్వీకులను స్మరించుకుంటూ, వివాహిత మహిళలు తమ సంతానం కోసం, పిల్లల యోగ క్షేమాలను కాంక్షిస్తూ వ్రతాలను ఆచరిస్తారు. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం.. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 2వ తేదీన అంటే శ్రావణ మాసంలో చివరి రోజున సోమవారం నాడు పోలాల అమావాస్య వచ్చింది. అయితే ఈ అమావాస్య రోజున ఈ విధివిధానాలు పాటించడం వల్ల జన్మజన్మల దరిద్రాలన్నీ తొలగిపోతాయని, అఖండ ఐశ్వర్యం ప్రాప్తిస్తుందని, అన్ని కష్టాల నుంచి బయటపడవచ్చని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజప కిరణ్ కుమార్​ చెబుతున్నారు. ఇంతకీ ఆ విధివిధానాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం..

శ్రావణ మాసంలో బహుళ పక్షంలో వచ్చే అమావాస్య తిథిని పోలాల అమావాస్య అనే పేరుతో పిలుస్తారని మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్​ అంటున్నారు. సోమవారం నాడు వచ్చిన అమావాస్య కాబట్టి దీనిని సోమవతి అమావాస్య అంటారని.. అలాగే దీన్నే శ్రావణ అమావాస్య, కుషోత్పతి అమావాస్య అని కూడా అంటారని అంటున్నారు.

పాటించాల్సిన విధివిధానాలు ఇవే: