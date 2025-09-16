ETV Bharat / spiritual

ఇంట్లో పెంచుకునే మొక్కలతో వాస్తు దోషాలు ఉఫ్​- ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలో తెలుసా?

ఈ మొక్కను సరైన దిశలో నాటడం వలన శని దోశాలు తొలగిపోయి, ఐశ్వర్యప్రాప్తి ఉంటుందని విశ్వాసం!

Plants That Remove Vastu Defects
Plants That Remove Vastu Defects (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2025 at 6:28 AM IST

3 Min Read
Plants That Remove Vastu Defects : ఇంటి నిర్మాణంలో వాస్తు పాత్ర ప్రధానమైనది. అయితే కేవలం గృహ నిర్మాణంలో మాత్రమే కాకుండా ఇంట్లో అమర్చుకునే వస్తువుల నుంచి, ఇంటి ఆవరణలో పెంచుకునే మొక్కల వరకు కూడా వాస్తు శాస్త్రాన్ని అనుసరించడం వలన శుభ ఫలితాలు ఉంటాయని వాస్తు శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇంటి ఆవరణలో పెంచుకునే మొక్కల విషయంలో ఎలాంటి వాస్తు నియమాలు పాటించాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మొక్కలను పూజించే హిందూ సంప్రదాయం
హిందూ సంప్రదాయం దేవునితో పాటు కొన్ని రకాల మొక్కలను కూడా పూజించమని చెప్పింది. అందుకే మొక్కలను పూజించడం మన సంప్రదాయంలో భాగం. అందులో ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల వృక్షాలను దేవతా వృక్షాలని కూడా మనం వ్యవహరిస్తుంటాం. ఈ క్రమంలో ఇంట్లో పెంచుకునే మొక్కల విషయంలో వాస్తు ప్రకారం ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలో తెలుసుకుందాం.

వేపచెట్టు
హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం వేపచెట్టును దైవంగా భావించి పూజిస్తాం. అయితే వేపచెట్టును ఇంటి ఆవరణలో పెంచుకునే విషయంలో కొన్ని నియమాలు పాటించాలని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. వేప చెట్టు ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యతతో పాటు ఔషధాలకు నెలవు. వేపచెట్టును ఇంటికి దక్షిణం లేదా పశ్చిమ దిశలో నాటితే మంచిది. వాస్తు ప్రకారం ఈ స్థానం ప్రతికూల శక్తుల నుంచి రక్షించి, సానుకూల ప్రభావాలను పెంచుతుంది. దక్షిణం లేదా పశ్చిమ దిశలో వేపచెట్టు నాటడం వలన ఆ చెట్టు నుంచి వచ్చే గాలి ఆరోగ్యాన్ని వృద్ధి చేస్తుంది. అలాగే ఈ దిశలో వేప చెట్టు ఉండడం వలన పితృ దోషం నుంచి విముక్తి లభించి, పూర్వీకుల అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుందని వాస్తు పండితులు చెబుతున్నారు.

మందార చెట్టు
ఎర్రని పూలతో అందంగా ఉండే మందార చెట్టు ఆధ్యాత్మికంగానే కాదు ఆయుర్వేదం ప్రకారం కూడా అనేక రకాల ఉపయోగాలున్నాయి. ఆధ్యాత్మికంగా చూస్తే మందార పూలు సుబ్రహ్మణ్యస్వామికి, దుర్గాదేవికి, సూర్య భగవానునికి ప్రీతికరమైనవి. అలాగే మందార చెట్టు పువ్వులు, ఆకులతో అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. సౌందర్య సాధనాలలో కూడా మందారానికి ప్రత్యేక స్థానముంది. వాస్తు ప్రకారం మందార మొక్కను ఇంటికి ఉత్తరం లేదా తూర్పు దిశలో నాటడం వలన కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయని విశ్వాసం. అలాగే వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం మందారం చెట్టు ఎప్పుడూ పూలతో కళకళలాడుతుంటే ఆర్థికపరమైన ఒత్తిడి తొలగిపోతుందని, అప్పుల బాధ నుంచి విముక్తి కలుగుతుందని నమ్మకం.

శంఖుపుష్పి చెట్టు
నీలంరంగు పూలతో చూడటానికి ఆకర్షణీయంగా కనిపించే శంఖు పుష్పాలు విష్ణువుకు ఎంతో ప్రీతికరం. దీనినే అపరాజిత మొక్క అనికూడా అంటారు. ఈ మొక్క ఇంట్లో ఎంత వేగంగా పెరిగితే, ఆ ఇంట్లో నివసించే సభ్యులు అంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతారని, ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. అయితే ఈ మొక్కను సరైన దిశలో నాటడం వలన శని దోశాలు తొలగిపోయి, ఐశ్వర్యప్రాప్తి ఉంటుందని విశ్వాసం. వాస్తు ప్రకారం అపరాజిత మొక్కను తూర్పు, ఉత్తరం లేదా ఈశాన్య దిక్కులో నాటడం శుభప్రదం. ఈ దిశలో అపరాజిత మొక్కను నాటడం వల్ల కుటుంబంలో ఆనందం, శ్రేయస్సుతో పాటు సంపద, శ్రేయస్సు కూడా వృద్ధి చెందుతాయని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్నారు.

మొక్కలు పెంచడం, వాటిని పూజించడం హిందూ సంస్కృతిలో భాగం. పర్యావరణ పరిరక్షణ అనే అద్భుతమైన ధర్మసూక్ష్మం ఇందులో ఇమిడి ఉంది. కాబట్టి 'మొక్కే కదా!' అని తేలికగా తీసుకోకుండా వాటిని సరైన దిశలో నాటడం వలన శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు.
శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

