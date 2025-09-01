Govindaraja Swamy Pavitrotsavam : తిరుపతి పట్టణంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయం అత్యంత పురాతనమైన ఆలయం. ఈ ప్రాచీన ఆలయం ఎత్తైన గోపురాలతో, అద్భుతమైన శిల్పకళా నైపుణ్యంతో భక్తులను ఆకర్షిస్తోంది. దాదాపు వేయి సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో స్వామి శయనమూర్తిగా దర్శనమిస్తాడు. సెప్టెంబర్ 2 మంగళవారం నుంచి గోవిందరాజ స్వామి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్న సందర్భంగా ఈ ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆలయ చరిత్ర
నిత్యం భక్తులతో రద్దీగా ఉండే శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయం తిరుపతి నగరం ఏర్పడక ముందు నుంచే ఉందని ఆలయం చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది. 11వ శతాబ్దంలో చోళ రాజైన కుళోత్తంగ చోళుని పాలన కాలంలో శ్రీమద్ రామానుజాచార్యులు తిరుమల క్షేత్రానికి వచ్చారు. ఆ కాలంలో తిరుమల కొండ దిగువ ప్రాంతంలో కొత్తూరు అనే గ్రామం ఉండేది. రామానుజులు తమిళనాడులోని చిదంబరం నుంచి తెప్పించిన గోవిందరాజస్వామి విగ్రహానికి సాంప్రదాయకంగా పూజలు నిర్వహించి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు. ఆనాడు రామానుజాచార్యులు ప్రతిష్టించిన విగ్రహమే ప్రస్తుత గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలోని గర్భాలయంలో ఉన్న మూల విగ్రహం. కాలక్రమేణా గోవిందరాజస్వామి ఆలయాన్ని కేంద్రంగా చేసుకుని పట్టణం విస్తరించింది. అదే ప్రస్తుత తిరుపతి మహానగరం.
తిరుపతి పేరు ఇలా వచ్చింది
అప్పట్లో గోవిందరాజస్వామి వెలిశారు కాబట్టి గోవిందరాజ పట్టణమని, రామానుజులు ప్రతిష్టించారు కాబట్టి రామానుజపురమని పిలిచేవారు. అయితే గోవిందరాజ స్వామికి శ్రీపతి అనే పేరు ఉండేది. ద్రవిడ భాషలో శ్రీ అంటే 'తిరు' అని అర్ధం. శ్రీపతి అంటే తిరుపతి అనే పేరు ఆ పట్టణానికి స్థిరపడిపోయింది.
శ్రీనివాసుని సోదరుడు
స్థానికుల కథనం ప్రకారం, గోవిందరాజస్వామిని శ్రీనివాసునికి అన్నగా భావిస్తారు. తన తమ్ముడు శ్రీనివాసుడు వడ్డికాసులవాడు కాబట్టి తిరుమల కొండ మీద శ్రీవారి వడ్డికాసుల్ని కొలిచి అలిసిపోయి గోవిందుడు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడని అంటారు. అందుకే గోవిందరాజస్వామి తల కింద కుంచెతో విశ్రాంతి భంగిమలో దర్శనమిస్తాడు.
గోవిందునికి శ్రీవారి నుంచి తమలపాకులు
ప్రతి ఏడాది కార్తిక మాసంలో కృత్తికా నక్షత్రం రోజున అంటే కార్తిక పౌర్ణమి రోజున తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధి నుంచి గోవిందరాజస్వామి ఆలయానికి తమలపాకులు, మంచినూనె వస్తాయి. తన అన్న కోసం శ్రీనివాసుడు వీటిని పంపిస్తారని వేంకటాచల మహాత్యంలో వివరించి ఉంది.
పుండరీక వల్లి ఆలయం
శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయం ప్రాంగణంలోని ఉపాలయంలో అమ్మవారు పుండరీక వల్లి పేరుతో దర్శనమిస్తారు. శాలైనాట్చియార్ పేరిట అమ్మవారికి ప్రత్యేకమైన ఆలయం ఉండడం విశేషం.
ఇతర ఉపాలయాలు
ఆలయం ప్రాంగణంలో వైకుంఠనాథుని సుదర్శన చక్రానికి ప్రత్యేక మందిరం, పెరియాళ్వార్, నమ్మాళ్వార్ వంటి విష్ణు భక్తుల ఆళ్వారుల ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే వైష్ణవ గురువులలో అగ్రగణ్యులైన రామానుజాచార్య, వేదాంత దేశిక, మానవాళ ముని, తిరుమల నంబిలకు కూడా ప్రత్యేక ఆలయాలు ఉన్నాయి.
పవిత్ర పుష్కరిణి
శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయం సమీపంలో స్వామివారి పవిత్ర పుష్కరిణి ఉంది. స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి స్వామి దర్శనానికి వెళ్లడం ఆనవాయితీ. అంతేకాదు తిరుపతి నగరంలో జరిగే ఎన్నో ముఖ్య కార్యక్రమాలకు ఈ పుష్కరిణి వేదికగా నిలుస్తోంది. శ్రీ గోవిందరాజస్వామి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఈ పుష్కరిణిలో తెప్పోత్సవం నిర్వహిస్తారు.
అబ్బురపరిచే శిల్పకళా నైపుణ్యం
గోవిందరాజస్వామి ఆలయం గోడలపై చెక్కి ఉన్న అతి ప్రాచీన శిల్పాలు భక్తులను ఆకర్షిస్తాయి. సజీవ రూపాలుగా భ్రమింపజేసే ఈ శిల్పాలు చూపరులను కట్టిపడేస్తాయి. అలాగే ఆలయం గోడలపై అనేక శాసనాలు ఆనాటి చరిత్రకు ప్రతిబింబంగా నిలుస్తాయి.
పూజోత్సవాలు
తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో నిత్యోత్సవాలు, పక్షోత్సవాలు, మాసోత్సవాలు, బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి.
పవిత్రోత్సవాలు
సెప్టెంబరు 3 నుంచి 5వ తేదీ వరకు తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజ స్వామివారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు జరుగనున్నాయి. ఈ పవిత్రోత్సవాలకు సెప్టెంబరు 2వ తేదీ సాయంత్రం శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ నిర్వహించనున్నారు.
అంకురార్పణ
ఈ సందర్భంగా ఉదయం ఆచార్య రుత్విక్వరణంలో భాగంగా ఋత్వికులకు విధులు కేటాయించి వస్త్రసమర్పణ చేస్తారు. సాయంత్రం ఆలయ విమాన ప్రాకారం చుట్టూ సేనాధిపతివారికి ఊరేగింపు నిర్వహించి, ఆ తరువాత యాగశాలలో అంకురార్పణ కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు.
పవిత్రోత్సవాలు
పవిత్రోత్సవాల్లో భాగంగా సెప్టెంబరు 3న ఉదయం పవిత్ర ప్రతిష్ట, సాయంత్రం యాగశాలలో వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. సెప్టెంబరు 4న మూలవర్లకు, ఉత్సవర్లకు, విమాన ప్రాకారానికి, ధ్వజస్తంభానికి, మాడ వీధుల్లోని శ్రీమఠం ఆంజనేయస్వామి వారికి పవిత్రాలు సమర్పిస్తారు. సెప్టెంబరు 5న పూర్ణాహుతితో పవిత్రోత్సవాలు ముగుస్తాయి. ఈ మూడు రోజుల పాటు ఉదయం శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఉత్సవర్లకు స్నపనతిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు.
పవిత్రోత్సవాలు ఎందుకు జరుపుతారు?
వ్యాస మహర్షి రచించిన బ్రహ్మాండ పురాణం ప్రకారం, ఒక ఏడాదిలో గోవిందరాజ స్వామి ఆలయంలో భక్తుల వల్ల గానీ, సిబ్బంది వల్ల గానీ తెలిసీ తెలియక జరిగే దోషాల వలన ఆలయ పవిత్రతకు ఎలాంటి లోపం రానీయకుండా నివారించేందుకు సంవత్సరంలో మూడు రోజుల పాటు పవిత్రోత్సవాలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. ఈ పవిత్రోత్సవాలలో భాగంగా కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం, ఆలయ శుద్ధి, పుణ్యాహవచనం వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. వాస్తవానికి తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే ప్రతిఒక్కరు గోవిందరాజ స్వామిని కూడా దర్శిస్తారు. ఒకవేళ గోవిందరాజస్వామిని దర్శించకుంటే, తిరుమల యాత్ర అసంపూర్ణమని కూడా భావిస్తారు. పవిత్రోత్సవాల్లో గోవిందరాజస్వామి దర్శనం ఎంతో శుభకరమని, మోక్షదాయకమని శాస్త్రవచనం. - ఓం శ్రీ గోవిందరాజస్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.