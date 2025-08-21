Pancha Prayaga Significance : ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలకు, మరెన్నో పవిత్ర తీర్ధాలకు భారతదేశం పుట్టినిల్లు. ముఖ్యంగా దేవభూమిగా పిలుచుకునే ఉత్తరాఖండ్ నిజంగానే దేవభూమి! ఇక్కడ మట్టి, గాలి, నీరు అన్ని దైవత్వానికి ప్రతీకలే! హరిద్వారా, రుషికేశ్ లోని గంగానది దాటి చార్ధామ్ యాత్రకు వెళ్లే మార్గంలో ఉన్న పంచ ప్రయాగల విశిష్టత గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ప్రయాగ్ అంటే?
రెండు లేదా అంతకన్నా పవిత్ర నదులు కలిసే ప్రాంతాన్ని ప్రయాగ్ అని అంటారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని అలహాబాద్లో గంగ, యమునా, సరస్వతుల త్రివేణి సంగమాన్ని ప్రయాగరాజ్ అంటారు. అదేవిధంగా చార్ధామ్ యాత్ర మార్గంలో వచ్చే ముఖ్యమైన ప్రయాగాలను పంచ ప్రయాగలని పిలుస్తాం. అవేమిటో చూద్దాం.
పంచ ప్రయాగాలు
దేవభూమిగా పేరుగాంచిన ఉత్తరాఖండ్లోని రిషీకేశ్ నుంచి బదరీనాథ్ వెళ్ళేదారిలో భక్తులు ఐదు ప్రయాగలను దర్శించుకోవచ్చు. అవి వరుసగా దేవప్రయాగ, రుద్రప్రయాగ, నందప్రయాగ, కర్ణప్రయాగ, విష్ణుప్రయాగ. ఈ ఐదింటిని పంచ ప్రయాగాలని అంటారు. పంచ ప్రయాగల గురించి విపులంగా తెలుసుకుందాం.
దేవ ప్రయాగ
దేవ ప్రయాగ రిషికేష్ నుంచి 70 కి.మీల దూరంలో ఉంటుంది. కుబేరుని పట్టణమైన అలకాపురి నుంచి వచ్చే అలకనంద, గంగోత్రి నుంచి వచ్చే భాగీరథీ నదుల సంగమ ప్రదేశమే దేవ ప్రయాగ. ఇక్కడ రఘునాథ్ మందిరమున్నది. దీనిని విధిగా దర్శించాలి. పురాణాల ప్రకారం ఈ ప్రదేశంలోనే శ్రీరాముడు అశ్వమేధయాగం చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. చార్ధామ్ యాత్ర చేసే భక్తులు దేవ ప్రయాగలో ఆగి పవిత్ర సంగమ స్నానం చేసి రఘునాధ మందిరాన్ని దర్శించి ముందుకు సాగుతారు.
రుద్రప్రయాగ
రుద్రప్రయాగ రిషికేష్ నుంచి 140 కి.మీల దూరంలో ఉంటుంది. ఐదు ప్రయాగ ప్రదేశాల్లో రుద్రప్రయాగ కూడా చార్ధామ్ యాత్ర మార్గంలో వస్తుంది. రుద్ర ప్రయాగ ప్రదేశంలోనే అలకనంద నది మందాకిని నదిలో కలుస్తుంది. పరమశివుడు ఇక్కడ రుద్ర రూపంలో తాండవం చేయడం వలన ఈ ప్రాంతానికి రుద్ర ప్రయాగ అని పేరు వచ్చిందని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. అంతేకాదు పరమ శివుడు ఇక్కడే రుద్రవీణ వాయించాడట. అలాగే శివుడు నారద మహర్షికి ఇక్కడే సంగీతాన్ని కూడా నేర్పించాడంట! ఇందుకు నిదర్శనంగా ఈ ప్రాంతంలో రుద్రనాథ్, చాముండ అనే రెండు ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి. చార్ధామ్ యాత్రికులు ఇక్కడి మందాకిని అలకనంద నది సంగమంలో పవిత్ర స్నానాలు చేసి తమ యాత్రను కొనసాగిస్తారు.
కర్ణప్రయాగ
కర్ణప్రయాగ రిషికేష్ నుంచి 169 కి.మీల దూరంలో ఉంది. ఈ ప్రదేశంలోనే అలకనంద నది నందాదేవి పర్వత శ్రేణి నుంచి నుంచి ఉద్భవించిన పిండారీ నదితో సంగమిస్తుంది. హిందూ మత విశ్వాసాల ప్రకారం కర్ణ ప్రయాగకు ఎంతో ప్రాశస్త్యం ఉంది. మహాభారతం ప్రకారం కర్ణుడు ఇక్కడ తపస్సు చేసి శంకరుని ప్రసన్నం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. అదే విధంగా సూర్యభగవానుడు ఇక్కడే తన కుమారుడు కర్ణుడికి సహజ కవచ కుండలాలను ఇక్కడే అనుగ్రహించినట్లుగా పౌరాణిక ఆధారాలున్నాయి. స్వామివివేకానంద ఇక్కడ 18 రోజులు తపస్సు చేసాడు. ఇక్కడ ఉమాదేవి ఆలయము కూడా ఉంది. చార్ధామ్ యాత్రికులు ఇక్కడి పవిత్ర సంగమంలో స్నానం చేసి ఉమాదేవిని దర్శించి యాత్రను కొనసాగిస్తారు.
నందప్రయాగ
నందప్రయాగ రిషికేష్ నుంచి 190 కి.మీల దూరంలో ఉంది. అలకనంద మందాకినీ నదిలో కలిసే రెండవ ప్రదేశం నందప్రయాగ. పురాణాల ప్రకారం ఇక్కడ నంద అనే రాజు దేవతలను సంతోషింపజేయడానికి, వారి ఆశీర్వాదం పొందడానికి యజ్ఞాన్ని నిర్వహించాడని చెబుతారు. మరో కథనం ప్రకారం శ్రీకృష్ణుని పెంచిన తండ్రి నందుని పేరుమీద ఈ సంగమ స్థలం ఏర్పడినట్లు చెబుతారు. భాగవతం ప్రకారం శ్రీకృష్ణుడు పెరిగిన నందుని ఊరు ఇదే అని తెలుస్తోంది. ఇక్కడ నందగోపాలుని మందిరాన్ని కూడా దర్శించుకోవచ్చు. కణ్వాశ్రమము కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. దుష్యంతుడు, శకుంతలను వివాహం చేసుకున్న ప్రాంతం కూడా ఇదే అని అంటారు. చార్ధామ్ యాత్రికులు ఇక్కడి పవిత్ర సంగమంలో స్నానం చేసి నందగోపాలుని మందిరాన్ని దర్శించి యాత్రను కొనసాగిస్తారు.
విష్ణుప్రయాగ
విష్ణుప్రయాగ రిషికేష్ నుంచి 256 కి.మీల దూరంలో, బద్రీనాథ్ 35 కిలోమీటర్లు దిగువన ఉంది. అలకనంద ధౌళిగంగ నదుల పవిత్ర సంగమ ప్రాంతమే విష్ణు ప్రయాగ. నారదుడు విష్ణు భగవానునికై తపస్సు చేసిన పుణ్య ప్రదేశమిది. అందుకే ఈ ప్రాంతానికి విష్ణు ప్రయాగ అని పేరు వచ్చింది. ఇక్కడ విష్ణువు ఆలయం కూడా ఉంది. అలాగే సంగమం వద్ద విష్ణు కుండము కూడా ఉంది. ఈ ప్రదేశంలోనే పవిత్ర హేమ్ కుండ్ సరస్సు కూడా ఉంది. చార్ధామ్ యాత్రికులు ఇక్కడి పవిత్ర సంగమంలో స్నానం చేసి విష్ణువు ఆలయాన్ని దర్శించి యాత్రను కొనసాగిస్తారు.పంచ ప్రయాగాలు హిందువులకు అత్యంత పవిత్ర ప్రదేశాలు. పంచ ప్రయాగలో స్నానం చేయడం ద్వారా మనిషి బుద్ధి, శరీరం, ఆత్మను శుద్ధి చేసి మోక్షాన్ని పొందుతారని విశ్వాసం.
జీవితంలో ఒక్కసారైనా పంచ ప్రయాగలో స్నానం చేసి ఆ పవిత్ర ప్రదేశాలను దర్శించడం పూర్వజన్మ సుకృతం. శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.