Onam Festival 2025 : పండుగలు మన సంస్కృతీ సంప్రదాయాలకు ప్రతీకలు. మన భారతదేశం భిన్న సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు ప్రతీక. ఒక్కో రాష్ట్రంలో జరుపుకునే పండుగలు ఆయా రాష్ట్రాల సంస్కృతిని ప్రతిబింబిస్తాయి. తెలంగాణాలో బతుకమ్మ, బోనాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సంక్రాంతి, తమిళనాట దీపావళి ఎంత ప్రసిద్ధి చెందినవో అలాగే కేరళ రాష్ట్ర పండుగ ఓనం కూడా ఆ రాష్ట్ర సంస్కృతికి ప్రతీక. ఇప్పటికే వేడుకలు ప్రారంభమైన ఓనం పండుగ విశేషాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఓనం పండుగ పౌరాణిక గాధ
వ్యాస మహర్షి రచించిన వామన పురాణం ప్రకారం రాక్షసుల నుంచి భూమండలాన్ని రక్షించడానికి శ్రీ మహావిష్ణువు వామనావతారం స్వీకరించి బలి చక్రవర్తి నుంచి మూడు అడుగుల నేలను దానంగా కోరుతాడు. ఒక అడుగు భూమిపై, రెండవ అడుగు ఆకాశంపై మోపిన తర్వాత మూడవ అడుగు ఎక్కడ పెట్టాలని శ్రీ మహావిష్ణువు బలి చక్రవర్తిని అడుగగా గొప్ప దానశీలి అయిన బలి చక్రవర్తి దానం కోరుతున్నది సాక్షాత్తూ శ్రీ మహావిష్ణువు అని గ్రహించి మూడవ అడుగు తన శిరస్సుపై వేయమని చెబుతాడు. అయితే అంతకు ముందుగా బలి చక్రవర్తి తాను సంవత్సరానికి ఒకసారి భూమిపైకి వచ్చేలా వరం ఇవ్వమని కోరుతాడు. అందుకు విష్ణుమూర్తి అలాగేనని వరమిచ్చి బలి చక్రవర్తిపై తన మూడవ అడుగు వేసి పాతాళానికి అణిచివేస్తాడు. ఆ విధంగా బలి చక్రవర్తి సంవత్సరానికి ఒకసారి భూమిపైకి వచ్చే సందర్భంగా కేరళ వాసులు ఓనం పండుగను జరుపుకుంటారు.
ఓనం పండుగ ఎప్పుడు
ఓనం పండుగ ఉత్సవాలు 10 రోజుల పాటు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈ ఏడాది ఓనం వేడుకలు ఆగస్టు 26, మంగళవారం నుంచి మొదలయ్యాయి. ఈ వేడుకలు సెప్టెంబర్ 05, శుక్రవారంతో ముగుస్తాయి. ఓనం పండుగలో ముఖ్యమైన తిరు ఓనం సెప్టెంబర్ 05 న వస్తుంది. ద్రిక్ పంచాంగ్ ప్రకారం, తిరుఓనం నక్షత్రం సెప్టెంబర్ 4 న రాత్రి 11:44 గంటలకు ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 5 న రాత్రి 11:38 గంటలకు ముగుస్తుంది. కాబట్టి ఓనం పండుగ సెప్టెంబర్ 5 శుక్రవారం రోజునే జరుపుకోవాలి.
ఓనం విశిష్టత
ఓనం పండగను కేరళ వాసులు తమ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను అనుసరించి జరుపుకుంటారు. ఓనం సందర్భంగా కేరళ ప్రజలు తమ సాంప్రదాయ దుస్తులను ధరిస్తారు. బంధుమిత్రులతో పండుగ వేడుకలను ఎంతో ఆనందంతో, ఉత్సాహంతో జరుపుకుంటారు. కేరళ వాసులు ఓనం పండుగను జీవితంలో ఆనందానికి, శ్రేయస్సుకి చిహ్నంగా భావిస్తారు.
సౌభ్రాతృత్వానికి ప్రతీక ఓనం
ఓనం పండుగ సౌభ్రాతృత్వానికి, సౌభాగ్యానికి, ఐక్యతకు చిహ్నం. వివిధ కులాలు, మతాల ప్రజలు కలిసి కుల మత భేదం లేకుండా ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. సమాజంలో ఐక్యత, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని పెంచే ఓనం పండుగను జరుపుకోడానికి దేశవిదేశాలలో స్థిరపడిన కేరళ వాసులు కూడా తమ సొంత రాష్ట్రానికి తిరిగి వస్తారు.
ఓనం పండుగ ఇలా
ఓనం సందర్భంగా ప్రతి ఇంటి ప్రాంగణాన్ని రంగురంగుల పూలతో అలంకరిస్తారు. ఇంటి ముంగిట్లో రంగురంగుల పువ్వులు, ఆకులు, పొడి బియ్యం పిండి వంటి వాటిని ఉపయోగించి అందమైన రంగవల్లులు తీర్చి దిద్దుతారు.
వెరీ స్పెషల్ 'ఓనం సాద్య!'
ఓనం పండుగ చివరి రోజు తయారుచేసే 'సాద్య' అంటే ప్రత్యేకమైన విందు భోజనం ఓనం పండుగలో ప్రధానమైనది. పండుగ సందర్భంగా అరటి ఆకులో అవియల్, పుట్టు, అరటి చిప్స్, సాంబార్ అన్నం, కొబ్బరి పాయసం, తయ్యర్ వంటి దాదాపు 26 రకాల ఆహార పదార్ధాలతో విందు భోజనం ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ సాద్య ఓనం పండుగలో చాలా ప్రత్యేకమైనది.
సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు
ఓనం సందర్భంగా కేరళలో సాంప్రదాయ తుల్లల్ అనే జానపద నృత్యం, కథకళి వంటి సాంప్రదాయ నృత్యరీతులతో కూడిన అనేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు వేడుకగా జరుగుతాయి.
పడవ పందాలు
ఓనం సందర్భంగా కేరళలో జరిగే పడవ పందాలు చూసి తీరాల్సిందే! స్థానికులు విశేషంగా పాల్గొనే ఈ పడవ పందాలు ఓనంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.
రంగురంగుల పూలతో కూడిన రంగవల్లులు, సాంప్రదాయ నృత్యరీతులు, సాద్య పేరుతో నోరూరించే వంటకాలు, ఉత్సాహంగా జరిగే పడవ పందేలతో కేరళలో పది రోజులు నిత్య కల్యాణం, పచ్చ తోరణంగా కళకళలాడుతూ ఉంటుంది. ఈ ఉత్సవాలు జీవితంలో ఒక్కసారైనా చూడాలని దేశవిదేశాల నుంచి విచ్చేసిన పర్యాటకులతో కేరళ కోలాహలంగా ఉంటుంది.
మనం కూడా కేరళకు వెళ్లి ఓనం వేడుకలలో పాల్గొందాం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.