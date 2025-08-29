Nimishamba Temple Karnataka : భారతదేశంలోని దక్షిణాదిన అతి ప్రాచీన ఆలయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తమిళనాడు, కర్ణాటకలో అతి పురాతనమైన ఆలయాలను మనం చూడవచ్చు. కర్ణాటక, తమిళనాడులో ప్రవహించే పవిత్ర కావేరి నది ఒడ్డునే ఎన్నో ఆలయాలను మనం దర్శించుకోవచ్చు. ఈ కోవలోకే చెందినదే నిమిషాంబ దేవి ఆలయం. ఈ కథనంలో నిమిషాంబ దేవి అంటే ఎవరు? నిమిషాంబ దేవి ఆలయం ఎక్కడుంది అనే విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
పవిత్ర కావేరి నది ఒడ్డున వెలసిన పార్వతి
కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాలలో తాగునీటికీ, సాగునీటికీ ముఖ్య ఆధారం కావేరినది. లౌకికంగా జీవుల దాహార్తిని తీర్చే కావేరి, భక్తుల ఆధ్యాత్మిక ఆర్తిని కూడా తీరుస్తుంది. అందుకే వైష్ణవులకు ఆరాధ్యమైన శ్రీరంగక్షేత్రం, శైవులకు ఇష్టమైన తంజావూర్ ఈ నదీ తీరంలోనే ఉన్నాయి. ఇక ఆ పవిత్ర ప్రదేశంలోనే వెలసిన పార్వతీదేవి అవతారమైన నిమిషాంబ దేవి ఆలయం కూడా ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది.
నిమిషాంబ దేవి ఆలయం ఎక్కడుంది?
కర్ణాటకలోని శ్రీరంగపట్నానికి కేవలం రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో గంజాం అనే చిన్న పల్లెటూరులో పార్వతీదేవి అవతారమైన నిమిషాంబ దేవి ఆలయం వెలసి ఉంది.
ఆలయ స్థల పురాణం
ప్రస్తుతం నిమిషాంబ దేవి ఆలయం ఉన్న గంజాం ప్రదేశంలో పూర్వం ముక్తకుడు అనే ఋషి నివసిస్తుండేవాడు. ఆయన సాక్షాత్తూ శివుని అంశ. ఒకసారి ముక్తక ఋషి లోక కళ్యాణం కోసం ఒక గొప్ప యాగాన్ని తలపెట్టాడు. ఆ యాగం పూర్తయితే రాక్షసులకు ప్రమాదమని భావించిన అసురులు యాగాన్ని చెడగొట్టేందుకు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేయసాగారు.
పార్వతీదేవిని ప్రార్ధించిన ముక్తక ఋషి
యాగాన్ని చెడగొట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న రాక్షసులను అడ్డుకోవడం ముక్తక ఋషికి సాధ్యం కాకపోవడంతో జగన్మాత పార్వతీదేవిని ప్రార్ధించాడంట! అప్పుడు పార్వతి దేవి స్వయంగా యజ్ఞకుండంలో నుంచి ఉద్భవించి, రాక్షస సంహారాన్ని చేసిందంట! అందుకు గుర్తుగా మహర్షి ఇక్కడ నిమిషాదేవికి ఆలయాన్ని నిర్మించారు. ఆ విధంగా ముక్తక మహర్షి ప్రార్ధించిన నిమిషంలోనే పార్వతి దేవి అవతరించింది కాబట్టి ఇక్కడ పార్వతీదేవిని నిమిషాదేవిగా కొలుస్తారు.
ఆలయ చరిత్ర
ఒకప్పుడు శ్రీరంగపట్నం కర్ణాటక రాజ్యానికి రాజధానిగా ఉండేది. అప్పట్లో ఆ ప్రాంతం వడియార్ల పాలనలోనే ఉండేది. వారు శ్రీరంగ పట్నం రాజధాని కేంద్రంగానే తమ పాలన సాగించేవారు. అలా 400 ఏళ్ల క్రితం కృష్ణరాజ ఒడియార్ అనే రాజు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక్కడి అమ్మవారి విగ్రహంతో పాటుగా శ్రీచక్రాన్ని కూడా ఆరాధించడం విశేషం. అమ్మవారి ఆలయం పక్కనే శివునికి ఉపాలయం కూడా ఉంది. ఇక్కడి ఈశ్వరుని మౌక్తికేశ్వరునిగా పిలుస్తారు.
అమ్మవారికి ఇవి సమర్పించాలి
నిమిషాంబ దేవి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు అమ్మవారికి నూతన వస్త్రాలు, పసుపు, కుంకుమ, గాజులు సమర్పిస్తారు. అంతేకాకుండా అమ్మవారికి ఇష్టమైన నిమ్మకాయల దండను కూడా సమర్పించడం ఆనవాయితీ! నిమిషాంబ అమ్మవారి మెడలో వేసిన నిమ్మకాయను తీసుకువెళ్లి పూజాగదిలో ఉంచుకుంటే సర్వశుభాలూ జరుగుతాయని విశ్వాసం.
బలి భోజనం
నిమిషాంబ అమ్మవారి ఆలయంలో మరో విశేషం బలిభోజనం. అమ్మవారి నివేదన తరువాత పూజారి బలిపీఠం మీద ఆహారాన్ని ఉంచి, ఆలయంలోని గంటను మోగించగానే, ఎక్కడెక్కడి నుంచో కాకులు వచ్చి ఆహారాన్ని స్వీకరించి వెళ్లిపోతాయి. పవిత్ర కావేరి నది ఒడ్డున ప్రకృతి సోయగాల మధ్య వెలసిన నిమిషాంబ దేవి దర్శనం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అందిస్తుంది.
ఎలా చేరుకోవాలి?
కర్ణాటకలోని శ్రీరంగపట్నానికి చేరుకోడానికి దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి బస్సు, రైలు సౌకర్యాలు కలవు. అక్కడ నుంచి అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకోడానికి అనేక సదుపాయాలు ఉన్నాయి. కోరిక కోరుకున్న నిమిషంలోనే కోర్కెలు తీర్చే చల్లని తల్లి నిమిషాంబ దేవిని మనం కూడా దర్శిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.