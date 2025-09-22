ETV Bharat / spiritual

నవరాత్రుల్లో ఈ చిన్న "పరిహారం" చేస్తే - ఇంట్లో 'వాస్తు దోషాలు' పూర్తిగా తొలగిపోతాయట!

- పచ్చకర్పూరం, శక్తిగంధంతో అద్భుతమైన పరిహారాలు సూచిస్తున్న జ్యోతిష్యులు!

Navratri 2025
Navratri 2025 (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 1:41 PM IST

3 Min Read
Navratri 2025 Vastu Dosh Remedies : దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ్టి నుంచి దేవీ శరన్నవరాత్రులు అంగరంగ వైభవంగా మొదలయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే భక్తులంతా అమ్మవారి సేవలో నిమగ్నమై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. జగన్మాతకు ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన ఆశ్వీయుజ మాసంలో మరీ ముఖ్యంగా నవరాత్రుల టైమ్​లో కొన్ని చిన్న చిన్న పరిహారాలు పాటించడం ద్వారా ఇంట్లో ఉన్న వాస్తు దోషాలు, నెగటివ్ ఎనర్జీని సులభంగా దూరం చేసుకోవచ్చంటున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్. అద్భుతమైన శుభ ఫలితాలు సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు. మరి, ఆ పరిహారాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

పరిహార శాస్త్రంలో పచ్చకర్పూరంను చాలా శక్తివంతమైనదిగా పేర్కొంటారు. లక్ష్మీదేవి, విష్ణుమూర్తి, వెంకటేశ్వరస్వామితో పాటు ఇతర దేవతలకూ పచ్చకర్పూరం అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే, దేవతామూర్తులకు దానితో హారతి ఇస్తుంటారు. అలాగే, తీపి వంటకాల్లోనూ కాస్త పచ్చకర్పూరం వేసి తయారు చేసి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు. మరి, అంతటి ప్రాముఖ్యత ఉన్న పచ్చకర్పూరంతో ఆశ్వీయుజ మాసంలో నవరాత్రుల్లో ఈ పరిహారాలు చేస్తే అత్యంత శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.

Navratri 2025 Vastu Dosh Remedies
పచ్చకర్పూరం (Eenadu)

ఆ పరిహారాలు ఏంటంటే?

  • ఆశ్వీయుజ మాసంలో ముఖ్యంగా దేవీ శరన్నవరాత్రులప్పుడు 100 గ్రాముల పచ్చకర్పూరాన్ని అమ్మవారి ఆలయంలో సమర్పించండి. అంటే, దీపారాధాన, నైవేద్యాల నిమిత్తం గానీ దాన్ని టెంపుల్​లో పూజారికి ఇచ్చి నమస్కారం చేసుకోండి. ఈ పరిహారం పాటించడం ద్వారా ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు, మంచి ఇంక్రిమెంట్లు, రాజకీయ పరంగా మంచి పదవులను సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు.
  • ఆలయంలో పచ్చకర్పూరం ఇచ్చిన తర్వాత చక్కెర పొంగలిని నైవేద్యంగా సమర్పించండి. తర్వాత టెంపుల్​లోని భక్తులకు ఆ ప్రసాదాన్ని పంచి పెట్టండి. ఇలా చేయడం ద్వారా కష్టాలను తొలగింప చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
  • అలాగే, జమ్మి ఆకులు అంటే కూడా అమ్మవారికి చాలా ఇష్టం. అందుకే, వీటిని దేవీ ఆలయంలో సమర్పించడం ద్వారానూ అమ్మవారి అనుగ్రహం పొంది కష్టాల నుంచి బయటపడవచ్చంటున్నారు మాచిరాజు.

దేవీ శరన్నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిని ఈ పూలతో పూజిస్తే - కోరికలు వెంటనే నెరవేరుతాయట!

Navratri 2025 Vastu Dosh Remedies
గంధం (Getty Images)

గంధంతో ఈ పరిహారాలు చేసినా మంచి ఫలితాలు! :

  • అమ్మవారికి ఎంతో ఇష్టమైన ఒక ప్రత్యేకమైన గంధం ఉంది. దాన్నే 'శక్తిగంధం'గా పేర్కొంటారు. ఈ శక్తిగంధం అనేది 'పచ్చకర్పూరం, శ్రీగంధం, కచోరి, చందనం, కుంకుమపువ్వు, శిరసాల, జటామాంసి, గోరోజనం' అనే ఎనిమిది రకాల పదార్థాలతో తయారవుతుంది.
  • ఈ గంధానికి సమస్త వాస్తు దోషాలను పోగొట్టే శక్తి ఉంటుందట. అందుకే, దుర్గాదేవికి ఎంతో ఇష్టమైన ఆశ్వీయుజ మాసంలో అమ్మవారి ఆలయంలో అలంకరణ నిమిత్తం శక్తి గంధాన్ని సమర్పించండి.
  • ఒకవేళ మీకు శక్తి గంధం అందుబాటులో లేకపోతే అది తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే 'పచ్చకర్పూరం, శ్రీగంధం, కచోరి, చందనం, కుంకుమపువ్వు, శిరసాల, జటామాన్సి, గోరోజనం' అనే ఎనిమిది పదార్థాలను అమ్మవారి టెంపుల్​లో సమర్పించవచ్చు.
  • ఇలా శక్తిగంధాన్ని అమ్మవారికి సమర్పించే పరిహారాలు పాటించడం ద్వారా ఇంట్లో ఉన్న నెగెటివ్ ఎనర్జీని సులభంగా తొలగింపచేసుకోవచ్చంటున్నారు.
  • అలాగే, ఇంట్లో ఉన్న వాస్తు దోషాల నుంచి బయట పడవచ్చని చెబుతున్నారు. గృహంలో పాజిటివ్ శక్తులు పెంచుకొని ఏడాదంతా సమస్త శుభాలను సిద్ధింపచేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

నవరాత్రుల్లో బెజవాడ దుర్గమ్మకు- శ్రీశైల భ్రమరాంబకు వేర్వేరు అలంకారాలు ఎందుకు?

ఆశ్వయుజ మాసంలో దుర్గాదేవిని పూజిస్తే- ఏ పని మొదలుపెట్టినా విజయం తథ్యం!

