నవరాత్రి సమయంలో కాత్యాయనిని ఇలా పూజిస్తే- పెళ్లికాని యువతులకు వివాహం జరగడం ఖాయం!
నవరాత్రుల్లో ఆరో అవతారం కాత్యాయని దర్శిస్తే కలిగే అద్భుత ఫలితం! వివాహం కాని కన్యలు తప్పక పూజించాల్సిన దేవి ఎవరో తెలుసా?
Published : September 25, 2025 at 5:00 AM IST
Navratri Katyayani Puja : ఆశ్వయుజ మాసంలో జరుపుకునే దేవి నవరాత్రులు ఎంతో పవిత్రమైనవి. నవరాత్రులలో భక్తిశ్రద్ధలతో దుర్గాదేవిని వివిధ రూపాలలో పూజించుకుంటాం. దుర్గా మాతను తొమ్మిది రోజుల పాటు తొమ్మిది ప్రత్యేక రూపాల్లో అలంకరించి పూజిస్తారు. ఈసారి ప్రత్యేకంగా కాత్యాయని అవతారంలో కూడా దుర్గాదేవిని పూజించుకునే భాగ్యం కలిగింది. ఈ కథనంలో నవరాత్రుల్లో దుర్గాదేవి స్వరూపమైన కాత్యాయని అవతార విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
నవదుర్గలలో ఆరో అవతారం
దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ కోసం దుర్గాదేవి నవ దుర్గలుగా అవతరించిందని విశ్వాసం. ఈ నవ దుర్గలలో ఆరవ అవతారమే కాత్యాయని అవతారం.
ఎవరీ కాత్యాయని?
వామన పురాణం ప్రకారం పూర్వకాలంలో కాత్యాయనుడు అనే మహర్షి ఉండేవాడు. ఈ మహర్షికి చాలాకాలం సంతానం కలగలేదు. ఈయన దుర్గా దేవికి గొప్ప భక్తుడు. సంతానం కోరుకుంటూ మహర్షి ఘోర తపస్సు చేసి దుర్గమ్మను ప్రసన్నం చేసుకుని అమ్మవారే తనకు కుమార్తెగా జన్మించాలని కోరుకుంటాడు.
మహిషాసురుని ఆగడాలు
మరో కథనం ప్రకారం పూర్వం మహిషాసురుడనే రాక్షసుడు లోకకంటకుడై లోకాలన్నిటినీ ముప్పతిప్పలు పెట్టసాగాడు. స్వర్గంపై దండయాత్ర చేసి స్వర్గాన్ని ఆక్రమించి ఇంద్రాది దేవతలను స్వర్గం నుంచి వెళ్ళగొట్టాడు.
త్రిమూర్తులను ఆశ్రయించిన దేవతలు
మహిషుని సంహరించి లోకాలను రక్షించమని ఇంద్రాది దేవతలు త్రిమూర్తులను ప్రార్ధిస్తారు. అప్పుడు త్రిమూర్తులు అందుకు సరైన సమయం, సరైన ప్రదేశం కోసం వేచి చూస్తారు. మహిషాసురుని పాపం పండగనే త్రిమూర్తులు తమ శక్తిని భూలోకంలోని కాత్యాయన మహర్షి ఆశ్రమంలో కిరణాల రూపంలో ప్రసరింపజేస్తారు.
కాత్యాయని జననం
కాత్యాయన మహర్షి కిరణాల రూపంలోని త్రిమూర్తుల శక్తులకు తన తపః ప్రభావంతో ఒక స్త్రీ రూపాన్ని ఇస్తాడు. ఈ విధంగా కాత్యాయన మహర్షి వరం కూడా సార్ధకమవుతుంది. త్రిమూర్తుల శక్తుల అంశతో దుర్గాదేవి కాత్యాయన మహర్షి కుమార్తెగా జన్మిస్తుంది. కాత్యాయన మహర్షి కుమార్తె కాబట్టి ఆమె కాత్యాయనిగా పిలువబడింది.
కాత్యాయని స్వరూపం
కాత్యాయని ముల్లోకాలను సమ్మోహనపరిచే రూప లావణ్యాలతో, రాక్షస సంహారం చేయగలిగే యుద్ధ పటిమతో, శత్రు భయంకరిగా పేరొందింది. చతుర్భుజాలతో వెలసిన కాత్యాయని దేవి తన నాలుగు చేతులలో ఖడ్గం, పద్మం, వరద హస్తం, అభయహస్తం ధరించి ఉంటుంది.
కాత్యాయని అవతారం ఎప్పుడు?
సెప్టెంబర్ 25 గురువారం బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో దుర్గాదేవి కాత్యాయని అవతారంలో భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు.
కాత్యాయని అమ్మవారికి ఎలాంటి నైవేద్యం పెట్టాలి? ఏ రంగు వస్త్రం సమర్పించాలి? ఏ పూలతో పూజించాలి?
కాత్యాయని అమ్మవారికి పాయసం, వడపప్పు, పానకం, తేనె నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. ఈ తల్లికి ఇష్టమైన రంగు బూడిద రంగులోనే అమ్మవారు దర్శనమిస్తారు. కాబట్టి అమ్మవారికి ఈ రోజు ఇదే రంగు వస్త్రాన్ని సమర్పించాలి. అమ్మవారిని ఈ రోజు ఎరుపు రంగు పూలతో, నీలం రంగు శంఖు పూలతో పూజించాలి.
కాత్యాయని దర్శన ఫలం
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, కాత్యాయని మాత గురు గ్రహానికి అధిదేవత అని అంటారు. గురు గ్రహాన్ని తెలివితేటలకు, ప్రశాంతతకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. అందుకే కాత్యాయని దేవిని పూజించే వారికి ప్రతికూల శక్తులన్నీ తొలగిపోతాయని, అనేక జన్మల పాపాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని పండితులు చెబుతారు. మరీ ముఖ్యంగా నవరాత్రుల్లో పెళ్లికాని కన్యలు తమకు నచ్చిన భర్తను పొందడం కోసం కాత్యాయని మాతను పూజిస్తారు. మహా భాగవతంలో శ్రీకృష్ణుని భర్తగా పొందడానికి గోపికలు కూడా ఈ కాత్యాయని వ్రతాన్ని ఆచరించినట్లు తెలుస్తోంది. వివాహం కాని కన్యలు ఈ రోజు పూర్తి ఉపవాసం ఉండి, సాయంత్రం వేళ కాత్యాయని దేవిని పూజించి ముత్తైదువులకు తాంబూల దానం ఇచ్చి ఉపవాస దీక్షను విరమిస్తారు. ఈ విధంగా కాత్యాయని దేవిని పూజించడం వలన కళ్యాణ యోగం కలుగుతుందని విశ్వాసం. దేవి నవరాత్రులలో కాత్యాయని అవతారం రోజు కాత్యాయని వ్రతం ఆచరించడం అత్యంత శుభప్రదం. - ఓం శ్రీ కాత్యాయని దేవ్యై నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం