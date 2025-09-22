ETV Bharat / spiritual

నవరాత్రుల్లో బెజవాడ దుర్గమ్మకు- శ్రీశైల భ్రమరాంబకు వేర్వేరు అలంకారాలు ఎందుకు?

శైలపుత్రి నుంచి సిద్ధిధాత్రి వరకు- శ్రీశైల భ్రమరాంబిక తొమ్మిది రూపాల విశేషాలు!- శ్రీశైలంలో మాత్రమే కనిపించే నవదుర్గల అలంకార విశేషాలు

navaratri 2025
navaratri 2025 ((Getty Images))
Published : September 22, 2025 at 5:01 AM IST

శరన్నవరాత్రుల సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అమ్మవారి ఆలయాల్లో, అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లో నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఇప్పటికే బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో అలంకార వివరాలను దేవస్థానం ప్రకటించింది. అయితే శక్తి పీఠంగా పేరొందిన శ్రీశైలంలో వెలసిన భ్రమరాంబిక ఆలయంలో కూడా దేవి నవరాత్రులు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి. అయితే బెజవాడ కనకదుర్గమ్మకు, శ్రీశైల భ్రమరాంబికకు చేసే అలంకారాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. ఇలా ఎందుకు? శ్రీశైల భ్రమరాంబిక నవరాత్రుల తొమ్మిది రోజుల పాటు ఎలాంటి అలంకారాలతో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు అనే విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

నవదుర్గల అలంకారంలో శ్రీశైల భ్రమరాంబిక
శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకూ జరగనున్నాయి. శక్తిపీఠంగా పేరొందిన శ్రీశైలంలో భ్రమరాంబిక నవరాత్రుల్లో నవదుర్గల అలంకారంలో భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంది. శరన్నవరాత్రుల్లో అమ్మవారికి ప్రత్యేక అలంకారాలు, స్వామివారి ఉత్సవాలు, అభిషేకాలు, హోమాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీశైలంలో నవరాత్రి ఉత్సవాల విశేషాలు చూద్దాం.

అమ్మవారి అలంకార విశేషాలు
సెప్టెంబర్ 22 నవరాత్రి మొదటి రోజు ఘటస్థాపన, దుర్గా దేవి అలంకారంలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. సెప్టెంబర్ 23 నుంచి అమ్మవారి అలంకారాలు వరుసగా శైలపుత్రి, బ్రహ్మచారిణి, చంద్రఘంట, కూష్మాండ, స్కందమాత, కాత్యాయని, కాళరాత్రి, మహాగౌరి, సిద్ధిధాత్రి అలంకారాల్లో అమ్మవారు దర్శనమిస్తారు. సెప్టెంబర్ 30న మహా అష్టమి సందర్భంగా భ్రమరాంబికా అమ్మవారి ప్రత్యేక దర్శనం ఉంటుంది. అక్టోబర్ 1 మహర్నవమి రోజు ప్రభుత్వం తరపున పట్టువస్త్రాల సమర్పణ ఉంటుంది. అక్టోబర్ 2 విజయదశమి రోజు బలి సమర్పణతో నవరాత్రి ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి.

శ్రీశైలంలో నవదుర్గల అలంకారాల విశిష్టత
నవరాత్రి సందర్భంగా ఒక్కో ఆలయంలో అమ్మవారి అలంకారాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. అయితే సాక్షాత్తూ బ్రహ్మదేవుడు చెప్పిన తొమ్మిది మంది దుర్గలను నవదుర్గలు అని పిలుస్తారు. ఈ నవదుర్గల అలంకారాలు ఒక్క శ్రీశైలంలో మాత్రమే దర్శించుకోవచ్చు

శైలపుత్రి
సతీదేవి యోగాగ్నిలో దూకి తనని తాను ఆహుతి చేసుకున్న తర్వాత హిమవంతుని ఇంట్లో శైలపుత్రిగా అవతరించింది. శైలపుత్రి త్రిశూలం, కమలంతో చంద్రవక్ర కలిగి వృషభ వాహనంపై దర్శనమిస్తుంది. నవదుర్గలలో మొదటి స్వరూపమైన శైలపుత్రి దర్శనం కల్యాణ యోగాన్ని, ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదిస్తుందని విశ్వాసం.

బ్రహ్మచారిణి
పార్వతి దేవి జపమాల, కమండలం ధరించి శివుడి కోసం ఘోరతపస్సు చేసిన రూపం బ్రహ్మచారిణి స్వరూపం. నవదుర్గల్లో రెండో స్వరూపమైన బ్రహ్మచారిణి స్వరూపాన్ని దర్శించి, పూజిస్తే సకల విజయాలు కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం.

చంద్రఘంట
సింహవాహనంపై బంగారు కాంతితో మెరిసిపోతూ పదిచేతుల్లో ఖడ్గం, బాణం సహా వివిధ అస్త్రాలు ధరించి, తలపై అర్థచంద్రాకారంతో చంద్రఘంటా దేవి దర్శనమిస్తుంది. నవదుర్గల్లో మూడో స్వరూపమైన చంద్రఘంటను దర్శించుకుంటే మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని విశ్వాసం.

కూష్మాండ దుర్గ
అష్ట భుజాలతో దర్శనమిచ్చే కూష్మాండ దుర్గ 8 చేతుల్లో కమండలం, ధనుస్సు, బాణం, కమలం, అమృతకలశం, చక్రం, గద , జపమాల ఉంటాయి. నవ దుర్గల్లో నాలుగో స్వరూపమైన ఈ కూష్మాండ దుర్గ దర్శనం అనారోగ్యాన్ని తొలగిస్తుందని విశ్వాసం.

స్కందమాత
చిన్నారి స్కందుడిని ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని చేతిలో పద్మం ధరించి అభయముద్రతో దర్శనమిస్తుంది స్కందమాత. నవ దుర్గల్లో ఐదో స్వరూపమైన స్కందమాతను పూజిస్తే సంతానయోగం, కోరిన కోర్కెలు నెరవేరుతాయని భక్తుల విశ్వాసం

కాత్యాయని
కాత్యాయనీ మాత చతుర్భుజాలతో నాలుగు చేతుల్లో అభయ ముద్ర, వరముద్ర, ఖడ్గం, పద్మంతో సింహవాహనంపై కొలువుతీరి ఉంటుంది. నవ దుర్గల్లో ఆరో స్వరూపమైన కాత్యాయని దేవి దర్శనం చతుర్విధ పరుషార్థాల ఫలం సిద్ధింపచేస్తుందని నమ్మకం.

కాళరాత్రి
భయంకర రూపంలో దర్శనమిచ్చే ఈ కాళరాత్రి అమ్మవారి వాహనం గాడిద. వరముద్ర, అభయముద్ర, ఇనపముళ్ల ఆయుధం, ఖడ్గంతో చూసేందుకు భయంకరంగా ఉండే ఈ రూపం దుష్టుల పాలిట సింహ స్వప్నం. నవ దుర్గల్లో ఏడో స్వరూపమైన ఈ కాళరాత్రి స్వరూపం భక్తులకు సకల శుభాలు ప్రసాదించి, శత్రుభయాన్ని పోగొడుతుందని విశ్వాసం.

మహాగౌరి
పూర్వం మహాశివుడి కోసం ఘోరమైన తపస్సు చేసి శరీరం రంగు కోల్పోయిన అమ్మవారిని పాలతో అభిషేకం చేయగా శ్వేతవర్ణంలో మెరిసిపోయిందంట! అమ్మవారి ఈ రూపాన్ని మహాగౌరి అంటారు. నవ దుర్గల్లో ఎనిమిదో స్వరూపమైన మహాగౌరిని దర్శించి పూజిస్తే గడిచిన జన్మలో పాపాలు, ప్రస్తుత జన్మ పాపాలు కూడా నశించి పోతాయని విశ్వాసం.

సిద్ధిధాత్రి
సర్వవిధ సిద్ధులు ప్రసాదించే సిద్ధిధాత్రి స్వరూపం నుంచే శివుడు కూడా సిద్ధులు పొందాడని దేవీపురాణంలో వివరించి ఉంది. నవరాత్రుల్లో తొమ్మిదో స్వరూపమైన ఈ సిద్ధిధాత్రి స్వరూపాన్ని దర్శించుకుంటే సకల సిద్ధులు కలుగుతాయని నమ్మకం.

శరన్నవరాత్రుల్లో నవదుర్గలను దర్శించడం సకల శుభప్రదం. సర్వాభీష్ట దాయకం. మనం కూడా రానున్న నవరాత్రులలో నవదుర్గలను పూజిద్దాం. సకల శుభాలను పొందుదాం.

ఓం శ్రీ మాత్రే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

