గ్రహ దోషాలు మిమ్మల్ని పట్టిపీడిస్తున్నాయా? ఈ ఆలయాలను దర్శించుకుంటే- మీ కష్టాలు పటాపంచలు కావడం తథ్యం! - NAVAGRAHA TEMPLES

తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ నవగ్రహ పుణ్య క్షేత్రాలు- వాటి పూర్తి వివరాలు మీ కోసం!

Navagraha Temples In Telugu States
Navagraha Temples In Telugu States (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 30, 2025 at 4:00 AM IST

4 Min Read

Navagraha Temples In Telugu States : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నవగ్రహాలు జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయని అంటారు. గ్రహదోషాల పరిహారం కోసం, గ్రహాల అనుకూలత కోసం ఎన్నో పూజలు చేస్తుంటాం. ఆయా గ్రహాలకు సంబంధించిన క్షేత్రాలను దర్శిస్తుంటాం. అయితే ఇలా గ్రహాల అనుకూలత కోసం క్షేత్ర దర్శనం చేయాలనుకునే వారికి అందుబాటులో ఉన్న క్షేత్రాలేమిటి? ఏ గ్రహాల అనుకూలత కోసం ఏ క్షేత్రాన్ని దర్శించాలి అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అందుబాటులోనే అన్ని క్షేత్రాలు
ఇప్పడు న‌వ‌గ్రహ సంబందిత క్షేత్రాలను సందర్శించాలనుకునే వారు రాష్ట్ర ఎల్లలు దాటి సుదూర ప్రాంతాలకు పోవాల్సిన అవసరం లేదు. తెలుగు రాష్ట్రంలోనే చాలా క్షేత్రాలలో నవగ్రహ పూజలు చేసుకోవచ్చు. ఈ క్షేత్రాల్లో నవగ్రహపూజలు జరిపించుకోవడం ద్వారా వివిధ గ్రహ దోషాల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. ఇప్పుడు ఏ గ్రహానికి ఏ క్షేత్రాన్ని దర్శించాలో చూద్దాం.

సూర్యుడు : నవగ్రహాలకు అధిపతి సూర్యభగవానుడు. మన రాష్ట్రంలోనే సూర్యభగవానుని ఆలయాలను ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటిల్లో ప్రసిద్ధి చెందినవి శ్రీ‌కాకుళం జిల్లాలోని అరసవెల్లి సూర్యనారాయ‌ణ స్వామి దేవాలయం, తూర్పుగోదావ‌రి జిల్లాలోని పెద్దాపురంలో వెలసిన సూర్యనారాయ‌ణ స్వామి దేవాలయం, అలాగే తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోనే గొల్లల‌ మామిడాడలోని సూర్యనాయ‌ణ స్వామి ఆలయం విశిష్టమైనవి. అలాగే క‌ర్నూలు జిల్లాలోని నందికొట్టూరు సూర్యనారాయ‌ణ స్వామి ఆలయం కూడా ప్రసిద్ధి చెందినవి. ఈ ఆలయాలను దర్శించి, ప్రత్యేక పూజలు జరిపించుకోవడం వల్ల సూర్య గ్రహానికి సంబంధిచిన దోషాలు తొలగిపోయి అనుకూలత సిద్ధిస్తుంది.

చంద్రుడు : నవగ్రహాలలో చంద్రునికి సంబంధించిన ఆలయాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప‌శ్చిమ గోదావ‌రి భీమ‌వ‌రంలో సోమేశ్వర స్వామి ఆలయం, తూర్పుగోదావ‌రి కోటిప‌ల్లి సోమేశ్వర స్వామి దేవాలయం, విజ‌య‌వాడ‌లో క‌న‌క‌దుర్గాదేవి, పెద్దక‌ళ్లే ప‌ల్లెలో దుర్గాదేవి ఆలయం, అలాగే నెల్లూరులోని జొన్నవాడ కామాక్షిత‌యారు అమ్మవారు ఆలయాలను దర్శించి, ప్రత్యేక పూజలు జరిపిస్తే చంద్ర గ్రహ దోషాలు తొలగిపోయి ఆ గ్రహ అనుకూలత సిద్ధిస్తుంది.

అంగార‌కుడు : అంగారకుడు అంటే కుజుడు. అంగారక గ్రహ దోషాల పరిహారం కోసం కృష్ణాజిల్లాలోని మోపిదేవి సుబ్రమ‌ణ్యస్వామి ఆలయం, తూర్పుగోదావ‌రిలోని బిక్కవోలు సుబ్రమ‌ణ్యస్వామి ఆలయం, గుంటూరు జిల్లా పెద్ద నంది పాడులోని నాగుల పాడు పుట్ట ఆలయం, పెద్దకూర‌పాడు పుట్ట, మంగ‌ళ‌గిరి సుబ్రమ‌ణ్య స్వామి ఆలయం, అలాగే తెలంగాణలోని యాదగిరి, ధర్మపురి లాంటి నృసింహ క్షేత్ర దర్శనం కూడా కుజ దోషాలను తొలగించి సత్ఫలితాలను ఇస్తాయి.

బుధుడు : బుధ గ్రహ దోష పరిహారం కోసం, గ్రహ అనుకూలత కోసం ప‌శ్చిమ గోదావ‌రి జిల్లాలోని ద్వార‌కా తిరుమ‌ల‌, తూర్పుగోదావ‌రి ర్యాలీలోని జగన్మోహిని కేశవస్వామి ఆలయం, అన్నవ‌రం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయం, పిఠాపురం కుంతీమాధ‌వ స్వామి ఆలయం అలాగే కృష్ణా జిల్లాలోని శ్రీ కాకుళంలో ఆంధ్రా మ‌హావిష్ణువు ఆలయం, శ్రీ తిరుమ‌ల తిరుప‌తి వెంక‌టేశ్వర స్వామి ఆలయాలు బుధ గ్రహదోషాలు నివారించి ఆ గ్రహ అనుకూలత సిద్ధిస్తుంది.

బృహ‌స్పతి : బృహస్పతి గ్రహ దోష పరిహారాలు కోసం, గురు గ్రహ అనుకూలత కోసం గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలులోని బ్రహ్మ దేవుని ఆలయం, తెలంగాణ మ‌హ‌బూబ్ న‌గ‌ర్ జిల్లా అలంపురంలోని బ్రహ్మదేవుని ఆలయం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా కోటి పల్లిలోని కోటిలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం, మంద‌ప‌ల్లిలోని బ్రహ్మశ్వర స్వామి ఆలయం, గుంటూరు జిల్లా అమ‌రావ‌తిలోని అమ‌ర‌లింగేశ్వర స్వామి ఆలయం, కోట‌ప్పకొండ త్రికూటేశ్వర స్వామి ఆలయాలను దర్శించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపిస్తే గురుగ్రహ దోషలు తొలగిపోయి ఆ గ్రహ అనుకూలత కలుగుతుంది.

శుక్రుడు : శుక్రగ్రహ దోషాలు తొలగించుకోడానికి, శుక్ర గ్రహ అనుకూలత కోసం విశాఖ ప‌ట్టణంలోని శ్రీ క‌న‌క‌మ‌హాల‌క్ష్మి ఆలయం, సింహాచలం ల‌క్ష్మీ దేవి ఆలయం, తిరుచానూరు అలిమేలు మంగాపురం ఆలయం, నెల్లూరు జిల్లా పెంచ‌ల‌కోనలోని ఆదిల‌క్ష్మీదేవి ఆలయాలను దస్ర్శించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపిస్తే శుక్రగ్రహ దోషాలు తొలగిపోయి ఆ గ్రహ అనుకూలత సిద్ధిస్తుంది.

శ‌ని : శనిగ్రహ దోషాలకు, శని గ్రహ అనుకూలత కోసం తూర్పుగోదావరి మంద‌ప‌ల్లెలో మందేశ్వర స్వామి ఆలయం, అనంత‌పురం జిల్లా పావ‌గ‌డ‌లోని శ‌ని ఆలయం, కృష్ణాజిల్లా విజ‌యవాడ‌లోని కృష్ణానదీ తీరాన వెలసిన జ్యేష్టాదేవి స‌హిత శ‌నైశ్చర్య స్వామి ఆలయం, ప్రకాశం జిల్లా సింగ‌రాయ కొండ వ‌ద్ద ఉన్న న‌ర్శింగోలు శ‌నీశ్వర స్వామి ఆలయాలను దర్శించుకుంటే శని దోషాలు తొలగిపోతాయి. శని గ్రహ అనుకూలత సిద్ధిస్తుంది.

రాహువు, కేతువు : రాహు కేతు గ్రహ దోషాల పరిహారం కోసం, రాహుకేతు గ్రహాల అనుకూలత కోసం చిత్తూరు జిల్లా శ్రీ కాళ‌హ‌స్తి ఆలయం, తూర్పుగోదావ‌రి జిల్లా మంద‌మ‌ల్లి నాగేశ్వర స్వామి ఆలయం, కృష్ణా జిల్లా విజ‌య‌వాడ క‌న‌క‌దుర్గా దేవి ఆలయం, విశాఖ జిల్లా సంప‌త్ వినాయ‌క స్వామి ఆలయం, గుంటూరు జిల్లాలోని అమ‌రావ‌తి వినాయ‌క‌స్వామి ఆలయాలను దర్శించుకుంటే రాహుకేతు గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయి. రాహుకేతు గ్రహాల అనుకూలత సిద్ధిస్తుంది.

ఈ విధంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాలలోని ఆయా గ్రహాలకు సంబంధించిన ఆలయాలను దర్శించడం వలన సకల గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయి. అన్ని గ్రహాల అనుకూలత సిద్ధినుంచి అనుకున్న కార్యాలు నిర్విఘ్నంగా జరుగుతాయి.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

