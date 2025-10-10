నవగ్రహాల చుట్టూ తిరిగి కాళ్లు కడుక్కోవాలా? ప్రదక్షిణల్లో చాలామంది చేసే పొరపాట్లు ఇవే!
గ్రహ దోషాల నుంచి ఉపశమనం కోసం నవగ్రహాలకు భక్తిశ్రద్ధలతో, నియమ నిష్టలతో ప్రదక్షిణలు చేస్తే ఉత్తమ ఫలితాలు వేగంగా వస్తాయి!
Published : October 10, 2025 at 12:01 AM IST
Navagraha Pradakshina Procedure: మానసిక ప్రశాంతత, సానుకూల శక్తుల కోసం దేవాలయాలకు వెళ్లడం సహజం. ఒక విధంగా ఇది నిజం కూడా! దేవాలయ దర్శనంతో మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు ఎన్నో సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా లభిస్తుందన్న మాట వాస్తవం. సాధారణంగా దేవాలయాల్లో ప్రధాన దైవాన్ని దర్శించుకుని వచ్చేస్తుంటాం. అయితే కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలలో మాత్రం పెద్దల సలహా మేరకు నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేస్తుంటాం. అయితే ఈ ప్రదక్షిణలు చేయడంలో తెలిసో తెలియకో చేసే పొరపాట్ల వల్ల వ్యతిరేక ఫలితాలు వచ్చే ప్రమాదముంది. ఈ కథనంలో అసలు నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు ఎలా చేయాలి? ఆ విధివిధానాలేమిటో తెలుసుకుందాం.
గ్రహదోషాలకు శక్తివంతమైన పరిష్కారం
నవగ్రహాలు చాలా శక్తిమంతమైనవి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జీవితంలో ఎదురయ్యే ఒడిదుడుకులు, కష్టసుఖాలు, లాభనష్టాలు అన్నింటికీ గ్రహస్థితే కారణం. అందుకే గ్రహ దోషాలకు పరిహారంగా నవగ్రహాలను దర్శించి, ప్రదక్షిణలు చేయడం, తైలాభిషేకాలు, శాంతి పూజలు జరిపించుకోవడం వలన గ్రహదోషాలు వల్ల కలిగే అనేక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని పండితులు చెబుతారు. అయితే నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేసే విషయంలో అనేక సందేహాలు తలెత్తుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో ఎలాంటి నియమాలు పాటిస్తూ నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేయాలో చూద్దాం.
దైవ దర్శనం ప్రధానం
ఇంట్లో నుంచి శుచిగా స్నానం చేసి బయలుదేరి ఆలయంలోకి ప్రవేశించాక కాళ్లు చేతులు కడుక్కుని ముందుగా ఆలయంలోని ప్రధాన దైవాన్ని దర్శించుకోవాలి. అనంతరం నవగ్రహాలను దర్శించుకుని ప్రదక్షిణలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
ప్రదక్షిణలు ఎలా చేయాలి?
నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేసేటప్పుడు అక్కడ ప్రతిష్టించి ఉన్న విగ్రహాలను చేతితో తాకరాదు. ముందుగా నవగ్రహ మండపంలోకి ప్రవేశించి సూర్యుణ్ణి చూసి నమస్కరించుకుని, అక్కడ నుంచి ఎడమ చేతివైపుగా ఉన్న చంద్రుని నుంచి మొదలు పెట్టి కుడి చేతి వైపుకు 9 ప్రదక్షిణాలు చేయాలి. 9 ప్రదక్షిణలు పూర్తయ్యాక అసురులు అయిన రాహుకేతులకు అపసవ్య దిశలో అంటే కుడి చేతి వైపు నుంచి, ఎడమ చేతి వైపుకు రెండు ప్రదక్షిణలు చేయాలి. అటు తర్వాత వెను తిరిగి చూడకుండా ఆలయ ప్రాంగణంలో కొంతసేపు కూర్చోవాలి.
నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేస్తే కాళ్లు కడుక్కోవాలా?
కొంతమంది నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేస్తే కాళ్లు కడుక్కుంటారు. కానీ అలా చేయాలనీ ఏ శాస్త్రంలో చెప్పలేదు. కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలలో మాత్రమే అలా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి శనికి తైలాభిషేకం జరిపించినప్పుడు, శని దోష నివారణకు దానాలు వంటివి ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే కాళ్లు కడుక్కోవాలి కానీ మాములుగా ప్రదక్షిణలు చేస్తే కాళ్ళు కడగాల్సిన అవసరం లేదని శాస్త్రం చెబుతోంది. శాస్త్రీయ కోణంలో చూస్తే నవగ్రహాలకు తైలాభిషేకం జరిపించాక ఆ ప్రాంతమంతా జిడ్డుగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రదక్షిణలు అనంతరం కాళ్లు కడగమంటారు కానీ వేరే ఇతర కారణం కాదు.
శివ దర్శనంతో పరిపూర్ణం
శివాలయంలో ఉన్న నవగ్రహాలు చాలా శక్తివంతమైనవని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. శివాలయంలో ఉన్న నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేసాక మరోసారి శివ దర్శనం చేసుకుంటే నవగ్రహాలకు చేసిన ప్రదక్షిణ ఫలం సంపూర్ణంగా దక్కుతుందని విశ్వాసం.
ఉత్తమ ఫలితాల కోసం ఇలా చేద్దాం!
ఇక నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేసేటప్పుడు ఆయా గ్రహాలకు సంబంధించిన శ్లోకాలు చదువుకుంటూ ప్రదక్షిణలు చేస్తే సత్వర ఫలం ఉంటుందని అంటారు. ఒకవేళ శ్లోకాలు చెప్పుకోవడం రాకపోతే 'ఓం నమః శివాయ!' అనుకుంటూ ప్రదక్షిణలు చేస్తే ఇటు నవగ్రహాల అనుగ్రహంతో పాటు శివానుగ్రహాన్ని కూడా పొందవచ్చు. ఇలా శాస్త్రంలో చెప్పినట్లుగా నియమాలు పాటిస్తూ, ప్రద్ధతిని అనుసరిస్తూ ప్రదక్షిణలు చేస్తే ఉత్తమ ఫలితాలు ఉంటాయని వేద పండితులు చెబుతున్నారు.
ఈ పొరపాట్లు చేయవద్దు!
నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేసే సమయంలో 'నాకు బాగా వచ్చు కదా' అని పెద్దగా శ్లోకాలు చదవడం చేయరాదు. అలా చేయడం వల్ల ఇతరుల ధ్యానానికి భంగం కలుగుతుంది. ప్రదక్షిణలు చేసేటప్పుడు మనసులో శ్లోకాలు చదువుకుంటూ, వీలైనంత వరకు మౌనంగా చేయడం మంచిది. ప్రాపంచిక విషయాల గురించి ఫోన్లలో కానీ, పక్కనే ఉన్న వారితో కానీ చర్చించుకుంటూ ప్రదక్షిణలు చేయడం వలన గ్రహదోషాలు పోవడం సంగతి అటుంచితే వ్యతిరేక ఫలితాలు వస్తాయని జ్యోతిష్యశాస్త్ర పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గ్రహ దోషాల నుంచి ఉపశమనం కోసం నవగ్రహాలకు భక్తిశ్రద్ధలతో, నియమ నిష్టలతో ప్రదక్షిణలు చేస్తే ఉత్తమ ఫలితాలు వేగంగా వస్తాయి.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.