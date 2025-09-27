ETV Bharat / spiritual

మైసూరు చాముండేశ్వరి దేవి ఆలయం- అమ్మవారి పచ్చలహారం వెనుక నిఘూడ రహస్యం ఇదే!

దేవి నవరాత్రుల్లో చాముండేశ్వరి దేవిని దర్శించుకుంటే సకల సౌభాగ్యాలు మీ సొంతం!

Chamundeshwari Temple Mysore
Chamundeshwari Temple Mysore (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2025 at 4:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Chamundeshwari Temple History: దేశ వ్యాప్తంగా దసరా ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఇక మన పొరుగు రాష్ట్రమైన కర్ణాటకలో దసరా సంబరాలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి. కర్ణాటక రాష్ట్ర పండుగగా జరుపుకునే ఈ దసరా పండుగను మైసూరులో అత్యంత వైభవంగా జరుపుకుంటారు. దేవి నవరాత్రుల్లో అష్టాదశ శక్తి పీఠాలు గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా! ఈ క్రమంలో ఈ రోజు మైసూరులో వెలసి ఉన్న మరో శక్తిపీఠం శ్రీ చాముండేశ్వరి ఆలయం గురించి తెలుసుకుందాం!

శక్తి పీఠాలు
సతీదేవి శరీర భాగాలు పడిన ప్రదేశాలు అష్టాదశ శక్తి పీఠాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. ఈ అష్టాదశ శక్తి పీఠాల్లో నాలుగవదిగా మైసూరు చాముండేశ్వరి ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందింది. మైసూరు ప్యాలెస్​కు 13 కిలోమీటర్ల దూరంలో చాముండేశ్వరి కొండపై ఈ ఆలయం ఉంది.

క్రౌంచ పురి
పురాణ కాలంలో ఈ ప్రాంతాన్ని క్రౌంచపురి అని పిలిచేవారు. ఇక్కడ ప్రసిద్ధమైన చండీదేవి ఆలయం ఉండటం వలన కాలక్రమేణా ఈ ప్రాంతం చాముండేశ్వరి క్షేత్రంగా స్థిరపడింది.

రాష్ట్ర దేవత
చాముండేశ్వరిని కర్ణాటక ప్రజలు నాద దేవి అని పిలుస్తారు, అంటే రాష్ట్ర దేవత అని అర్ధం.

ఆలయ చరిత్ర
సముద్ర మట్టానికి సుమారు 3300 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న చాముండేశ్వరి క్షేత్రాన్ని 12 వ శతాబ్దంలో హోయసల పాలకులు నిర్మించారని భావిస్తున్నారు. ఈ దేవాలయ గోపురాన్ని 17 వ శతాబ్దంలో విజయనగర పాలకులు నిర్మించారు. 1659లో 3000 అడుగుల కొండ శిఖరానికి వెయ్యి మెట్లతో మెట్ల మార్గాన్ని ప్రారంభించారు. ఆలయం వద్ద అనేక నంది విగ్రహాలు, చిత్రాలు భక్తులను ఆకట్టుకుంటాయి.

ఆలయ స్థల పురాణం
మార్కండేయ పురాణంలో దేవీ మహాత్మ్యంలో పరాశక్తి అవతార విశేషాలను గురించి పేర్కొన్నారు. పూర్వం మహిషాసురుడనే రాక్షసుడు లోక కంటకుడై ప్రజలను పీడిస్తుండే వాడు. ఆ సమయంలో మహాకాళి స్వరూపమైన అమ్మవారు సింహవాహినిగా మహిషాసురుని సంహరించి లోకాలను రక్షించింది. అమ్మవారు మహిషాసురుని సంహరించింది ఈ కొండపై అని నమ్మకం. మహిషుడు పాలించిన ప్రాంతం కాబట్టి తొలుత దీనిని మహిషూరు అని పిలిచేవారు. కాలక్రమేణా ఇది మైసూరుగా మారింది. అమ్మవారు ఇక్కడ చాముండేశ్వరిగా అవతరించి భక్తులను అనుగ్రహిస్తోంది.

ఆలయ నిర్మాణ శైలి
చాముండేశ్వరి మందిరం కొండపై వెలసి ఉంది. ఈ ఆలయం చతుర్భుజ నిర్మాణంతో ఉంటుంది. ద్రావిడ శైలిలో నిర్మించిన దీనిలో ప్రధాన ద్వారం, ప్రవేశ ద్వారం, నవరంగ హాలు, అంతరాల మంటపం, గర్భగుడి, ప్రాకారాలు ఉన్నాయి. ప్రవేశ ద్వారం వద్ద అందమైన ఏడు అంతస్తుల గోపురంను దర్శించుకోవచ్చు. అలాగే గర్భగుడిపై విమాన గోపురం కూడా ఉంది. ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఉన్న శిఖరం పైన, ఏడు బంగారు కలశాలు కనిపిస్తాయి.

విఘ్నాలు తొలగించే గణేశుని విగ్రహం
ఆలయ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఉన్న గోపురం ద్వారం మీద గణేశుడి చిన్న విగ్రహం ఉంది. ద్వారం మొత్తం వెండి పూతతో ఉంటుంది. ద్వారంపై వివిధ రూపాల్లో దేవతల చిత్రాలు చెక్కబడి ఉంటాయి. ద్వారం ఇరువైపులా ద్వారపాలకుల చిత్రాలు ఉన్నాయి. గర్భాలయం లోపలికి ప్రవేశించే టప్పుడు, కుడి వైపున విఘ్నాలు తొలగించే గణేశునికి నమస్కరించుకుని భక్తులు గర్భాలయంలోకి అడుగు పెడతారు. గర్భాలయంలో అమ్మవారు అష్టభుజాలతో దర్శనమిస్తారు.

మహానంది
కొండమీదకు చేరుకునే మెట్ల మార్గంలో 800వ మెట్ల వద్ద ఒక చిన్న శివాలయం ముందు ఒక పెద్ద నల్లరాతి నంది విగ్రహం ఉంది. ఈ నంది విగ్రహం 15 అడుగుల ఎత్తుతో, 24 అడుగుల పొడవుతో చూపరులను అబ్బురపరుస్తుంది. ఈ నంది విగ్రహం మెడ చుట్టూ అందమైన గంటలు చెక్కబడి ఉంటాయి.

ఉపాలయాలు
గర్భగుడికి ఎదురుగా ధ్వజస్తంభం, దేవతల పాదముద్రలు, చిన్న నంది విగ్రహంను దర్శించుకోవచ్చు. ఆలయానికి కుడి వైపున, ధ్వజస్తంభాన్ని సమీపించే ముందు, గోడపై ఉన్న ఆంజనేయ స్వామిని కూడా దర్శించుకోవచ్చు.

వెలకట్టలేని ఆభరణాలు
1761-82 మధ్యకాలంలో మైసూరు సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన ముస్లిం పాలకుడు హైదర్ అలీ చాముండేశ్వరి అమ్మవారికి చాలా ఆభరణాలు, వస్త్రాలు సమర్పించారు. ఈ సంప్రదాయాన్ని ఆయన కుమారుడైన టిప్పు సుల్తాన్ కూడా కొనసాగించారు.

అమూల్యమైన ఆభరణాలతో అలంకరణ
దేవి నవరాత్రుల్లో ఏడో రోజు చాముండీ దేవి ఆలయానికి సకల ఆభరణాలను ఊరేగింపుగా తీసుకువస్తారు. ఈ రోజునుంచి 12 రోజులపాటు అమ్మవారికి ఈ ఆభరణాలను అలంకరిస్తారు. దసరా పండుగ ముగిసిన కొద్ది రోజులకు ఆభరణాలను మళ్లీ ఖజానాకు తరలిస్తారు.

అమూల్యం అమ్మవారి ఆభరణాలు
చాముండేశ్వరి ఆభరణాలకు విలువ కట్టడం ఎవరి తరం కాదు. ఆనాటి మహారాజులు దేవికి సమర్పించిన ఆభరణాల ఖరీదు ఎంత అనేది నిర్ధారించడం ఇప్పటికీ సాధ్యం కాలేదు. అప్పట్లో రాజులు చాముండీ దేవికి పచ్చల హారాన్ని చేయించారు. ముమ్మడి కృష్ణరాజు ఒడయార్ కాలంలో దీని ఖరీదును తెలుసుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నాలు జరిగాయి. బెంగళూరులోని ప్రసిద్ధ వజ్ర వ్యాపారి అంచనాల ప్రకారం మైసూర్ నగరాన్ని రెండుసార్లు వేలం వేస్తే ఎంత డబ్బు వస్తుందో ఆ మాత్రం డబ్బు కూడా ఈ హారానికి సరిపోదని వెల కట్టారు. ఒక్క పచ్చల హారం సంగతే ఇలా ఉంటే ఇక మిగిలిన ఆభరణాల విలువ ఎంత ఉంటుందో అంచనాలకు కూడా అందదు. ఆభరణాలను విలువ కట్టడం సంగతి పక్కన పెడితే ఆభరణాలలోని ఒక్కో రాయి విలువే 15 నుంచి 20 లక్షల వరకు ఉంటుందని అంచనా!

చాముండేశ్వరి దర్శనం అదృష్ట దాయకం
చాముండేశ్వరి ఆలయంలో జరుపుకునే అతి ముఖ్యమైన ఉత్సవం దసరా ఉత్సవం. సంవత్సరానికి ఒకసారి జరిగే దసరా ఉత్సవాల్లో సర్వాలంకార భూషితమైన చాముండమ్మను చూడటం అదృష్టంగా భావిస్తారు. తల మీద చామరాజ ముడి అనే కిరీటం, కంఠాభరణాలతో, కర్ణ పత్రాలతో, 3 పతకాలు, హారం, 28 మణులను పొదిగిన కంఠి, జడ పిన్నులు, జడ బిళ్ల, వజ్ర కచితమైన త్రిశూలం, పాశుపతాస్త్రం, నాగాస్త్రం, కవచం, ఘంటా హస్త కవచం, కలశం, డమరుకాస్త్రం, ఖడ్గ హస్తం తదితర ఆభరణాలతో సర్వ శోభితంగా చాముండీ దేవి అలరారుతుంది. ఈ దేవి నవరాత్రుల్లో మనం కూడా చాముండేశ్వరి దేవిని దర్శిద్దాం. సకల సౌభాగ్యాలను పొందుదాం.
ఓం శ్రీ మాత్రేనమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHAMUNDESHWARI TEMPLE WHERECHAMUNDESHWARI TEMPLE MYSORECHAMUNDESHWARI TEMPLE DISTANCENAVARATRI SPECIAL CHAMUNDESHWARICHAMUNDESHWARI TEMPLE HISTORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.