మూలా నక్షత్రం ఉన్న రోజున ఇలా పూజ చేస్తే- సరస్వతి దేవి కటాక్షం ఖాయం!
ఈ నవరాత్రుల్లో జగన్మాతను దర్శించి పూజించడం వల్ల సకల గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి!
Published : September 29, 2025 at 5:00 AM IST
Moola Nakshatra Saraswati Devi Alankaram Significance: శరన్నవరాత్రుల్లో ఏడో రోజు లేదా మూలా నక్షత్రం రోజున, అమ్మవారు చదువుల తల్లి అయిన శ్రీ సరస్వతీ దేవిగా దర్శనమిస్తారు. పురాణాల ప్రకారం మూలా నక్షత్రం అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రం అని అంటారు. అందుకే ఈ రోజు జగన్మాతను సరస్వతీ దేవి రూపంలో పూజిస్తారు. ఈ కథనంలో నవరాత్రుల్లో మూలా నక్షత్రం ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? అమ్మవారికి చేసే సరస్వతి దేవి అలంకార విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
మూలా నక్షత్రం ఎప్పుడు?
సెప్టెంబర్ 29 సోమవారం రోజు ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసిన కనకదుర్గమ్మ సరస్వతి దేవి అలంకారంలో భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంది. ఈ రోజు అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రమైన మూలా నక్షత్రం సందర్భంగా అమ్మవారు చదువుల తల్లిగా కనిపిస్తారు. అంతేకాదు కనకదుర్గ అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రం కూడా మూలా నక్షత్రం. ఇది ఎంతో విశేషమైన నక్షత్రం.
సరస్వతి దేవి అలంకార విశిష్టత
దేవి నవరాత్రుల్లో ఏడో రోజు, కానీ మూలా నక్షత్రం ఉన్న రోజు కానీ అమ్మవారు సరస్వతీ దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. సరస్వతీ దేవిని జ్ఞానానికి, విద్యకు, కళలకు అధిదేవతగా భావిస్తారు. చదువుల తల్లి సరస్వతి దేవి వాహనంగా హంస. హంస జ్ఞానానికి చిహ్నం. పురాణాల ప్రకారం హంస పాలను, నీళ్లను వేరు చేయగలిగిన శక్తి కలిగినది. జీవితంలో ఎదురయ్యే మంచి చెడులలో మంచిని గ్రహించి చెడును విడిచి పెట్టాలన్న సందేశాన్ని మానవాళికి అందించడానికే అమ్మవారు హంస వాహనంపై దర్శనమిస్తారు.
బుద్ధి ప్రదాయిని వాగ్దేవి
చింతామణి, జ్ఞాన, నీల, ఘట, కిణి , అంతరిక్ష మహా సరస్వతులు అనే సప్తనామాలతో వాగ్దేవి ప్రాణుల నాలుకపై నర్తించే బుద్ధి ప్రదాయినిగా విరాజిల్లుతుంది. మూలా నక్షత్రం రోజున, భక్తులు సరస్వతీ దేవిని బుద్ధి, జ్ఞానం కోసం ప్రార్థిస్తారు. అంతేకాదు ఈ రోజు సరస్వతి దేవిని పూజిస్తే సంగీతం, నాట్యం, కవిత్వం, శిల్పం వంటి లలితకళల్లో కూడా అపారమైన నైపుణ్యం సొంతమవుతుందని విశ్వాసం. అందుకే ఈ తల్లిని బ్రహ్మ చైతన్య స్వరూపిణిగా పురాణాలు వర్ణిస్తున్నాయి. శ్వేతాపద్మాన్ని ఆసనంగా అధిష్టించి వీణ, దండ, కమండలం, అక్షర మాల ధరంచి నెమలితో కూడి అభయముద్ర ధరంచి భక్తుల అజ్ఞాన తిమిరాలను ఈ దేవి సంహరిస్తుంది.
కవులకు వాగ్వైభవము
వ్యాసుడు, వాల్మీకి, కాళిదాసు మొదలైన మహాకవులకు సరస్వతి వాగ్వైభవాన్ని ప్రసాదించింది. సంగీత, సాహిత్యాలకు అదిష్టానదేవత అయిన సరస్వతి దేవి సకల జీవుల జిహ్వాగ్రంపై నివాసం ఉంటుంది. త్రిశక్తి స్వరూపాల్లో మూడో శక్తి రూపం సరస్వతీదేవి! చదువుల తల్లి సరస్వతీదేవి కటాక్షం ఉంటే సకల విద్యల్లో నిష్ణాతులు అవుతారని, సకల శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే మూలా నక్షత్రం రోజు సరస్వతి ఆరాధనకు అంతటి విశిష్టత ఉంది.
మూలా నక్షత్రం విశిష్టత
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మనకు మొత్తం 27 నక్షత్రాలు ఉన్నాయి. అన్ని నక్షత్రాలు మంచివే! కానీ కొందరు మూలా నక్షత్రం మంచిది కాదని అంటారు. ఇది ఎంతమాత్రం నిజం కాదు. కనకదుర్గ అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రం మూలా నక్షత్రం. అలాగే సరస్వతి దేవి జన్మ నక్షత్రం కూడా మూలా నక్షత్రం. మానవులకు శుభ అశుభ ఫలాలు వారి వారి పూర్వ జన్మ కర్మఫలాన్ని అనుసరించి ఉంటాయి కానీ పుట్టిన నక్షత్రాల వల్ల కాదని తెలియజేయడానికి మూలా నక్షత్రం రోజు అమ్మవారికి విశేష పూజలు జరుగుతాయి. నవగ్రహాలను శాసించగలిగే శక్తి స్వరూపిణి అయిన ఆ జగన్మాతను ఈ నవరాత్రుల్లో దర్శించి పూజించడం వల్ల సకల గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
ఏ రంగు వస్త్రం? ఏ నైవేద్యం?
సరస్వతి దేవి అలంకారంలో ఉన్న అమ్మవారికి ఈ రోజు తెల్లని వస్త్రం సమర్పించాలి. తెల్లని పూలతో అమ్మవారిని పూజించాలి. అమ్మవారికి నైవేద్యంగా ఈ రోజు దధ్యోదనం అంటే పెరుగన్నం సమర్పించాలి.
ఈ శ్లోకాన్ని పఠించాలి!
యా కుందేందు తుషారహార ధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా
యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా |
యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా
సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా!
అనే శ్లోకాన్ని ఈ రోజు భక్తిశ్రద్ధలతో పఠిస్తే జ్ఞానానికి లోటుండదు.
మూలా నక్షత్రం రోజు ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసిన కనకదుర్గమ్మ ఆలయం భక్తజనసంద్రంగా మారుతుంది. ఈ రోజు అమ్మవారి దర్శనం అత్యంత ఫలప్రదమని శాస్త్రవచనం.
ఓం శ్రీమాత్రే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.