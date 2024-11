ETV Bharat / spiritual

నవంబర్​ 23 కాలాష్టమి - "కూష్మాండ దీపం" వెలిగిస్తే - సంవత్సరమంతా నరదిష్టి పోయి విశేష ఫలితాలు!

How to Light the Kushmanda Deepam on kalashtami: నరదిష్టిని చాలా మంది నమ్ముతారు. ఇది మనిషిని అనేక విధాలుగా ప్రభావితం చేస్తుందనీ.. ఆర్థిక, ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుందని భావిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో మీరు నరదిష్టి బారినపడకుండా ఉండాలన్నా, ఎదుటి వాళ్ల ఏడుపులు, భయంకరమైన శత్రు బాధలు పోవాలన్నా.. కార్తిక మాసంలో వచ్చే కాలాష్టమి రోజున ఈ దీపాన్ని వెలిగిస్తే మంచిదని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్​ చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం..

కార్తిక మాసంలో బహుళ పక్షంలో వచ్చే అష్టమి తిథిని కాలాష్టమి అనే పేరుతో పిలుస్తారని.. అది నవంబర్​ 23వ తేదీన వచ్చిందని జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్​ అంటున్నారు. ఈ కాలాష్టమి శక్తివంతమైనదని.. ఆ రోజున శివాలయంలో కాలభైరవుడి దగ్గర మిరియాల దీపం వెలిగించినా, ఇంటి గుమ్మం బయట కూష్మాండ దీపం వెలిగించినా భయంకరమైన నరపీడ, దిష్టి, శత్రుబాధలు.. వీటన్నింటిని నుంచి సులభంగా బయటపడవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

మిరియాల దీపం ఎలా వెలిగించాలంటే: