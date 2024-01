ప్రభుత్వం చేపట్టే ప్రతి పథకం ఆదివాసీలకు అందేలా కృషి : సీతక్క

Jangubai Festival 2024 in Asifabad District : భవిష్యత్తు తరాలకు సంప్రదాయాలను అందిపుచ్చుకునేలా చూడాలని మంత్రి సీతక్క పేర్కొన్నారు. ఆదివాసీ సాంప్రదాయాలు చాలా గొప్పవనీ వివరించారు. అనంతరం ఆదివాసీలు ఏర్పాటు చేసిన సభలో ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే పథకాల గురించి వారికి వివరించారు. ఆదివాసీలకు ప్రభుత్వం నుంచే ప్రతి పథకం(Minister Seethakka Promise to Tribals in Telangana) అందేలా చూస్తానని భరోసా ఇచ్చారు. జర్నలిస్టులకు కూడా ఇళ్ల నిర్మాణ స్థలంతో పాటు నిర్మాణం కోసం ముఖ్యమంత్రిపై దగ్గరకు తీసుకెళ్తానని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఖానాపూర్ స్థానిక శాసనసభ్యులు వెడమ బొజ్జు, ఆసిఫాబాద్ జిల్లా పాలనాధికారి హేమంత్ బోర్కడే తదితరులు పాల్గొన్నారు.

