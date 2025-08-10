Maredu Chettu Significance In Telugu : శివపూజలో మారేడు దళాలకు విశేషమైన స్థానముంది. మారేడు దళాలు ఇటు శివునితో పాటు లక్ష్మీదేవికి కూడా ప్రీతికరమే! పురాణాల ప్రకారం మారేడు దళాలలో లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటుందని అంటారు. ఈ కథనంలో మారేడు చెట్టుకు పవిత్రతను గురించి తెలుసుకుందాం.
శివ స్వరూపం
మారేడుచెట్టు సాక్షాత్తు శివుని స్వరూపమే! పురాణాల ప్రకారం శివునికీ, బిల్వవృక్షానికీ తేడా లేదు. అందుకే దేవతలు కూడా ఈ చెట్టును అతి భక్తితో స్తుతిస్తారు. జీవితంలో ఒక్క మారేడు మొక్కను నాటి పెంచి, వాటి దళాలను శివ పూజకు వినియోగించడం సర్వ శ్రేష్టమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
పాపరాశి ధ్వంసం
త్రినేత్రుడు, త్రిగుణాత్మకుడు అయిన పరమేశ్వరునికి మారేడు దళాలంటే ప్రీతి. మహాశివరాత్రి పర్వదినం రోజు తెలిసో తెలియకో శివలింగం మీద మారేడు దళాన్ని విసిరినందుకే ఎందరో భక్తులకు గతజన్మ పాపాలన్నీ నశించి ఉత్తమోత్తమమైన జన్మలు కలిగాయి.
మోక్షదాయకం మారేడు దళార్చన
మన పురాణాలను పరిశీలిస్తే కేవలం మారేడు దళాలు శివలింగానికి అర్పించి సులభంగా మోక్షాన్ని పొందిన భక్తుల సంఖ్య అధికంగానే కనిపిస్తుంది. శివాలయాల్లో నిత్యం మారేడు దళాలతో శివుని ఆర్చిస్తుంటారు. మహాశివరాత్రి, కార్తీకమాసం వంటి పర్వదినాల్లో లక్ష బిల్వార్చన, కోటి బిల్వార్చన వంటి క్రతువులు కూడా విశేషంగా నిర్వహిస్తుంటారు.
మారేడు చెట్టు మహిమ
శివ పురాణంలో 22వ అధ్యాయంలో మారేడు చెట్టు మహిమను గురించి వివరించి ఉంది. ఆ ప్రకారంగా చూస్తే ఈ చరాచర జగత్తులో ప్రసిద్ధికెక్కిన ఎన్ని పుణ్యతీర్థాలున్నాయో అవన్నీ మారేడుచెట్టు మూలంలో అంటే వ్రేళ్ళలో ఉంటాయి. మారేడుచెట్టు మూలంలో ఏక శివలింగాన్ని కానీ అనేక శివలింగాలను కాని ఉంచి పూజించిన వాడు పరమ పుణ్యాత్ముడౌతాడు. శాశ్వతంగా శివుని సన్నిధిని పొందగలుగుతాడు.
మారేడు మహాత్యం
మారేడు చెట్టు క్రింద స్నానం చేసిన వాడు, సమస్త పుణ్యతీర్థాలలో స్నానం చేసిన మహాఫలం పొంది, పవిత్రుడౌతాడు. గంధపుష్పాదులతో మారేడుచెట్టు మొదలును పూజించిన వాడు శివలోకంలో శాశ్వతంగా ఉండగలుగుతాడు.
కైవల్య ప్రాప్తి
కార్తిక మాసంలో, మాఘ మాసంలో, ప్రతి మాసశివరాత్రికీ, మారేడు చెట్టు దగ్గర ఆవునేతితో దీపం వెలిగించిన వాడికి ఈ జన్మలోనే కైవల్యం లభిస్తుంది. మారేడు కొమ్మ చేతితో పట్టుకుని, మారేడు చెట్టును పూజించి, ఆ కొమ్మను శివునికి సమర్పించే వాడు సకల పాపాల నుంచి విముక్తుడౌతాడు. మారేడుచెట్టు క్రింద కనీసం ఒక్క శివభక్తునికి భోజనం పెట్టినా, కోటిమంది భక్తులకు అన్నదానం చేసిన పుణ్యం లభిస్తుంది. మారేడుచెట్టు క్రింద పాలు బియ్యం నెయ్యి, పంచదార కలిపి చేసిన పాయసాన్ని శివభక్తులకు పెట్టిన వాడు దారిద్య్రం నుంచి విముక్తి పొంది సకల సంపదలను పొందుతాడు. వారి వంశంలో ఎన్నటికీ దారిద్య్ర బాధలు ఉండనే ఉండవు.
ఈ చిన్న పని చేసినా చాలు
శివానుగ్రహం పరిపూర్ణంగా పొందాలంటే మారేడు చెట్టు మొదలును ప్రతిరోజూ నీటితో తడిపినా చాలు. మారేడు చెట్టు కుదురు తడిసి ఉంటే మహాదేవునికి ఎంతో ప్రీతికరమని శివ పురాణంలో వివరించి ఉంది.
వంశాభివృద్ధి
ఇక మారేడు చెట్టు మూలాన్ని ప్రతిరోజూ గంధ పుష్పాదులతో పూజించిన ఇంట సుఖ సంతోషాలు వెల్లి విరుస్తాయి. ఆ ఇంట్లో నివసించే వారు శివలోకార్హతను పొందుతారు. వారి వంశం అభివృద్ధి చెందుతుంది.
తత్వ జ్ఞానం
మారేడు చెట్టు దగ్గర దీపం వెలిగించిన పుణ్యాత్ముడు, తత్త్వజ్ఞానం పొందుతాడు. శరీరం విడిచిపెట్టాక శివుడిలో ఐక్యం అవుతాడు. మారేడు చెట్టు మొదట్లో భక్తిశ్రద్ధలతో మండలం అంటే 41 రోజుల పాటు దీపారాధన చేసిన వారికి తత్వజ్ఞానం లభించి మహేశ్వరునిలో ఐక్యమయ్యే అదృష్టం కలుగుతుంది.
శాస్త్రీయ కోణం
మారేడు చెట్టుకు ఇంతటి పవిత్రత చేకూరడానికి ఆ చెట్టులో ఉన్న ఔషధ గుణాలే కారణమని శాస్త్రజ్ఞులు చెబుతున్నారు. మారేడు దళాలు సుగంధ భరితంగా ఉంటాయి. మారేడు చెట్టు ఉన్న పరిసరాలన్నీ ఔషధ గుణాలతో ఉంటాయి. కాలుష్య నివారిణిగా మారేడు చెట్టు ఉపయోగ పడుతుంది. మారేడు చెట్టు ఆకులు, పండు, చెట్టు బెరడులో అనేక రకాల రోగాలను నివారించే మూలికలు ఉండడం వలన వీటిని ఆయుర్వేద మందుల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. చెట్లను పూజించడం హిందూ సంప్రదాయంలో భాగం. ప్రకృతి పరిరక్షణ ఇందులో అంతర్లీనంగా దాగిఉన్న అంతరార్ధం. మనం కూడా మారేడు చెట్టును పూజిద్దాం. శివ సాయుజ్యాన్ని పొందుదాం. ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.