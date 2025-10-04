శని దోషాలను పోగొట్టే 'మందేశ్వర స్వామి'- ఒక్కసారి దర్శిస్తే సమస్యలు తీరుతాయని నమ్మకం!

ETV Bharat / spiritual

Mandapalli Shani Temple : మన దేశంలో శనికి ప్రత్యేకమైన క్షేత్రాలు అరుదుగా అయినా అత్యంత ప్రభావవంతమైన క్షేత్రాలు ఉన్నాయి. వాటిలో తూర్పు గోదావరి జిల్లా కొత్తపేట మందపల్లిలో వెలసిన శ్రీ మందేశ్వరస్వామి ఆలయం ఒకటి. ఏలినాటి శని, అర్దాష్టమ శని, అష్టమ శని ప్రభావాలు తొలగించుకోడానికి మందపల్లి శ్రీ మందేశ్వరస్వామిని తప్పక దర్శించాలని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. ఇంతకూ ఈ ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆలయ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఏలినాటి బాధలు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తికీ జీవితంలో కష్టసుఖాలు, లాభనష్టాలు అనివార్యం. జన్మరాశి ప్రకారం ఏలినాటి శని, అర్దాష్టమ శని, అష్టమ శని దశలు జరుగుతున్నప్పుడు ప్రతి పని ఆలస్యం కావడం, ఆర్థిక సమస్యలు, అప్పుల బాధలు, అనారోగ్య సమస్యలు, కుటుంబ సమస్యలు, గొడవలు, అపమృత్యు దోషాలు వంటి సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి.

సమస్యలకు ఉపశమనం మందేశ్వర స్వామి దర్శనం
ఇలాంటి సమస్యల నుంచి బయట పడటానికి మందపల్లి శ్రీ మందేశ్వర స్వామి క్షేత్రాన్ని దర్శించి, అభిషేకం చేసుకుంటే వేధించే సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా మందేశ్వర స్వామి క్షేత్ర మహత్యాన్ని తెలుసుకుందాం.

మందేశ్వర స్వామి క్షేత్ర స్థల పురాణం

వింధ్య పర్వతం పెరగడం
పూర్వం మేరు పర్వతంతో పోటీపడి వింధ్య పర్వతం కూడా పెరగసాగింది. దానితో లోకాలకు సూర్యకాంతి ప్రసరించడానికి అవరోధం ఏర్పడింది. అప్పుడు దేవతలు, మహర్షులు అగస్త్య మహర్షి వద్దకు వచ్చి వింధ్య పర్వతం గర్వాన్ని అణచమని కోరారు.

అగస్త్య మహర్షి దక్షిణ దేశ సంచారం
అపుడు అగస్త్య మహర్షి తన భార్య లోపాముద్ర, వేయిమంది మహర్షులు, ఇతర పశుజాతులతో కలిసి వింధ్య పర్వత ప్రాంతానికి చేరుకున్నాడు.

అగస్త్యునికి ఆతిధ్యమిచ్చిన వింధ్యుడు
అప్పుడు వింధ్య పర్వతం అగస్త్యుని రాకకు సంతోషించి అతనికి స్వాగత సత్కారాలు చేసి, సాష్టాంగ దండప్రమాణం చేసి అగస్త్యుని సంతుష్టుని చేసింది. అప్పుడు అగస్త్యుడు "ఓ వింధ్య పర్వత శ్రేష్టుడా! నేను నా భార్య, మహా జ్ఞానులగు మహర్షులతో కలిసి దక్షిణ దేశ యాత్రకు వెళుతున్నాను. నేను తిరిగి ఉత్తర దిక్కుకు వచ్చే వరకు నువ్వు ఇలాగే పెరగకుండా ఉండి నాకు మార్గాన్ని ఇమ్ము"! అని ఆదేశించాడు. అప్పుడు ఆ పర్వత శ్రేష్ఠుడు 'అలాగే' అని అంగీకరించాడు. ఆనాటి నుంచి అగస్త్యుడు తిరిగి ఉత్తర దిక్కుకు రాలేదు. వింధ్య పర్వతం తిరిగి పెరగలేదు.

గౌతమి తీరంలో అగస్త్యుని సత్రయాగం
అగస్త్యుడు తన దక్షిణ దేశ యాత్రలో భాగంగా గౌతమి నది తీరానికి చేరి ఒక సంవత్సరం పాటు అక్కడే సత్రయాగం చేయ సంకల్పించాడు.

రాక్షసుల మాయోపాయం
అదే సమయంలో కైటభుడనే రాక్షసుని కుమారులైన అశ్వత్తుడు, పిప్పలుడు అనే రాక్షసులు బ్రాహ్మణ రూపాలు ధరించి అగస్త్యుడు చేసే యాగాన్ని భగ్నం చేయదలని గోమతి నదీతీరానికి చేరుకున్నారు. వారిలో అశ్వత్తుడు అశ్వత్థ వృక్ష రూపాన్ని, పిప్పలుడు బ్రాహ్మణ రూపాన్ని ధరించారు. అశ్వత్తుడు తన చెట్టు నీడకు వచ్చిన బ్రాహ్మణులను చంపి తింటూండేవాడు. పిప్పలుడు తన వద్దకు సామవేదం నేర్చుకోడానికి వచ్చిన వారిని తింటూండేవాడు.

శనిని ఆశ్రయించిన మహర్షులు
రోజురోజుకి బ్రాహ్మణులు తగ్గడం చూసి ఆందోళన చెందిన మహర్షులు గౌతమి నదికి దక్షిణ తీరంలో తపస్సు చేస్తున్న సూర్యపుత్రుడైన శనికి తమ బాధలు మొర పెట్టుకున్నారు. ఎలాగైనా ఆ రాక్షసులను సంహరించమని శనిని వేడుకున్నారు. కానీ శని తన తపస్సు పూర్తయ్యాక ఆ రాక్షసులను వధిస్తానని చెప్పగా మహర్షులు 'మా తపః ఫలాన్ని నీకు ఇస్తాం' ముందు ఆ రాక్షసులను సంహరించమని చెప్తారు.

అశ్వత్తుని భస్మం చేసిన శని
అప్పుడు శని బ్రాహ్మణ రూపం ధరించి అశ్వత్థ వృక్షం దగ్గరకు వచ్చి ప్రదక్షిణాలు చేసాడు. అశ్వత్తుడు శనిని మాములు బ్రాహ్మణుడే అనుకుని మింగేశాడు. అప్పుడు శని రాక్షసుని శరీరంలో ప్రవేశించి అతని పేగులను తెంచేశాడు. అంతట ఆ రాక్షసుడు సూర్యపుత్రుడైన శని ప్రభావంతో భస్మీపటలం అయ్యాడు.

పిప్పలాదుని సంహారం
తరువాత శని పిప్పలాదుని వద్దకు వెళ్లి సామవేదం అభ్యసించుటకు వచ్చిన శిష్యుని వలే వినయంతో వెళ్లి నిలుచుని మాయోపాయంతో ఆ రాక్షసుని కూడా సంహరించాడు. రాక్షస సంహారం పూర్తి చేసాక శని మహర్షుల వద్దకు వెళ్లి 'ఇంకేమి చేయాలి'? అని అడుగగా వారు ఎంతో సంతోషించి శనికి అనేక వరాలు ఇచ్చారు. మహర్షులు ఇచ్చిన వరాలకు సంతోషించిన శని తన భక్తులకు అనేక వరాలను అనుగ్రహించాడు.

శని వరాలు
శని తన భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ "ఎవరైతే నాకు ఇష్టమైన శనివారం రోజు నియమ నిష్టలతో ఈ అశ్వత్థ వృక్షానికి ప్రదక్షిణాలు చేస్తారో వారి సమస్త కోరికలు ఈడేరుతాయి. అలాగే ఈ అశ్వత్థ తీర్థం, శనైశ్చర తీర్థంలో ఎవరైతే స్నానం చేస్తారో వారికి జీవితంలో ఎన్నడూ శని బాధలుండవు. వారు తలపెట్టిన అన్ని కార్యాలు నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ పవిత్ర ప్రదేశంలో అశ్వత్థ తీర్థం, పిప్పల తీర్థం, అగస్త్య తీర్థం వంటి మొదలైన పద్నాలుగువేల నూటఎనిమిది తీర్థములు ఉన్నాయని, ఇక్కడకు వచ్చే భక్తులు ఆ తీర్థములలో స్నానం చేయడం వలన శని బాధలుండవని వరం ఇచ్చాడు.

శనేశ్వరుడు
అంతట శని ఇక్కడ శివుణ్ణి ప్రతిష్టించాడు. శనిచేత ప్రతిష్టించిన శివుడు కాబట్టి ఇక్కడ శివుణ్ణి శనేశ్వరుడని పిలుస్తారు.

ఇతర ఉపాలయాలు
తరువాత మందేశ్వరునికి పక్కనే సప్త మాతృకలు పార్వతిని ప్రతిష్టించారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో గౌతమి మహర్షి ప్రతిష్ఠించిన శ్రీ వేణుగొపాలస్వామి మూర్తి కూడా ఉంది. మొత్తము మీద మందేశ్వర క్షేత్రం ఒకే పెద్ద ప్రాకారములో వరుసగా ఐదు దేవాలయములతో భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.

పూజోత్సవాలు
శనిత్రయోదశి నాడు, మహాశివరాత్రి, శనివారం, అమావాస్య రోజున ఇక్కడ ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ పూజలు జరిపించుకోడానికి వచ్చేవారి సంఖ్య వేలల్లో ఉంటుంది. ఈ విశేషమైన రోజుల్లో భక్తులు శనీశ్వరుడికి తైలంతో అభిషేకం చేస్తారు. నల్లటి వస్త్రాలు, నువ్వులు దానం చేస్తారు.

మందేశ్వర క్షేత్ర దర్శన ఫలం
జాతకం ప్రకారం ఏలినాటి శని, అర్దాష్టమ శని, అష్టమ శని వంటి దశలు జరుగుతున్నవారు, కోర్టు కేసులు, శత్రువులు, రోగాలు, రుణాల వంటి సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నవారు ఒక్కసారి మందేశ్వర స్వామి క్షేత్రాన్ని దర్శించి, ఇక్కడి తీర్థంలో స్నానం చేసి శనికి తైలాభిషేకం చేయించుకుంటే అన్ని రకాల గ్రహ దోషాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని విశ్వాసం.

ఇది తప్పకుండా గుర్తుంచుకోండి
మందేశ్వర స్వామి క్షేత్రానికి వచ్చి పూజలు జరిపించుకొని ఆలయం నుంచి బయటికి వెడుతూ వెనక్కు తిరిగి చూడకూడదని, వెనక్కు తిరిగి చూస్తే శని దోషం మళ్లీ చుట్టుకుంటుందని ఇక్కడి పూజారులు భక్తుల్ని పదే పదే హెచ్చరిస్తూంటారు.

ఏది ఏమైనా కఠినమైన శని దోషాల నుంచి విముక్తి పొందాలంటే జీవితంలో మందేశ్వర స్వామి క్షేత్రాన్ని ఒక్కసారి తప్పకుండా దర్శించాల్సిందే!

ఓం శ్రీ శనైశ్చరాయ నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

