దీపావళి అర్ధరాత్రి ఈ ప్రత్యేక పూజ చేస్తే - ఏడాదంతా లక్ష్మీ దేవి ఆనంద తాండవం చేస్తుందట!

How to Do Mahanishi Laxmi Puja at Home: చీకట్లను తరిమి వెలుగులు విరజిమ్మే దీపావళి వచ్చేసింది. ఈరోజున అందరి ఇళ్లూ దీపాలతో దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతాయి. ఇక బాణసంచా మోతలతో సందడంతా పిల్లలదే. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం పెద్దలు ధనలక్ష్మీ పూజ చేస్తారు. అయితే దీపావళి రోజు కేవలం ధనలక్ష్మీ పూజ మాత్రమే కాకుండా చాలా మంది మహానిశి లక్ష్మీ పూజ చేస్తారు. ఈ పూజ చేస్తే ఏడాదంతా లక్ష్మీ దేవి స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకుని ఆనంద తాండవం చేస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు. మరి ఈ సంవత్సరం ఆ పూజ ఎప్పుడు జరుపుకోవాలి? పూజా విధానం? గోధుమల దీపం ఎలా పెట్టాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం..

మహానిశి పూజా ఎప్పుడు చేసుకోవాలి: అక్టోబర్​ 31వ తేదీ సాయంత్రం దీపావళి పండగ నిర్వహించుకోవాలన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే దరిద్ర దేవత పోయి ఇంట్లో లక్ష్మీ దేవి స్థిర నివాసం ఉండాలంటే గురువారం అర్థరాత్రి 12 గంటలకు ప్రత్యేకమైన పూజ చేయాలని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్​ చెబుతున్నారు. దానినే మహానిశి పూజ అంటారని.. అక్టోబర్​ 31వ తేదీ గురువారం రాత్రి 11.23 గంటల నుంచి 12.16 గంటల మధ్యలో మహానిశి పూజ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

మహా నిశి పూజా విధానం: మహానిశి పూజ చేసే ముందు అలక్ష్మీ నిస్సరణ అనే విధానాన్ని పాటించాలని అంటున్నారు. అంటే రాత్రి 11.23 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి 12.16 గంటల మధ్యలో అలక్ష్మీ నిస్సరణ చేసి మహానిశి పూజ చేసుకోవాలి. అందుకోసం