ETV Bharat / spiritual

సంతాన భాగ్యాన్ని ప్రసాదించే 'మహాలయ పక్షాలు'- ఈ నియమాలు పాటిస్తే ఆటంకాలు తొలగిపోతాయ్!

మహాలయ పక్షం అంటే ఏమిటి? ఆ రోజుల్లో ఏమి చేయాలి? ఏమి చేయకూడదు? పూర్తి వివరాలు మీకోసం

Mahalaya Paksha 2025
Mahalaya Paksha 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2025 at 2:46 PM IST

4 Min Read

Mahalaya Paksha 2025 : గతించిన పితృదేవతలకు సద్గతులు కలిగించడం కోసం ఉద్దేశించిన మహాలయపక్షాలలో 15 రోజుల పాటు పితృదేవతలకు తర్పణం శ్రాద్ధ విధులను, పేదలకు అన్నదానాలు నిర్వహించాలి. అసలు శుభకార్యాలు నిషిద్ధమైన ఈ మహాలయ పక్షాలు ఎప్పటి నుంచి? మహాలయ పక్షాలలో ఏమి చేయాలి? ఏమి చేయకూడదు అనే విషయాలు ఈ కథనంలో విపులంగా తెలుసుకుందాం.

మహాలయ పక్షం అంటే
కమలాకర భట్ట కృత మూలం ఆధారంగా భాగవతుల సుబ్రహ్మణ్యం రచించిన నిర్ణయ సింధువు, ధర్మసింధూ, నిర్ణయ దీపికా గ్రంథములలో వివరించిన ప్రకారం మహాలయ పక్షములలో పితృ తర్పణాలు, పేదలకు అన్నదానములు, యధావిధిగా శ్రాద్ధ విధులు నిర్వర్తిస్తే పితృ దేవతలు సంవత్సరమంతా తృప్తి చెంది, వంశాభివృద్ధిని కలుగజేస్తారని శాస్త్ర వచనం. అంతే కాదు శాస్త్రంలో చెప్పిన విధంగా మహాలయ పక్షంలో పితృకార్యాలు నిర్వహిస్తే పితృదేవతలకు ఉత్తమగతులు ప్రాప్తిస్తాయి.

మహాలయ పక్షాలు ఎప్పటి నుంచి
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం మహాలయ పక్షాలు సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ నుంచి మొదలై సెప్టెంబర్ 21వ తేదీ ఆదివారం మహాలయ అమావాస్యతో ముగుస్తాయి. ఈ పదిహేను రోజులపాటు శుభకార్యాలు నిషిద్ధం.

మహాలయ పక్షాలు గురించి పౌరాణిక గాథ

పట్టిందల్లా బంగారం
దానశీలిగా పేరుపొందిన కర్ణుడికి మరణానంతరం స్వర్గం ప్రాప్తించింది. ఆయన స్వర్గలోకానికి వెళ్తుండగా మార్గ మధ్యలో ఆకలి, దప్పిక కలిగాయి. ఇంతలో ఒక ఫల వృక్షం కనిపించింది. పండు కోసుకుని తిందామని నోటి ముందుంచుకున్నాడు ఆశ్చర్యం! ఆ పండు కాస్తా బంగారపు ముద్దగా మారిపోయింది. ఆ చెట్టుకున్న పండ్లే కాదు మిగతా ఏ చెట్టు పండ్లు కోయబోయినా అదే అనుభవం ఎదురైంది. ఇలా లాభం లేదనుకుని కనీసం దప్పిక అయినా తీర్చుకుందామనుకుని సెలయేటిని సమీపించి దోసిట్లోకి నీటిని తీసుకుని నోటి ముందుంచుకున్నాడు. ఆ నీరు కాస్తా బంగారంగా మారి పోయింది. చివరకు కర్ణుడు స్వర్గ లోకానికి వెళ్లాక అక్కడ కూడా అదే పరిస్థితి ఎదురయ్యింది.

కర్ణుడి తప్పిదం తెలిపిన అశరీరవాణి
దాంతో కర్ణుడు తాను చేసిన తప్పిదమేమిటి తనకిలా ఎందుకు జరుగుతున్నదని వాపోతుండగా అశరీరవాణి ''కర్ణా! నీవు దానశీలిగా పేరు పొందావు. చేతికి ఎముక లేకుండా దానాలు చేశావు అయితే ఆ దానాలన్నీ బంగారం, వెండి, డబ్బు రూపేణా చేశావు గానీ కనీసం ఒక్కరికి కూడా అన్నం పెట్టి ఆకలి తీర్చలేదు, అందుకే నీకీ దుస్థితి ప్రాప్తించింది'' అని పలికింది.

తండ్రి సూర్యుని ప్రార్ధించిన కర్ణుడు
కర్ణుడు తన తండ్రి అయిన సూర్యదేవుని వద్దకెళ్లి పరిపరివిధాల ప్రాధేయపడగా ఆయన కోరిక మేరకు ఇంద్రుడు కర్ణునికి ఒక అపురూపమైన అవకాశమిచ్చాడు. ఇంద్రుడు కర్ణుని వెంటనే భూలోకానికెళ్లి అక్కడ అన్నార్తులందరికీ అన్నం పెట్టి మాతా పితరులకు తర్పణాలు వదిలి తిరిగి రమ్మన్నాడు.

భూలోకాని తిరిగి వచ్చిన కర్ణుడు
ఇంద్రుని సూచన మేరకు కర్ణుడు భాద్రపద బహుళ పాడ్యమి నాడు భూలోకానికి చేరాడు. అక్కడ పేదలు, బంధుమిత్రులు అందరికి అన్నసంతర్పణ చేశాడు. పితరులకు తర్పణలు వదిలాడు. తిరిగి మహాలయ అమావాస్య నాడు స్వర్గానికెళ్లాడు. ఎప్పుడైతే కర్ణుడు అన్న సంతర్పణలు, పితృతర్పణలు చేశాడో అప్పుడే ఆయనకు కడుపు నిండి ఆకలి తీరింది. కర్ణుడు మరణించిన తర్వాత తిరిగి భూలోకానికి వచ్చి భూలోకంలో అన్నదానం చేసి, భూలోకంలో గడిపి తిరిగి స్వర్గానికెళ్లిన ఈ పక్షం అనగా 15 రోజులకే మహాలయ పక్షమని పేరు. ఈ మహాలయ పక్షంలో చివరి రోజు మహాలయ అమావాస్యగా పిలుస్తారు.

పితృదోషాలు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం పితృ దోషాల వల్ల అనేక రకాలైన సమస్యలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకు ముఖ్యమైన పనులన్నింటిలోనూ పదే పదే ఆటంకాలు, గౌరవ ప్రతిష్ఠలకు భంగం కలగడం, కుటుంబంలో స్త్రీకి చిన్న వయసులోనే వైధవ్యం ప్రాప్తించడం, కుటుంబంలోని వ్యక్తికి మానసిక స్థితి సమతుల్యత లేకుండా ఉండటం, ముఖ్యంగా సంతాన భాగ్యం లేకపోవడం, పుట్టిన సంతానం జీవించకపోవడం, సంతానం వల్ల తీవ్ర సమస్యలు ఏర్పడడం వంటివి సంభవిస్తాయి.

మహాలయ పక్షంలో పాటించాల్సిన నియమాలు

  • మహాలయ పక్షంలో 15 రోజుల పాటు పితృదేవతలను స్మరించుకోవాలి.
  • ప్రతిరోజూ విధిగా ఒంటిపూట భోజనము చేస్తూ, భూశయనం చేయాలి.
  • మద్యమాంసాలు ముట్టరాదు. బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి.
  • పితృదేవతలకు ప్రతినిత్యం మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో జల తర్పణాలు వదలాలి. 15 రోజులు వీలు కాని వారు కనీసం మహాలయ అమావాస్య రోజునైనా తర్పణం వదలాలి.
  • జుట్టు, గోర్లు కత్తిరించకూడదు. కాకులకు ఆహారం ఇవ్వాలి.
  • 15 రోజులపాటు అన్నదానం చేస్తే విశేషమైన ఫలం ఉంటుంది.
  • పేదలకు వస్త్రదానం చేయాలి.
  • బ్రాహ్మణులకు భోజనం పెట్టి, దక్షిణ తాంబూలాలతో సత్కరించాలి.

చివరగా మహాలయ పక్షం 15 రోజులు ఎలాంటి శుభకార్యాలు చేయకూడదు. మహాలయ అమావాస్య రోజున తర్పణ కార్యక్రమం పూర్తి చేశాక శరన్నవరాత్రులు ఆరంభమయ్యాక తిరిగి శుభకార్యాలకు శ్రీకారం చుట్టాలి.

స్కాంద పురాణం ప్రకారం మహాలయ పక్షంలో చేసే శ్రాద్ధ, దాన, పుణ్యకర్మల వల్ల సంతానం లేని వారికి సంతానం కలుగుతుంది. వంశాభివృద్ధి అవుతుంది. పితృ దోషాల వల్ల జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు సమస్యలు తొలగిపోతాయి.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHALAYA PAKSHA 2025 DATEMAHALAYA PAKSHA SIGNIFICANCEMAHALAYA PAKSHA RITUALSMAHALAYA PAKSHA 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

వంటింట్లో ఈ పొరపాట్లు చేస్తున్నారా? - గ్యాస్​ విషయంలో ఈ పనులు వద్దు

నవారో VS ఎలాన్ మస్క్- 'లాభాల కోసమే రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు'

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.