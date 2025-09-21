ETV Bharat / spiritual

మహాలయ అమావాస్య రోజున ఈ దానాలు చేస్తే- పితృ దోషాలు పోయి, వంశాభివృద్ధి కలగడం ఖాయం!

మహాలయ అమావాస్య ప్రత్యేకం- ఈ రోజున పితృదేవతలను ఎలా పూజించాలో, దానాలు ఎలా చేయాలో తెలుసా?

Mahalaya Amavasya Significance
Mahalaya Amavasya Significance (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2025 at 4:01 AM IST

Mahalaya Amavasya Significance 2025: ఒక ఏడాదిలో వచ్చే అన్ని అమావాస్యల్లో మహాలయ అమావాస్య పితృదేవతల ప్రీతి కోసం నిర్దేశించింది. వంశాభివృద్ధి కలగాలన్నా, పితృ దోషాలు తొలగి పోవాలన్నా మహాలయ అమావాస్య రోజు కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ సందర్భంగా రానున్న అమావాస్య రోజు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలి? ఏ దానాలు ఇవ్వాలి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.

ఆదివారం - అమావాస్య
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆదివారం, అమావాస్య కలసి రావడం చాలా విశేషంగా భావిస్తారు. ఈ రోజున మరణించిన పూర్వీకులకు తర్పణాలు వదలడం, వారికి పిండప్రదానం చేయడం, వారి పేరిట దానధర్మాలు చేయడం వల్ల పితృదేవతల అనుగ్రహం లభిస్తుందని శాస్త్ర వచనం. భాద్రపద బహుళ అమావాస్య ఆదివారం కలిసి రావడం ఒక విశేషమైతే, అది మహాలయ అమావాస్య కావడం మరింత విశేషమని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా అసలు మహాలయ అమావాస్య అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

మహాలయం అంటే
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఒక ఏడాదిలో వచ్చే 12 అమావాస్యలు కూడా పితృదేవతలను ఆరాధించడానికి శ్రేష్ఠమైనవే! కానీ భాద్రపద బహుళ అమావాస్యను మహాలయ అమావాస్యగా జరుపుకోవడం వెనుక ఓ విశేషముంది. తక్కిన అమావాస్య రోజుల్లో మరణించిన పూర్వీకుల ప్రీతి కోసం ఏమి చేసినా చేయకపోయినా భాద్రపద మాసంలో వచ్చే మహాలయ అమావాస్య రోజు మాత్రం మరణించిన పూర్వీకులకు సద్గతులు కలిగించడం కోసం కొన్ని పరిహారాలు తప్పకుండా పాటించి తీరాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. అందుకే మహాలయ అమావాస్యకు ఇంతటి విశిష్టత ఉంది.

మహాలయ అమావాస్య ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం సెప్టెంబర్ 21 వ తేదీ ఆదివారం భాద్రపద బహుళ అమావాస్యను మహాలయ అమావాస్యగా జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. వేరే ఏ పూజలైనా సూర్యోదయంతో చేస్తాం కానీ పితృ దేవతల ప్రీతి కోసం చేసే పూజలు మాత్రం మధ్యాహ్నం సరిగ్గా 12 గంటలకు చేయాలని శాస్త్రంలో వివరించి ఉంది. కాబట్టి ఈ సమయంలోనే పూర్వీకులకు తర్పణాలు విడిచి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఈ సందర్భంగా మహాలయ అమావాస్య రోజు పితృదేవతల అనుగ్రహం కోసం ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఈ మూడు రుణాలు తప్పకుండా తీర్చుకోవాల్సిందే!
గరుడ పురాణం ప్రకారం మానవజన్మ ఎత్తిన ప్రతి ఒక్కరు మూడు రుణాలు తప్పకుండా తీర్చుకోవాలని తెలుస్తోంది. ఆ మూడు రుణాలు ఏమిటంటే ఒకటి దేవరుణం, రెండవది ఋషిరుణం, మూడవది పితృరుణం.

దేవ రుణం
ప్రతినిత్యం ఇంట్లో దేవతారాధన చేయడం వలన దేవ రుణం తీర్చుకోవచ్చు.

రుషి రుణం
జ్ఞానాన్ని, ధర్మాన్ని బోధించిన మునులు, గురువులకు కృతజ్ఞతతో ఉండటమే రుషి రుణం. గురువుల బోధనలను గౌరవించడం, వారి సిద్ధాంతాలను అనుసరించడం, వారిని నిత్యం స్మరించుకోవడం ద్వారా రుషి రుణాన్ని తీర్చుకోవాలి.

పితృ రుణం
పితృ రుణం తీర్చుకునే అవకాశం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. అది ఎలాగంటే మరణించిన మన పూర్వీకులకు, పెద్దలకు ప్రతీ సంవత్సరం శ్రద్ధగా శ్రాద్ధ కర్మలు నిర్వహించడం, ప్రతి అమావాస్యకు తర్పణాలు విడవడం, పూర్వీకులకు స్వర్గంలో సద్గతులు కలిగించడానికి వారి పేరిట దానాలు చేయడం వంటి చర్యల ద్వారా పితృ రుణం తీర్చుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా మహాలయ అమావాస్య రోజు చేసే శ్రాద్ధ, తర్పణాలు వలన పితృ దేవతలకు సద్గతులు కలుగుతాయని శాస్త్ర వచనం.

పితృ దేవతలను ఎలా ఆరాధించాలి?

  • మహాలయ అమావాస్య రోజున మంత్రపూర్వకంగా నువ్వులు కలిపిన నీటితో పితృదేవతలకు తర్పణాలు వదలాలి. అలాగే వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో తిల అంటే నువ్వులతో హోమం చేయడం ద్వారా కూడా దోషాలు తొలగిపోతాయి.
  • మహాలయ అమావాస్య రోజు చేసే సూర్య ఆరాధన కోటిరెట్ల అధిక ఫలం ఇస్తుందని శాస్త్రవచనం. ఈ రోజున సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం, సూర్య నమస్కారాలు చేయడం, ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయడం వంటి పరిహారాలతో ఏడాది మొత్తం పితృకర్మలు చేయని దోషాలు తొలగిపోతాయి. అలాగే ఈ రోజు విశేషంగా గాయత్రీ జపం చేయడం కూడా ఉత్తమ ఫలితాలనిస్తుంది.
  • పూర్వీకుల పేరిట ఈ దానాలు చేయాలి
  • మహాలయ అమావాస్య రోజు చేసే దానాల వలన వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని అంటారు. అంటే వారి వంశంలో ఎవరికీ కూడా సంతానం కలుగక పోవడమనే దోషం ఉండదని విశ్వాసం.
  • బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం, వస్త్ర దానం చేయాలి. శక్తి ఉన్నవారు సువర్ణ దానం, గోదానం, భూదానం కూడా చేయవచ్చు.
  • అమావాస్య రోజు బ్రాహ్మణునికి ఎర్ర గుమ్మడికాయను దానం చేయడం వల్ల వంశాభివృద్ధి కలుగుతుంది.
  • జాతకం ప్రకారం రాహు కేతు దోషాలతో ఇబ్బంది పడేవారు ఒక్క మహాలయ అమావాస్య రోజున నవగ్రహాలకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం వల్ల కచ్చితంగా శుభ ఫలితాలు పొందుతారని పండితులు చెబుతున్నారు.

ఇవి నిషిద్ధం
మహాలయ అమావాస్య రోజు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం నిషిద్ధమైన వాటికి దూరంగా ఉండాలని పండితులు చెబుతున్నారు. అవేమిటంటే!

  • ఉల్లి వెల్లుల్లి, మద్యమాంసాలు నిషిద్ధం. బ్రహ్మచర్యం తప్పనిసరి.
  • ఈ రోజు పితృదేవల ప్రతినిధిగా భావించే కాకికి ఆహరం పెట్టాలి.
  • ఆవుకు గ్రాసం అందించాలి. అబద్ధాలు చెప్పకూడదు.

రానున్న మహాలయ అమావాస్య రోజు మనం కూడా శాస్త్రంలో చెప్పినట్లుగా పితృదేవతలను పూజిద్దాం! సకల శుభాలను పొందుదాం!
శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

