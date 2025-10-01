ETV Bharat / spiritual

మహర్నవమి రోజు 'మహిషాసుర మర్దినిగా' జగన్మాత- ఈ విధంగా పూజిస్తే పాపాలు తొలగిపోతాయ్!

సిద్ధిధాత్రిగా శ్రీశైల భ్రమరాం- మహిషాసుర మర్దినిగా కనకదుర్గమ్మ -ఒక్క రోజు పూజతో అష్టసిద్ధులు కలిసివస్తారట

Maha Navami 2025
Maha Navami 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 1, 2025 at 5:03 AM IST

3 Min Read
Maha Navami 2025 : నవరాత్రులలో అన్ని రోజులూ పూజలు చేయలేనివారు కనీసం చివరి మూడు రోజులైనా అమ్మవారిని పూజించాలని దేవీ భాగవతంలో పేర్కొన్నారు. ఈ మూడు రోజులూ త్రిమూర్త్యాత్మక దేవీ స్వరూపానికి నిదర్శనాలు. మహిషాసుర మర్దినిగా రాక్షసుని మీదకు దండెత్తి దేవి విజయం సాధించిన స్ఫూర్తితో పూర్వం రాజులు ఈ శుభ ముహూర్తాన్నే దండయాత్రలకు ఎంచుకునే వారని పురాణాల్లో ఉంది. ఈ సందర్భంగా మహర్నవమి ఎప్పుడు? ఆ రోజు జగన్మాతను ఎలా పూజించాలి? మహర్నవమి విశిష్టత ఏమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం,

మహర్నవమి విశిష్టత
ఆశ్వయుజ శుక్లపక్ష నవమిని 'మహర్నవమి' అంటారు. దుర్గాష్టమి, విజయదశమిలాగే మహర్నవమి కూడా అమ్మవారికి విశేషమైన రోజు. ఈ రోజున అమ్మవారిని మహిషాసురమర్దినిగా అలంకరించి ఆరాధిస్తారు. అలాగే నవదుర్గ శాక్తేయ సాంప్రదాయులు సిద్ధిధాత్రీ పూజ చేస్తారు.

మహర్నవమి రోజు ఏ అవతారాలు?
మహర్నవమి రోజు ఇంద్రకీలాద్రిపై కనకదుర్గమ్మ మహిషాసుర మర్దినిగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంది. అలాగే శ్రీశైల భ్రమరాంబిక ఈ రోజు సిద్ధిధాత్రిగా పూజలందుకుంటుంది.

మహర్నవమి ఎప్పుడు?
అక్టోబర్ 1, బుధవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ నవమిని మాహర్నవమిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఉదయం 5 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు, సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు పూజకు శుభ సమయం.

మహిషాసుర మర్దిని అవతార విశిష్టత
వ్యాస మహర్షి రచించిన దేవీ భాగవతం ప్రకారం మహిషాసురుడనే రాక్షసుడి వల్ల తీవ్రమైన కష్టాలు పడుతున్న ఇంద్రాది దేవతలంతా తమ శరీరాల్లోంచి మహిషాసురుడి మీద కోపంతో దివ్య తేజసుల్ని బయటకు ప్రసరింపచేస్తారు. ఆ తేజసులన్నీ కలిసి ఓ దివ్య తేజోమూర్తి ఆవిర్భవిస్తుంది. ఆ తేజో స్వరూపానికి దేవతలంతా తమ ఆయుధాలను సమర్పించగా, హిమవంతుడు తన వంతుగా సింహాన్ని ఆమెకు వాహనంగా సమర్పిస్తాడు.

సింహవాహనంపై త్రిశక్తి స్వరూపిణి
సింహవాహనంపై బయలుదేరిన ఆ శక్తి వికటాట్టహాసం చేసి మహిషాసురుడి సేనాపతులైన చిక్షురుడు, చామరుడు, ఉదద్రుడు, బాష్కలుడు,బిడాలుడు వంటి రాక్షసుల్ని అవలీలగా సంహరిస్తుంది. ఆ తర్వాత జరిగిన యుద్ధంలో అవలీలగా మహిషాసురుడిని సంహరిస్తుంది. మహిషాసురుని సంహరించిన తరువాత దేవి అదే స్వరూపంతో ఇంద్ర కీలాద్రి మీద వెలిసినట్లు పురాణాలు చెబుతాయి.

భయాలను పోగొట్టి ధైర్యాన్నిచ్చే తల్లి
మహిషాసుర మర్థినీ దేవి శరన్నవరాత్రుల్లో సింహవాహనం మీద ఒక చేత త్రిశూలం ధరించి మహిషాసురుడిని సంహరిస్తున్న రూపంతో భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది. తలచినంత మాత్రాన్నే సమస్త భయాలను పోగొట్టి ధైర్యాన్ని, స్థైర్యాన్ని ప్రసాదించే మహిషాసుర మర్ధినీ దేవిని దర్శిస్తే సకల భయాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.

శ్లోకం

ఈ రోజున అమ్మను కింద ఉన్న శ్లోకంతో స్తుతించాలి

"అయిగిరి నందిని నందిత మోదిని విశ్వ వినోదిని నందినుతే

గిరివరవింధ్య శిరోధి నివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే

భగవతిహేశితికంఠ కుటుంబిని భూరికుటుంబిని భూరికృతే

జయజయహే మహిషాసుర మర్థిని రమ్యకపర్థిని శైలసుతే"

ఏ రంగు వస్త్రం? ఏ పూలు?

ఈ రోజున అమ్మవారికి ఆకుపచ్చ రంగు వస్త్రం సమర్పిస్తారు. అమ్మను వివిధ రకాల పూలతో పూజించాలి.

ప్రసాదం

ఈ రోజు అమ్మవారికి నైవేద్యంగా చక్రపొంగలి, గారెలు సమర్పించాలి.

సిద్ధిధాత్రిగా భ్రమరాంబ

అలాగే నవరాత్రులలో తొమ్మిదవ రోజు అక్టోబర్ 1, బుధవారం శ్రీశైల భ్రమరాంబ సిద్ధిధాత్రిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.

సిద్ధిదాత్రి విశిష్టత
హిందూ పురాణాల ప్రకారం, దుర్గా మాత తొమ్మిదో రూపమైన సిద్ధిదాత్రి దేవి తామర పువ్వుపై కూర్చుని ఉంటుంది. ఈ మాతకు నాలుగు చేతులు ఉన్నాయి. కుడి వైపు చేతుల్లో శంఖం, చక్రం, ఎడమవైపు చేతుల్లో తామరపువ్వులు ఉంటాయి. దేవీభాగవతం ప్రకారం సిద్ధిదాత్రీ మాత అణిమ, ఇషిత్వ, వశిత్వ, లఘిమ, గరిమ, ప్రాకామ్య, మహిమ, ప్రాప్తి అని పిలువబడే ఎనిమిది సిద్ధులకు దేవత. ఈ మాతను ఆరాధించడం వల్ల అష్ట సిద్ధులన్నీ లభిస్తాయని విశ్వాసం.

అర్ధనారీశ్వర తత్వం
మరో కథనం ప్రకారం ఈ విశ్వం ప్రారంభమైనప్పుడు మహేశ్వరుడు ఆది పరాశక్తిని పూజించాడు. ఆ శక్తికి ఒక రూపం లేనందున ఆది పరాశక్తి దేవిని సిద్ధిదాత్రి రూపంలో పరమేశ్వరుని శరీరంలో ఎడమవైపుగా ఆవిర్భవించినదని అదే అర్ధనారీశ్వర తత్వమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

మహర్నవమి రోజు సిద్ధిదాత్రిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తే ఆ తల్లి అనుగ్రహంతో అన్ని రకాల సిద్ధులు లభిస్తాయని విశ్వాసం. పరమేశ్వరుడు కూడా సిద్ధిదాత్రి దేవి అనుగ్రహంతో అన్ని సిద్ధులను పొందాడు. ఈ మహర్నవమి రోజు మనం కూడా సిద్ధిధాత్రిని పూజిద్దాం. అభీష్ట సిద్ధిని పొందుదాం.

తెలంగాణాలో మహర్నవమి నాడు బతుకమ్మ వేడుకల్లో చివరి పూజ చేసి ఉద్యాపన చేస్తారు.

ఓం శ్రీమాత్రే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

