Lunar Eclipse : 2025 సెప్టెంబర్ 7న ఆదివారం రాహు గ్రస్థ సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం కుంభరాశిలో ఏర్పడుతుంది. గ్రహణం సమయం దృష్ట్యా నాలుగు రాశుల వారు అతి జాగ్రత్తగా ఉండాలని, మరో నాలుగు రాశుల వారికి రాజయోగం పడుతుందని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు. గ్రహణ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, పరిహారాలు, గ్రహణం అనంతరం చేయాల్సిన దానాల గురించి ఆయన వెల్లడించారు.
చంద్రగ్రహణం రాత్రి 9.50గంటలకు ప్రారంభమై అర్ధరాత్రి 1.26గంటలకు పూర్తవుతుంది. గ్రహణ సమయం దాదాపు 3.30గంటల పాటు ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం తెలిపే గ్రహణ గోచారం ప్రకారం అథమ ఫలితాల ప్రభావం ఆరు నెలల పాటు ఉంటుంది. ఈ ఆరు నెలలు ఇబ్బందులు లేకుండా చేయాల్సిన విధి విధానాలపై మాచిరాజు వివరించారు.
మొత్తం 12రాశులలో అతి జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన వారు మొట్టమొదటగా కుంభరాశి. కుంభరాశి వారికి ఆరునెలల పాటు ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. వీరు వేళకు ఆహారం, సరైన సమయంలో నిద్రించాలి. మానసిక అశాంతిని తొలగించుకోవాలని తెలిపారు.
రెండో రాశి వృశ్చికం
నాలుగో స్థానంలో గ్రహణం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఈ రాశి వారు విద్యా పరంగా ఆటంకాలు ఎదుర్కొంటారు. ఆస్తుల కొనుగోళ్లు, విక్రయాల్లో ఆటంకాలు ఎదుర్కొంటారు.
మూడో రాశి కర్కాటక రాశి
ఈ రాశి వారికి అష్టమంలో గ్రహణం ఉంది కాబట్టి వాహన ప్రమాదం పొంచి ఉంది. వేళకు ఆహారం, బంధుత్వాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
నాలుగో రాశి మీనరాశి
అజ్ఞాత శత్రువులు, వృథా ఖర్చులు ఉంటాయి. వీరంతా అతి జాగ్రత్తగా ఉండాలని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెప్తోంది. విముక్తి కోసం ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండాలంటే ప్రత్యేక విధి విధానాలు, దానాలు చేయాలి. గ్రహణం ప్రారంభం కాగానే స్నానం చేసి ఇష్టదేవతను స్మరించుకోవాలి. దుర్గా స్తోత్రాలు, శివుడి స్తోత్రాలు వింటే దుష్పలితాల ప్రభావం తగ్గిపోతుంది. స్తోత్రం చేయలేని వారు దుం దుర్గాయై నమః, ఓం చంద్రశేఖరాయ నమః, ఓం నమో వేంకటేశాయః అని జపిస్తే చాలు. అర్ధరాత్రి విడుపు స్నానం అవసరం లేకుండా మర్నాడు ఉదయం తలస్నానం చేసి శివాలయానికి వెళ్లి అభిషేకాలు చేయించాలి అని మాచిరాజు తెలిపారు.
చేయాల్సిన దానాలు ఇవే
గ్రహణం మరుసటి రోజైన సెప్టెంబర్ 8న సోమవారం శివాలయానికి వెళ్లి వెండి, రాగి లోహం నాగ పడిగ, లేదా చంద్ర బింబం, ఇత్తడితో చేయించిన నాగ పడిగ, చంద్రబింబం దానం చేయాలి. రాహువుకు ఇష్టమైన 1.25కేజీల మినుములు, చంద్రుడికి ఇష్టమైన 1.25కేజీల బియ్యంతో పాటు తెల్లటి వస్త్రాలు, నెయ్యి ప్యాకెట్ దానం చేయాలి అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణుడు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ వెల్లడించారు.
విశేష యోగం కలిగిన రాశులు
ధనుస్సు రాశి వారికి ఆరు నెలల పాటు సోదరుల వల్ల మంచి ఫలితాలు లాభిస్తాయి. భూములు, గృహాలు, స్థలాలు, పొలాలు అమ్మడం, కొనడం చేస్తుంటారు.
కన్యారాశి
ఈ రాశి వారు ఆరు నెలలపాటు అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవు. ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. అప్పులు తీర్చడంతో పాటు రుణ విముక్తి పొందుతారు. శత్రుబాధలు తొలగిపోతాయి.
వృషభరాశి
ఈ రాశి వారు ఏ రంగంలో ఉన్నా చక్రం తిప్పే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు, వ్యాపారంలో లాభాలు, విద్య, కెరియర్ పరంగా అత్యున్నత స్థాయికి వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఆర్థికంగా, ఆరోగ్య పరంగా ఎన్నో లాభాలున్నాయి. అన్ని విషయాలు, అన్ని వ్యవహారాల్లో విశేష లాభాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. చక్రం తిప్పే చాన్స్ ఉంది అని మాచిరాజు కిరణ్ కుమా తెలిపారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
