Lunar Eclipse September 2025 Timings : 2025 సెప్టెంబర్ 7 ఆదివారం రాహుగ్రస్థ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం శతబిషా నక్షత్రంలో ఏర్పడుతుంది. ఈ గ్రహణ సమయంలో ఏం చేయాలి? ఏం చేయకూడదు? అదే విధంగా గ్రహణ ప్రారంభ సమయం, పూర్తయ్యే సమయం ఏమిటో ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు. ఆ వివరాలేమిటో తెలుసుకుందాం.
ఈ ఆదివారం రాహుగ్రస్థ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం శతబిషా నక్షత్రంలో ఏర్పడుతుంది. ప్రారంభ సమయం రాత్రి 9.55 గంటలు స్పర్శా సమయం కాగా, పూర్తయ్యే సమయం అర్ధరాత్రి 1.26గంటలు, మోక్షకాలం 11.41 గంటలు, మొత్తం 3.30గంటల పాటు సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఉంటుంది.
"ఈ ఆదివారం చంద్రగ్రహణం" - "వారికి" జాతకరీత్యా అనూహ్య మార్పులు ఉంటాయంటున్న జ్యోతిష్యులు!
గ్రహణ సమయానికి 2 గంటల ముందుగానే ఆహారం తినడం పూర్తి చేయాలని, రాత్రి 7.55గంటల్లోపే తినడం పూర్తి కావాలని మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ చెప్పారు. గ్రహణం మర్నాడు (గ్రహణ శూల) సోమవారం ప్రయాణాలు పెట్టుకోవద్దని వెల్లడించారు.
ఇక గ్రహణం ప్రారంభం కాగానే పట్టు స్నానం తప్పకుండా చేయాలని సూచించారు. సరిగ్గా 9.55గంటలకు చన్నీళ్లతో మాత్రమే స్నానం చేయాలని, అనారోగ్యం, ఇతర సమస్యలు ఉన్న వారు గోరు వెచ్చని నీళ్లు వాడుకోవచ్చని చెప్పారు. గ్రహణం రోజున తలంటు కాకుండా తలపై నీళ్లు పోసుకుని స్నానం పూర్తి చేయాలని, వస్త్రాలు లేకుండా స్నానం చేయకూడదని స్పష్టం చేశారు.
గ్రహణ సమయంలో "దుంః దుర్గాయైనమః, ఓం చంద్రశేఖరాయ నమః, ఓం భగవతే రుద్రాయః" అని స్మరించాలని, వేంకటేశ్వర వజ్ర కవచ స్తోత్రం చదవాలని చెప్పారు.
ఇక రజస్వల దోషం ఉన్న వారు సైతం గ్రహణం పట్టు స్నానం చేయాలని, బిడ్డ పుట్టిన వాళ్లు, ఇంట్లో అంటు, ముట్టు ఉన్నా గ్రహణ నియమాలు పాటించాల్సిందేనని పేర్కొన్నారు. పసి పిల్లలు, గర్భిణులు, వృద్ధులు గ్రహణ నియమాలు పాటించాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తూ గర్భిణులు కచ్చితంగా చీకటి గదిలో కదలకుండా పడుకోవాలని వివరించారు.
ఇక విడుపు స్నానం అర్ధరాత్రి చేయాల్సిన అవసరం లేదని, మర్నాడు చేసినా సరిపోతుందని పేర్కొన్నారు. సాధ్యమైనంత వరకు అర్ధరాత్రి వరకు మేల్కొని ఉండాలని. విడుపు స్నానం చేసిన తర్వాత సోమవారం రోజున శివాలయానికి వెళ్లి దర్శించుకోవాలని చెప్పారు.
ఆలయానికి వెళ్లే భక్తులు తమ శక్తి కొద్ది దాన ధర్మాలు చేయాలని మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు. వెండి లేదా, రాగి లేదా, ఇత్తడి లేదా పంచలోహ చిన్న నాగ పడిగ, చంద్రబింబం దానం చేయాలని చెప్పారు. అదే విధంగా రాహువు అనుగ్రహం కోసం 1.25కేజీ మినుములు, చంద్రుడి అనుగ్రహం కోసం 1.25కేజీ బియ్యం దేవాలయంలో దానం చేయాలని తెలిపారు. ఇంట్లో కూడా దానం చేసుకోవచ్చని, ఆవునెయ్యి ప్యాకెట్, తెల్లని వస్త్రాలు దానం ఇచ్చుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. కుంభ, మీన రాశి వాళ్లు గ్రహణాన్ని అస్సలు వీక్షించవద్దని మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు.
గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
రేపే "గురు పౌర్ణమి" - ఎవరిని పూజించాలి? అసలు ఏ గుడికి వెళ్లాలో తెలుసా?