ఇవాళే "చంద్రగ్రహణం" - ఈ రాశుల వారు చేయాల్సిన పని ఇదే!

- గ్రహణం సందర్భంగా 12 రాశుల వారు ఇలా చేస్తే - అన్ని రంగాల్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందవచ్చంటున్న జ్యోతిష్యులు!

Chandra Grahan 2025 Date and Horoscope
Chandra Grahan 2025 Date and Horoscope (Getty Images)
Chandra Grahan 2025 Date and Horoscope : నేడు భాద్రపద పౌర్ణమి సందర్బంగా రాహుగ్రస్త "సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం" ఏర్పడనుంది. ఈ గ్రహణం శతభిష నక్షత్రంలో, కుంభ రాశిలో ఏర్పడబోతోంది. ఈ చంద్ర గ్రహణం ఆదివారం(సెప్టెంబర్ 7) రాత్రి 9గంటల 56 నిమిషాలకు ప్రారంభమై అర్ధరాత్రి ఒంటిగంట 26 నిమిషాల వరకు ఉండనున్నట్లు పండితులు చెబుతున్నారు. మరి, సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా ఇవాళ ద్వాదశ రాశుల వారు "రెండు మంత్రాలు" జపించడం ద్వారా వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగంలో అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లు పూర్తి చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్. ముందుగా ఇవాళ్టి పన్నెండు రాశుల ఫలితాలను ఈవిధంగా వివరిస్తున్నారు.

మేషరాశి : కుటుంబంలో విబేధాలు ఏర్పడే సూచనలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అందుకే, బంధువులతో మాట్లాడేటప్పుడు గొడవలు రాకుండా జాగ్రత్తగా మాట్లాడుకోవాలి. అలాగే, వృత్తి, ఉద్యోగ పరంగా విశేషమైన ధనలాభాలు కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థికపరమైన వ్యవహారాలలో మంచి ప్రయోజనాలను అందిపుచ్చుకోగలుగుతారు.

వృషభరాశి : ఉద్యోగ సౌఖ్యం ఉంది. ప్రమోషన్స్ కోసం చేసే ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. ఉద్యోగపరంగా మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. అలాగే, వృత్తిపరంగా విశేషమైన ధనలాభం చేకూరుతుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.

మిథునరాశి : భోజన సౌఖ్యం ఉంది. అంటే, బ్రహ్మాండమైన, రుచికరమైన భోజనాన్ని స్వీకరించే యోగం ఉంది. ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. విశేషమైనటువంటి ధనలాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. అంటే, రకరకాల మార్గాల్లో డబ్బు సంపాదించడం కోసం చేసే ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయంటున్నారు.

కర్కాటక రాశి : అప్పులు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. అందుకే, ఈ రాశి వారు ఇవాళ సాధ్యమైనంత వరకు అప్పులకు దూరంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయడం మంచిది. వ్యాపార రంగంలోనూ నష్ట సూచనలున్నాయి. కాబట్టి, వ్యాపారస్తులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. చిక్కులు, చికాకులు ఉన్నప్పటికీ అంతిమంగా వాటిని అధిగమించగలుగుతారు.

సింహరాశి : సాహిత్య రంగంలో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉన్నాయి. ధనలాభ సూచనలున్నాయి. ఈ రాశి వారు ఏ రంగంలో ఉన్నా విశేషంగా ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలు చక్కగా అనుకూలిస్తాయి.

కన్యారాశి : ఆర్థిక సమస్యలు ఏర్పడే సూచనలున్నాయి. అందుకే, డబ్బు ఖర్చు చేసే విషయంలో ఈ రాశివారు కొంత అప్రమత్తంగా ఉండడం మంచిది. అలాగే, అనుకోని ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయి. పని మీద బయటకు వెళ్లేటప్పుడు వెల్లుల్లి పాయ దగ్గర ఉంచుకొని వెళ్లడం ద్వారా మంచి జరుగుతుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు కిరణ్ కుమార్.

చంద్ర గ్రహణంతో ఈ రాశులకు శుభ ఫలితాలు- మీ రాశి ఉందేమో చెక్ చేసుకోండి!

తులారాశి : వృత్తి, వ్యాపార రంగంలో కొంత వ్యతిరేక ఫలితాలు ఎదురయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. శత్రువుల వల్ల నష్టాలు కలిగే సూచనలున్నాయి. అందుకే, ఈ రాశి వారు నేడు శత్రువుల విషయంలో కొంత ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి.

వృశ్చికరాశి : శుభ కార్యక్రమాల కోసం చేసే ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. ధన లాభ సూచనలున్నాయి. బంధు, మిత్రులను కలుస్తారు. ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా కాలాన్ని గడుపుతారు.

ధనస్సురాశి : అనారోగ్య సమ్యసలు ఎదురయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి, ఆరోగ్యపరంగా ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. సాధ్యమైనంత వరకు అప్పులకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. వ్యాపార రంగంలో నష్ట సూచనలున్నాయి.

మకరరాశి : ధన వ్యయ సూచనలు ఉన్నాయి. డబ్బు ఖర్చు చేసే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. శారీరక, మానసిక సంతోషాలు ఏర్పడుతాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు లేకుండా సంతోషంగా కాలాన్ని గడుపుతారు.

కుంభరాశి : అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. కాబట్టి, వీలైనంత వరకు అప్పులకు దూరంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. వ్యాపార రంగం వారు కొంచెం అప్రమత్తగా ఉండడం మంచిది. కొన్ని చిక్కులు, చికాకులు ఉంటాయి. వాటిని మీ తెలివితేటలతో అధిగమించే ప్రయత్నం చేయాలి.

మీనరాశి : అనుకోని ఆపదలు ఎదురయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. మీ తెలివితేటలు, సమయస్పూర్తితో వాటిని ఆధిగమించే ప్రయత్నం చేస్తారు. కొన్ని విషయాలలో ఆందోళనకరమైన పరిస్థితులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ధన వృద్ధి ఏర్పడుతుందంటున్నారు మాచిరాజు.

ఇవాళ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుండడంతో పన్నెండు రాశులవారు రెండు మంత్రాలను చదువుకోవడం ద్వారా విశేషమైన ఫలితాలను పొందవచ్చంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్. అవి చదవడం ద్వారా నేడు ఎదురయ్యే ఇబ్బందుల నుంచి బయడ పడడంతో పాటు ప్రతి పనిలో విజయం కలుగుతుందంటున్నారు.

అవేంటంటే?

పన్నెండు రాశుల వారు పని మీద బయటకు వెళ్లేటప్పుడు ఇవాళ "దుం దుర్గాయై నమః" అనే మంత్రాన్ని 21 సార్లు, "ఓం చంద్రశేఖరాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని 21 సార్లు చదువుకొని వెళ్లితే ఆ పనిలో అనుకూల ఫలితాలు కలుగుతాయంటున్నారు. ఈ రోజు ఏ సమయంలో బయటకు వెళ్లినా పైన చెప్పిన మంత్రాలు 21 సార్లు చదువుకొని వెళ్లడం ద్వారా ద్వాదశ రాశుల వారు వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగంలో అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లు పూర్తయి కార్యసిద్ధి లభిస్తుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

గ్రహణ సమయంలో ఆలయాలు ఎందుకు మూసివేస్తారు? గ్రహణం వేళ గర్భిణీలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

"చంద్రగ్రహణ దోషం" - ఈ పరిహారం పాటిస్తే సులభంగా పోతుందట!

