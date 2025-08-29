ETV Bharat / spiritual

సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడు? - ఏ రాశివారిపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది?? - LUNAR ECLIPSE 2025 DATE AND TIME

- ఇండియాలో చంద్రగ్రహణం సమయమిదే - చేయవలసినవి, చేయకూడనివి ఇవే!

Lunar Eclipse 2025 Date
Total Lunar Eclipse 2025 Date (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2025 at 9:49 AM IST

5 Min Read

Lunar Eclipse 2025 Date and Effects : సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి ఇవి మూడు ఒకే అక్షంపైకి వచ్చినప్పుడు ఏర్పడే నీడలు భూ ఉష్ణోగ్రతల్లో తేడాలకు కారణమై, పర్యావరణ వ్యవస్థలపై ప్రభావం చూపుతాయి. వీటినే "గ్రహణాలు"గా పిలుస్తారు. ఈ గ్రహణాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. వాటిలో ఒకటి సూర్య గ్రహణం కాగా, మరొకటి చంద్ర గ్రహణం. అయితే, ఈ ఏడాదిలో(2025) సెప్టెంబర్ 7న సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మందిలో చంద్రగ్రహణం విషయంలో రకరకాల సందేహాలు వస్తుంటాయి. అసలు చంద్రగ్రహణం అంటే ఏమిటి? ఇది సెప్టంబర్ 7న ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఉండనుంది? భారత్​లో దీని ప్రభావమెంత? ఏ ఏ రాశులపై ఈ గ్రహణం ఎలాంటి ప్రభావం చూపనుంది? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

చంద్ర గ్రహణం అనగా ఏమిటంటే?

సూర్యుడికి, చంద్రుడికి మధ్యలో భూమి వచ్చినప్పుడు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. ఇది పౌర్ణమి రోజుల్లో మాత్రమే సంభవిస్తుంది. ఈ చంద్ర గ్రహణాల్లో కూడా పాక్షిక, సంపూర్ణ, నీడ చంద్ర గ్రహణం అని మూడు రకాలు ఉంటాయి. ఇందులో రెండోదైన సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన ఏర్పడనుంది. భూమి నీడ మొత్తం చంద్రుడి ఉపరితలంపై పడినప్పుడు "సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం" ఏర్పడటం జరుగుతుంది.

అదే, మత పరంగా చూస్తే చంద్రగ్రహణానికి కారణం రాహు-కేతువుగా పరిగణిస్తారు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఈ గ్రహణం కేతువు కారణంగా ఏర్పడబోతున్నట్లు చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యనిపుణులు. నీడ గ్రహాలైన రాహు, కేతువులను పాముల్లా భావిస్తారు. వాటి కాటు గ్రహణాలకు కారణమవుతుంది. అదే సమయంలో రాహు, కేతువులు చంద్రుడిని మిగడానికి ట్రై చేసినప్పుడు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుందని విశ్వసిస్తారు కొందరు.

Total Lunar Eclipse 2025
Total Lunar Eclipse 2025 (Getty Images)

సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం :

ఈ ఏడాదిలో ఇది రెండో చంద్ర గ్రహణం. భాద్రపద మాసం సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ, పౌర్ణమి రోజు ఈ గ్రహణం ఏర్పడనుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం ఈ చంద్ర గ్రహణం సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ రాత్రి 9 గంటల 50 నిమిషాలకు ప్రారంభమై అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట 31 నిమిషాలకు ముుగుస్తుంది. దీని మొత్తం వ్యవధి సుమారు 3 గంటల 40 నిమిషాల వరకు ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే, ఈ చంద్రగ్రహణం రోజు చంద్రుడు రెడ్ కలర్​లో ఉంటాడు. కాబట్టి, చంద్రుడిని బ్లడ్ మూన్ అని కూడా అంటారు.

భారత్​లో దీని ప్రభావమేంతంటే?

సెప్టెంబరు 7, 8 మధ్య ఏర్పడే సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణాన్ని భారత ప్రజలు వీక్షించే అవకాశం ఉంది. ఇదే విషయాన్ని గత సంవత్సరం డిసెంబర్​లోనే మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఉజ్జయిని జీవాజీ అంతరిక్ష అధ్యయన కేంద్రం సూపరింటెండెంట్‌ డాక్టర్‌ రాజేంద్ర ప్రకాశ్‌ గుప్తా పేర్కొన్నారు. ఈ చంద్ర గ్రహణం భారత్‌తో పాటు యూరప్, అంటార్కిటికా, పశ్చిమ పసిఫిక్ మహాసముద్రం, ఆస్ట్రేలియా, హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతాల్లో కూడా పూర్తిగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి, భారత్​లో కనిపించే ఈ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం మూలంగా సూతక కాలం కూడా చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఇది గ్రహణం ఏర్పడటానికి 9 గంటల ముందు ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సూతక కాలం టైమ్​లో ఎటువంటి మతపరమైన ఆచారాలు నిర్వహించక పోవడం మంచిదంటున్నారు జ్యోతిష్యులు. అలాగే, గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత ఆలయాలను, ఇంటిని శుభ్రపరచుకొని పూజలు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

Total Lunar Eclipse 2025
Total Lunar Eclipse 2025 (Getty Images)

వివిధ రాశులపై చంద్రగ్రహణం ప్రభావం :

జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ఈ ఏడాది(2025) సెప్టెంబర్ 7, 8వ తేదీలలో ఏర్పడే సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఒక్కో రాశిపై ఒక్కో విధమైన ఫలితాన్ని చూపిస్తుందంటున్నారు జ్యోతిష్య నిపుణులు.

మేషం : ఈ రాశి వారికి భావోద్వేగ, భయంతో కూడిన సవాళ్లు ఎదురుకావొచ్చంటున్నారు. అలాంటి టైమ్​లో ప్రశాంతంగా ఉంటూ మెడిటేషన్, ధ్యానం చేయాలి. అలాగే, ఆసుపత్రులకు లేదా ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలకు వెళ్లి దానం చేయడం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందని చెబుతున్నారు.

వృషభం : ఈ గ్రహణం వల్ల ఈ రాశి వారిపై చెడు స్నేహాలు, లక్ష్యం లేని మార్గాలు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, ఈ సమయంలో సోషల్ మీడియా, తెలియని వ్యక్తులతో పరిచయాల పట్ల జాగ్రత్త​గా ఉండడం బెటర్ అంటున్నారు. దానధర్మాలు చేయడం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు.

మిథునం : ఒత్తిడి, ఆందోళన వంటి మానసిక సమస్యలు తలెత్తి కెరీర్​పై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, వీరు ఈ గ్రహణ సమయంలో చంద్రుని కాంతికి గురికాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సూర్యుడు లేదా శివుడ్ని తెల్లటి పువ్వులతో ఆరాధించడం మంచిదట.

కర్కాటకం : ఈ గ్రహణం మూలంగా కర్కాటక రాశి వారికి ఆధ్యాత్మికపరంగా ఇబ్బందులు, ప్రయాణ అడ్డంకులు ఎదురయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం కోసం ఆలయం, చర్చి లేదా మందిరాన్ని సందర్శించడం చేయాలి. అలాగే, పుస్తకాలు లేదా ఆధ్యాత్మిక వస్తువులను దానం చేయడం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు.

Total Lunar Eclipse 2025
Total Lunar Eclipse 2025 (ETV Bharat)

సింహం : ఈ రాశి వారికి చంద్రగ్రహణం కారణంగా భావోద్వేగపరమైన చిక్కులు ఎదురవ్వొచ్చు. ఆ సమయంలో ప్రార్థనలు చేయడం, అనాథాశ్రమాలకు లేదా పూర్వీకుల జ్ఞాపకార్థం దానాలు చేయడం మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుందని చెబుతున్నారు.

కన్యారాశి : బంధుపరమైన ఇబ్బందులు, కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు, ఇతరులపై ఆధారపడటం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయట. అలాంటి సమస్యలు రాకుండా మీ హద్దులు మీరి ప్రవర్తించకుండా కోరికలను కంట్రోల్​లో ఉంచుకోవడం బెటర్.

తుల : ఆరోగ్యం, వర్క్ లైఫ్​పై ఒత్తిడి ప్రభావం చూపవచ్చు. ఆ సమయంలో మీ ఇంటిని, ఒంటిని స్వచ్ఛంగా ఉంచుకోవడం మంచిదట. అలాగే, పెంపుడు జంతువులు లేదా పక్షులకు ఆహారం వేయడం ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు.

వృశ్చికం : మానసిక, శారీరక సమస్యలు ఎదురయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందట. అందుకు పరిహారంగా నీలి రంగులో ఉండే చంద్రకాత రాయి ఉన్న ఉంగరం లేదా గులాబీ క్వార్ట్జ్ స్ఫటికాన్ని ధరించడం మంచిదట.

ధనుస్సు : ఈ రాశిపై చంద్రగ్రహణం మిశ్రమ ఫలితాలను చూపిస్తుందంటున్నారు. ముఖ్యంగా కుటుంబ సమస్యలు, ఇంట్లో గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంటుందట. అందుకు పరిహారంగా ఇంటి దైవాన్ని ప్రార్థించడం వల్ల మేలు చేస్తుందంటున్నారు.

మకరం : అతిగా ఆలోచించడం, తోబుట్టువులతో విభేదాలు తలెత్తే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకు పరిహారంగా చెప్పుడు వార్తలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం శుభప్రదం.

కుంభం : ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకు పరిహారంగా పేద మహిళలకు స్వీట్లు లేదా ధాన్యం వంటివి దానం చేయడం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు.

మీనం : ఈ రాశి వారిపై గ్రహణ ప్రభావం వల్ల ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో సమస్యలు ఎదురుకావొచ్చు. అందుకు పరిహారంగా గులాబీ లేదా తులసి నీటితో స్నానమాచరించడం, స్ఫటిక మాలతో ధ్యానం చేయడం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు.

గ్రహణం సమయంలో చేయవలసినవి, చేయకూడనివి!

  • గ్రహణం సమయంలో ప్రధానమైన నిర్ణయాలు, ప్రయాణాలు, పూజా కార్యక్రమాలను వీలైనంత వరకు దూరం పెట్టడం మంచిదంటున్నారు జ్యోతిష్యశాస్త్ర నిపుణులు.
  • అలాగే, ఉపవాసం లేదా తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవడం బెటర్.
  • గ్రహణానికి ముందు, తర్వాత స్నానమాచరించి, మంత్ర జపం పఠించడం వంటివి చేయాలంటున్నారు.
  • అదేవిధంగా, గ్రహణ కాలవ్యవధిలో ఇంటి లోపల ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఆహారం తినడం, చంద్రుని కాంతికి ఎక్కువగా గురికావడం చేయవద్దంటున్నారు.
  • ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీలు గ్రహణ సమయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

