Lunar Eclipse 2025: గ్రహణం అనేది ఆకాశంలో సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి ఒకే సరళ రేఖపైకి వచ్చినప్పుడు జరిగే ఖగోళ అద్భుతం అని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతుంటారు. కాగా ఈ ఏడాది భాద్రపద మాసం పౌర్ణమి రోజున సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడనుంది. ఈ చంద్రగ్రహణం భారతదేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కూడా కనిపిస్తుంది. అయితే రాహుగ్రస్థ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం నుంచి ఆరు నెలల పాటు కొన్ని రాశుల వారు అతి జాగ్రత్తగా ఉండాలని జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్కుమార్ చెబుతున్నారు. మరి ఆ రాశులు ఏంటి? ఏమైనా పరిహారాలు ఉన్నాయా? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
2025 సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ ఆదివారం రాత్రిపూట రాహుగ్రస్థ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం కుంభ రాశిలో ఏర్పడుతుందని మాచిరాజు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ చంద్రగ్రహణం ద్వాదశ రాశుల్లో 4 రాశుల వారికి అథమ ఫలితాలు కలిగిస్తుందని అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ రాశుల వారు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని, ప్రత్యేకమైన దానాలు చేయాలని అంటున్నారు. ఇక ఈ గ్రహణం సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ రాత్రి 9.55గంటలకు ప్రారంభమై అర్ధరాత్రి 1.26గంటలకు పూర్తవుతుందని, అంటే గ్రహణ సమయం దాదాపు 3.30గంటల పాటు ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అయితే ఎప్పుడైనా సరే జన్మరాశి నుంచి లెక్కబెట్టినప్పుడు వచ్చే 1, 4, 8, 12 రాశులలో గ్రహణం ఏర్పడితే, అది అథమ ఫలితాలను అందిస్తుందని, దీంతో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలోని గ్రహణ గోచారం చెప్పినట్లు వివరిస్తున్నారు. ఈ అథమ ఫలితాల ప్రభావం ఆరు నెలల పాటు ఉంటుందని అంటున్నారు. ఆ రాశులేంటంటే,
- కుంభ రాశి: గ్రహణ గోచారం ప్రకారం రాహుగ్రస్థ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం నుంచి 12 రాశుల్లో అతి జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి 4 రాశుల్లో మొదటిది కుంభ రాశి అని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే కుంభరాశిలోనే గ్రహణం ఏర్పడుతుందని, దీంతో కుంభరాశి వారికి ఆరు నెలల పాటు అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి ఈ ఆరునెలల పాటు ఈ రాశి వారు వేళకు ఆహారం తీసుకోవడం, సరైన సమయానికి నిద్రపోవడం చేయాలని అంటున్నారు. అలాగే మనసును ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- వృశ్చిక రాశి: చంద్రగ్రహణం కారణంగా ఈ రాశివారు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే వృశ్చిక రాశి నుంచి లెక్కబెట్టినప్పుడు గ్రహణం ఏర్పడే కుంభ రాశి నాలుగో రాశి అవుతుంది. కాబట్టి గ్రహణం కారణంగా ఈ రాశి వారు విద్యాపరంగా ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాగే ఆస్తుల కొనుగోళ్లు, విక్రయాల్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయని, వృశ్చిక రాశి వారి తల్లి ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించాలని చెబుతున్నారు.
- కర్కాటక రాశి: ద్వాదశ రాశుల్లో ఈ రాశి వారు అతి జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే కర్కాటకం నుంచి లెక్కబెట్టినప్పుడు గ్రహణం వచ్చే కుంభ రాశి ఎనిమిదోది అవుతుంది. అంటే ఈ రాశి వారికి అష్టమంలో గ్రహణం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి, ఈ రాశి వారు వాహన ప్రమాదాలు జరగకుండా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అంటే ప్రయాణం చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, వేళకు ఆహారం తీసుకోవాలని, బంధుత్వాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- మీన రాశి: గ్రహణం వేళ మీన రాశి వారు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని అంటున్నారు. ఎందుకంటే గ్రహణం 12వ స్థానంలో ఏర్పడుతుందని, దీంతో వృథా ఖర్చులు అధికంగా ఉంటాయని అంటున్నారు. అలాగే రహస్య శత్రువులు పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి గ్రహణం నుంచి ఆరు నెలల పాటు పైన చెప్పిన నాలుగు రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని మాచిరాజు చెబుతున్నారు.
ఈ పరిహారాలతో మేలు: అయితే ఈ నాలుగు రాశుల వారికి రాహుగ్రస్థ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం నుంచి ఆరు నెలల పాటు ఎటువంటి ఆపదలు, ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండాలంటే కొన్ని ప్రత్యేక విధి విధానాలు పాటించాలని, మరీ ముఖ్యంగా కొన్ని దానాలు చేయాలంటున్నారు. ఇంతకీ ఆ పరిహారాలు ఏంటంటే,
- గ్రహణం ప్రారంభం కాగానే అంటే సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ రాత్రి 9.55 గంటలకు పట్టు స్నానం చేసి ఇష్టదేవతను స్మరించుకోవాలని అంటున్నారు.
- గ్రహణ సమయంలో దుర్గా స్తోత్రాలు అంటే దుర్గా అష్టోతరం లేదా దుర్గా కవచం, శివుడి స్తోత్రాలు అంటే చంద్రశేఖర అష్టకాన్ని చదివినా, విన్నా అథమ ఫలితాల ప్రభావం తగ్గిపోతుందని అంటున్నారు. అదే విధంగా వేంకటేశ్వర స్వామికి సంబంధించిన వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం చదివినా మంచిదే అంటున్నారు.
- అయితే ఈ స్త్రోత్రాలు చదువుకోలేని వారు "దుం దుర్గాయై నమః, ఓం చంద్రశేఖరాయ నమః, ఓం నమో వేంకటేశాయః" అని మూడు నామాలు మనసులో జపిస్తే అథమ ఫలితాలు పూర్తిగా తగ్గిపోతాయని మాచిరాజు చెబుతున్నారు.
- గ్రహణం పూర్తైన తర్వాత విడుపు స్నానం చేసే అవసరం లేకుండా మర్నాడు అంటే సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ సోమవారం రోజు ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి శివాలయానికి వెళ్లి అభిషేకాలు చేయిస్తే ఆరునెలల పాటు ఇబ్బందులు లేకుండా ఉంటాయని అంటున్నారు.
దానాలు: పైన చెప్పిన నాలుగు రాశుల వారు కొన్ని దానాలు చేస్తే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చని అంటున్నారు. కాబట్టి,
- గ్రహణం మరుసటి రోజైన సెప్టెంబర్ 8న సోమవారం శివాలయానికి వెళ్లి అభిషేకాలు చేయించిన తర్వాత వెండి లేదా రాగి, ఇత్తడి వంటి పంచ లోహాలతో చేసిన చిన్న నాగ పడిగ, చంద్ర బింబాన్ని దానం ఇచ్చినా మంచిదంటున్నారు.
- రాహువుకు ఇష్టమైన మినుములను 1.25కేజీలను బూడిద రంగు వస్త్రంలో కట్టి గ్రహణం మరునాడు దానం ఇవ్వాలని అంటున్నారు.
- అలాగే చంద్రుడికి ఇష్టమైన బియ్యాన్ని 1.25కేజీలను తెల్లటి వస్త్రంలో కట్టి దానం ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు. వీటితో పాటు ఆవు నెయ్యి ప్యాకెట్, తెల్లటి వస్త్రాలను గ్రహణం మరునాడు దేవాలయంలో పండితులకు దానం ఇస్తే అథమ ఫలితాలు పోయి అనుకూల ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యుడు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ వెల్లడించారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
