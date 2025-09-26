ETV Bharat / spiritual

లలితా పంచమి పూజ- ఇలా చేస్తే వంశంలో అందరికీ సుమంగళితనం ఖాయం!

దేవి నవరాత్రుల్లో ఐదో రోజైన ఆశ్వయుజ శుద్ధ పంచమి- ఇలా చేస్తే ఆ చల్లని తల్లి కరుణాకటాక్షాలు!

Lalita Panchami Significance
Lalita Panchami Significance (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2025 at 2:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Lalita Panchami Significance: దేశవ్యాప్తంగా దేవి నవరాత్రులు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. నవరాత్రుల్లో ఐదో రోజైన ఆశ్వయుజ శుద్ధ పంచమి రోజును లలితా పంచమిగా జరుపుకుంటాం. ఈ రోజు అమ్మవారిని శ్రీ లలితాదేవిగా అర్చిస్తారు. ఈ రోజు విశేషంగా సుమంగళి పూజ కూడా జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా లలితాదేవి అవతార విశిష్టత ఏమిటి? సుమంగళి పూజ ఎలా చేయాలి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

లలితా పంచమి విశిష్టత
నవరాత్రి తొమ్మిది రోజులు ఒక ఎత్తైతే ఐదో రోజు జరుపుకునే లలితా పంచమి ఒక ఎత్తు. ఈ రోజు లలితాదేవిని భక్తులు విశేషంగా ఆరాధిస్తారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసిన కనకదుర్గమ్మ ఈ రోజు లలితా త్రిపుర సుందరి దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది. వ్యాస మహర్షి రచించిన దేవీ భాగవతం ప్రకారం 'త్రిపురత్రయం' లో రెండో శక్తి స్వరూపిణి లలితా పరాభట్టారిక. అందుకే శరన్నవరాత్రుల్లో వచ్చే పంచమిని 'లలితా పంచమి' అని కూడా అంటారు. ఈ రోజు అమ్మవారు లలితా త్రిపుర సుందరీదేవిగా చెరకుగడ, విల్లు, పాశము, అంకుశము ధరించి భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంది.

సచామర రమావాణి సర్వ దక్షిణ సేవితా
ఒకవైపు లక్ష్మీదేవి, మరోవైపు సరస్వతీదేవి ఇరువైపులా నిలబడి వింజామరలు వీస్తుండగా శ్రీచక్ర అధిష్ఠాన శక్తిగా కొలువుదీరిన శ్రీ లలితా పరాభట్టారిక భక్తుల కష్టాలు తొలగించి, అష్టైశ్వర్యాలు ప్రసాదిస్తుంది. కన్యలు మంచి భర్త కొరకు, ముత్తైదువులు దీర్ఘ సుమంగళి తనం కోసం నవ రాత్రుల్లో అయిదో రోజు లలితా పంచమి పూజను ఆచరిస్తారు.

లలితా పంచమి ఎప్పుడు?
ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 27 వ తేదీ శనివారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ పంచమి రోజును లలితా పంచమిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు.

లలితా పంచమి పూజా విధానం!
లలితాదేవి విద్యా స్వరూపిణి. మాంగళ్య సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించే ఈ తల్లి అనుగ్రహం పొందాలంటే ఈ రోజు సువాసిని పూజ చేయాలి.

సుహాసిని పూజ ఎలా చేయాలి?
సుహాసిని పూజ అనేది హిందూ సాంప్రదాయంలో ఒక భాగం. ఈ పూజలో భాగంగా వివాహితులైన స్త్రీలను ముత్తైదువులుగా, అమ్మవారి స్వరూపంగా భావించి పూజిస్తారు. ముఖ్యంగా దసరా నవరాత్రుల్లో లలితా పంచమి రోజు ఈ పూజ చేస్తారు. సువాసిని పూజ చేసే వారు సూర్యోదయంతో నిద్రలేచి ఇల్లు వాకిళ్లు శుభ్రం చేసుకుని ఇంటిని, పూజామందిరాన్ని చక్కగా అలంకరించుకోవాలి. పూజామందిరంలో లలితాదేవిని ప్రతిష్టించుకోవాలి. ఇంటికి ముత్తైదువులను ఆహ్వానించాలి. ఇంటికి వచ్చిన సుహాసినులకు ముందుగా పాదాలకు పసుపు పూసి, పారాణి పెట్టాలి.

లలితా సహస్రనామ పారాయణ
సుహాసిని పూజ చేసుకునే వారు ఇంటికి వచ్చిన ముత్తైదువులతో కలిసి సామూహిక లలితా సహస్రనామ పారాయణ చేయాలి. ఈ రోజు లలితా పంచమి కాబట్టి మూడు లేదా అయిదు సార్లు లలితా సహస్రనామ పారాయణ చేయడం ఎంతో మంచిది. అనంతరం అమ్మవారికి చక్రపొంగలి, కదంబ ప్రసాదం, పులిహోర, బూరెలు, కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు వంటి నైవేద్యాలు సమర్పించాలి. ముత్తైదువులకు భోజనం పెట్టాలి.

తాంబూల దానం
తరువాత ముత్తైదువులకు తమలాపాకులు, అరటిపండ్లు, పసుపు, కుంకుమ, గాజులు, పువ్వులు, చీర, రవికె వంటి సుమంగళి ద్రవ్యాలు అందించాలి. ముత్తైదువులను అమ్మవారి స్వరూపంగా భావించి నమస్కరించి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి. ఇలా మూడు లేదా అయిదు సంవత్సరాల పాటు నిరాటంకంగా లలితా పంచమి పూజ జరుపుకున్న తర్వాత ఉద్యాపన చేసుకోవచ్చు. కొంతమంది ప్రతి ఏడాది లలితా పంచమి రోజు సుహాసిని పూజ జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ!

సుహాసిని పూజాఫలం
లలితా పంచమి రోజు సుహాసిని పూజ చేసుకున్న వారు శ్రీ లలితా దేవి అనుగ్రహానికి పాత్రులవుతారు. ఆ తల్లి అపారమైన కరుణతో ఆ వంశంలో ఎన్నటికీ ఎవరికీ కూడా వైధవ్య బాధలుండవు. లలితాదేవి తనని కొలిచిన భక్తుల దారిద్ర్య దుఃఖాలు నశింపచేస్తుంది. కుంకుమ పూజలు చేసిన వారికి మాంగళ్య సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. పంచమి నాడు శ్రీ లలితాదేవి దేదీప్యమైన మూర్తిని మనస్సులో ప్రతిష్టించుకుని, 'ఓం శ్రీ మాత్రేనమః' అని వీలైనన్ని సార్లు జపించుకుంటే ఆ చల్లని తల్లి కరుణాకటాక్షాలు తన భక్తులపై ప్రసరింపజేస్తుంది. దేవి నవరాత్రుల్లో రానున్న లలితా పంచమి రోజు మనం కూడా ఆ లేత పరాభట్టారికను పూజిద్దాం మాంగళ్య సౌభాగ్యాలను పొందుదాం.
ఓం శ్రీ మాత్రేనమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

For All Latest Updates

TAGGED:

LALITA PANCHAMI WHENLALITA PANCHAMI POOJALALITA PANCHAMI IMPORTANCESUHASINI POOJALALITA PANCHAMI SIGNIFICANCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

OGకి వెళ్తున్నారా?- పవన్​ కెరీర్​లో తొలిసారి ఇలా- ఈ 10 విశేషాలు తెలుసా మరి?

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

చాపకింద నీరులా హైబీపీ - 'గ్లోబల్​ హైపర్ ​టెన్షన్'​ నివేదికలో మనగురించి ఆశ్చర్యకర విషయాలు

భారత్​లో సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ రాడార్ టెక్నాలజీ బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.