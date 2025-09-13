అవివాహితులు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన పూజ- ఇలా చేస్తే ఏడాదిలోపే పెళ్లి!
జాతకాల్లో నాగ దోషం, సర్ప దోషం, కుజ దోషం వంటివి ఉంటే వివాహం ఆలస్యం కావడం, సంతానం కలగడంలో ఇబ్బందులు- శ్రీకాళహస్తిలో ఒక్కసారి ఈ పూజ చేయించుకుంటే సంవత్సరం తిరిగే లోపే వివాహం!
Published : September 13, 2025 at 6:40 AM IST
Kuja Dosha Remedies: ఒక వ్యక్తి జీవితంలో వివాహం అనేది ఎంతో ముఖ్యమైన ఘట్టం. వివాహం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక కీలక మలుపు కూడా! జాతకాల్లో నాగ దోషం, సర్ప దోషం, కుజ దోషం వంటివి ఉంటే వివాహం ఆలస్యం కావడం, సంతానం కలగడంలో ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఇలాంటి దోషం ఉన్నప్పుడు శ్రీకాళహస్తిలో ఒక్కసారి రాహుకేతు పూజ చేయించుకుంటే సంవత్సరం తిరిగేలోపు వివాహం అయి తీరుతుందని విశ్వాసం. ఇంతకూ ఈ పూజలు ఎలా చేయించుకోవాలి? ఏ రోజు చేయించుకోవాలి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో విపులంగా తెలుసుకుందాం.
కుజ దోషం ఎలా ఏర్పడుతుంది?
ఒక వ్యక్తి జాతకంలో జన్మ లగ్నం నుంచి లెక్కిస్తే 1, 2, 4, 7, 8, లేదా 12వ స్థానంలో కుజుడు ఉన్నప్పుడు కుజ దోషం ఏర్పడుతుంది.
కుజదోష ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
కుజ దోషం వల్ల వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితంలో అడ్డంకులు, సవాళ్లు, కష్టాలు వస్తాయని, ముఖ్యంగా వివాహం ఆలస్యం కావడం, వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు ఎదురవుతాయని నమ్మకం.
కుజ దోష నివారణకు ఏమి చేయాలి?
కుజ దోష నివారణకు నవగ్రహాలలో కుజ గ్రహానికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపించుకోవాలి. 9 మంగళవారాలు నవగ్రహాల్లో కుజునికి దానిమ్మ పండ్ల రసంతో అభిషేకం జరిపించి, ఎరుపు రంగు పూలతో పూజించి, కందులు దానంగా ఇవ్వడం వలన దోషం నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
కుమారస్వామి పూజ
అలాగే కుజ గ్రహానికి అధిపతి సుబ్రహ్మణ్యస్వామి కాబట్టి ఇటు కుజ గ్రహానికి పూజ జరిపించుకోవడంతో పాటు అటు సుబ్రహ్మణ్యస్వామికి కూడా 9 మంగళవారాలు అభిషేకం, అర్చన జరిపించుకోవడం వలన కుజ దోషం తొలగిపోతుంది. వివాహంలో ఉన్న ఆటంకాలు దూరమవుతాయి. అయితే ఈ పూజలు స్థానికంగా ఉన్న ఆలయాలలో చేయించుకోవచ్చు. కానీ నవగ్రహాలనే కవచంగా ధరించిన శ్రీకాళహస్తీశ్వరుని ఆలయంలో ఈ పూజలు జరిపించుకోవడం వలన సత్వర ఫలితాలు ఉంటాయి.
నాగ సర్ప దోషం
కాలసర్ప దోషం అంటే జాతకంలో రాహువు, కేతువు మధ్య అన్నీ గ్రహాలు ఉన్నప్పుడు ఏర్పడే తీవ్రమైన దోషం. ఇది జీవితంలో అనేక సంక్లిష్టతలను తీసుకొస్తుంది. పురాణాల ప్రకారం రాహుకేతువులు సర్పజాతికి చెందినవారు. జాతకంలో ఈ రాహుకేతువుల బలం తక్కువగా ఉంటే ఏర్పడే దోషమే నాగసర్ప దోషం. ఈ దోషం కారణంగా వివాహం ఆలస్యం కావడం, సంతానం కలగక పోవడం వంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఈ దోష పరిహారం కోసం శ్రీకాళహస్తిలో ప్రత్యేక పూజలున్నాయి. అవేమిటో చూద్దాం.
రాహుకేతు పూజలు ఏ రోజు చేయించుకోవాలి?
శ్రీకాళహస్తిలో శనివారం ఈ రాహు కేతువులకు పూజ చేయించుకోవడం మంచిది. ఆ రోజున ఈ పరిహారాలు చేయడం ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. వీలుకాని పక్షంలో మంగళవారం కూడా చేయించుకోవచ్చు. నాగసర్ప దోషాల పరిహారం కోసం చేసే రాహుకేతు పూజలు శ్రీకాళహస్తిలో తెల్లవారుజాము నుంచి ప్రతి గంటకు విడతల వారీగా జరుగుతుంటాయి.
రాహుకాలంలో విశేషం!
అయితే ఈ పూజలు రాహుకాలంలో జరిపించుకోవడం వలన దోషం త్వరగా తొలగిపోతుంది. శుభ ఫలితాలు కూడా అత్యంత వేగవంతంగా వస్తాయి. కానీ అన్నిసార్లు ఇది సాధ్యపడక పోవచ్చు. అయితే రోజులో ఎప్పుడు జరిపించుకున్నా దోషం తొలగిపోవడం మాత్రం ఖాయం. కొంచెం ఆలస్యంగా అయిన శుభ ఫలితాలు రావడం తధ్యం. శ్రీకాళహస్తిలో రాహుకేతు పూజలు జరిపించుకున్న అవివాహితులకు ఏడాది తిరక్కుండానే వివాహం జరుగుతుందని విశ్వాసం.
ఈ నియమాలు తప్పనిసరి!
శ్రీకాళహస్తిలో రాహు కేతు, నాగ సర్ప దోష నివారణ పూజలు చేయించుకునే వారు ఇంటి నుంచి నేరుగా శ్రీకాళహస్తికి చేరుకొని, పూజ పూర్తయ్యాక తిరిగి ఇంటికి చేరుకోవాలి. మధ్యలో ఎక్కడ వేరే పనుల నిమిత్తం ఆగరాదు. ఇతర క్షేత్రాలకు వెళ్ళకూడదు. ఇంటి నుంచి కాళహస్తికి, తిరిగి కాళహస్తి నుంచి ఇంటికి మాత్రమే ఈ ప్రయాణం ఉండాలి. సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలి. మద్యమాంసాలు తీసుకోకూడదు. బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి. అప్పుడే ఖచ్చితమైన ఫలితాలు ఉంటాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.