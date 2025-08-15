Krishna Janmashtami 2025: జన్మాష్టమి గడియలు సమీపిస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా కృష్ణాష్టమి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకునేందుకు భక్తులు సిద్ధమవుతున్నారు. జన్మాష్టమి రోజు చిన్ని కన్నయ్యను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడంతో పాటు వెన్నదొంగకు ఇష్టమైన నైవేద్యాలను సమర్పిస్తుంటారు. ఇక కృష్ణాష్టమి సాయంత్రం జరిగే ఉట్టి కొట్టే ఉత్సవం కన్నుల పండుగగా జరుగుతుంది. అయితే, కృష్ణాష్టమి రోజు ఆ నల్లన్నయ్యను పలు రకాల పూలతో పూజిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయంటున్నారు జ్యోతిష్య నిపుణులు. అవేంటి? వాటితో పూజించడం వల్ల ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కృష్ణాష్టమి ఎప్పుడు?: శ్రావణ మాసంలో బహుళ అష్టమి రోజు అర్ధరాత్రి కృష్ణుడు జన్మించాడు. ఏ రోజైతే అర్ధరాత్రి సమయంలో శ్రావణ బహుళ అష్టమి తిథి ఉంటుందో ఆ మరుసటి రోజు కృష్ణాష్టమి పర్వదినం జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. ఆ ప్రకారంగా చూస్తే ఈ ఏడాది ఆగస్టు 16 శనివారం కృష్ణాష్టమి పర్వదినం జరుపుకోవాలని జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ సూచిస్తున్నారు. ఇక కృష్ణాష్టమినే "జన్మాష్టమి, గోకులాష్టమి, అష్టమి రోహిణి" అని రకరకాలుగా పిలుస్తుంటారు. ఈ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని కన్నయ్య భక్తులంతా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ నామాన్ని స్మరిస్తూ భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుంటారు.
ఈ పూలతో పూజిస్తే: జన్మాష్టమి రోజు శ్రీ కృష్ణుడిని నీలం రంగు పువ్వులతో పూజిస్తే కృష్ణ భగవానుడి సంపూర్ణమైన అనుగ్రహం లభించి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్. అలాగే తులసి ఆకులు అన్నా కన్నయ్యకు ఇష్టం కాబట్టి జన్మాష్టమి నాడు స్వామి వారిని తులసి దళాలతో ఆరాధిస్తే స్వామి వారి సంపూర్ణ అనుగ్రహం లభిస్తుందంటున్నారు. ఇవే కాకుండా మరికొన్ని పువ్వులతో పూజించినా మంచి జరుగుతుందంటున్నారు. అవేంటంటే,
- గోకులాష్టమి రోజు చిన్ని కృష్ణుడిని సంపంగి పూలతో పూజిస్తే శత్రు సమస్యలు తొలగిపోతాని సూచిస్తున్నారు.
- కన్నయ్యను జాజిపూలతో పూజిస్తే ఉద్యోగంలో ఉన్న సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయని, మంచి పురోగతి లభిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
- కాలసర్ప దోషాలతో బాధపడేవారు అష్టమి రోజు కన్నయ్యను పారిజాత పూలతో ఆరాధించాలట. ఇలా చేయడం వల్ల జాతకంలో ఉన్న 12 రకాల కాల సర్ప దోషాలను తొలగించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
- సువాసన భరితమైన మల్లెపూలు లేదా తెల్ల జిల్లేడుతో చిలిపి కిట్టయ్యను పూజిస్తే శారీరక, మానసిక అనారోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయని చెబుతున్నారు.
- పద్మ పుష్పాలు లేదా పొద్దు తిరుగుడు పువ్వులతో కన్నయ్యను పూజిస్తే అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధించి ధనవంతులవుతారని వివరిస్తున్నారు.
- నందివర్ధనం పుష్పాలతో పూజిస్తే జీవితంలో శాంతి, ప్రశాంతత లభిస్తాయని చెబుతున్నారు.
- ఇలా గోకులాష్టమి రోజు శ్రీ కృష్ణుడిని ఒక్కొక్క పూలతో పూజిస్తే ఒక్కొక రకమైన విశేషమైన ప్రయోజనం లభిస్తుందని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.
ఈ నైవేద్యాలు: కృష్ణాష్టమి రోజు కన్నయ్యను మనసారా పూజించడంతో పాటు పలు రకాల నైవేద్యాలను సమర్పిస్తారు. అయితే ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రసాదాలు చేయడం వీలుకానీ వారు కన్నయ్యకు ఇష్టమైన అటుకులు, వెన్న, మినప సున్నుండలు, బెల్లం కలిపిన పెరుగు, జున్ను, మీగడ వంటివి సమర్పిస్తే ఆయన అనుగ్రహంతో అష్టైశ్వర్యాలు, భోగభాగ్యాలు లభిస్తాయంటున్నారు. అయితే ఏ నైవేద్యం సమర్పించినా దానిమీద తులసి దళాలు వేస్తే మరీ మంచిదంటున్నారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
