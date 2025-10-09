ETV Bharat / spiritual

భర్త దీర్ఘాయువు కోసం చేసే 'కర్వా చౌత్' వ్రతం- జల్లెడను తప్పనిసరిగా ఉపయోగిస్తారో తెలుసా?

కర్వా చౌత్ విశిష్టత ఇదే!

Karva Chauth 2025
Karva Chauth 2025 (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 9, 2025 at 5:31 AM IST

4 Min Read
Karva Chauth 2025 : ఆశ్వయుజ బహుళ తదియను దక్షిణ భారతంలో అట్లతద్ది గా జరుపుకోవడం తెలిసిందే! అయితే ఇదే రోజు ఉత్తర భారతంలో మహిళలు తమ భర్త, కుటుంబం శ్రేయస్సు కోసం 'కర్వా చౌత్‌' వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. ఇటీవల దక్షిణ భారత ప్రజలు కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం అక్కడక్కడా చూస్తున్నాం. ఏ వ్రతం వల్ల అయినా మంచి జరుగుతుందంటే ప్రాంతంతో సంబంధం లేకుండా ఆచరించడమే భారతీయుల ప్రత్యేకత! అసలు ఇంతకీ ఈ కర్వా చౌత్‌ అంటే ఏమిటి? ఈ వ్రతాన్ని ఎలా చేస్తారు? ఏ సమయంలో చేస్తారు? వ్రత ఫలం ఏమిటి? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

సంస్కృతీ సంప్రదాయాలకు ప్రతీక పండుగలు
పండగ ఏదైనా, అవి మన సంస్కృతి సంప్రదాయాల్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. కొన్ని పండుగలు ఇంటిల్లిపాదీ, బంధువులతో కలిసి జరుపుకుంటారు. మరికొన్ని పండుగలు మహిళలు మాత్రమే జరుపుకుంటారు. ప్రత్యేకించి శ్రావణ, ఆశ్వయుజ, కార్తిక మాసంలో మహిళలు ఆచరించే అనేక నోములు, వ్రతాలు ఉంటాయి. ఆ కోవలోకి చెందినదే కర్వా చౌత్‌! ఈ వ్రతంలో భాగంగా మహిళలు పార్వతీ దేవిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించి, నిష్టతో ఉపవాసం చేస్తారు. ఉత్తరాది మహిళలు ఈ పండుగను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు.

కర్వా చౌత్‌ ఎప్పుడు?
అక్టోబర్ 9, గురువారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ తదియ రోజు కర్వా చౌత్‌ పండుగను జరుపుకోనున్నాం. ఈ సందర్భంగా ఈ పండుగ విశిష్టతను తెలుసుకుందాం. ఈ రోజు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు పూజకు శుభ సమయం. ప్రధాన ముహూర్తం రాత్రి 7:38 నిమిషాలకు అని పంచాంగకర్తలు చెబుతున్నారు.

కర్వా చౌత్‌ విశిష్టత
కర్వా చౌత్‌ పండుగను ఉత్తర భారతీయులు ఎక్కువగా జరుపుకుంటుంటారు. దిల్లీ, హరియాణా, రాజస్థాన్, పంజాబ్, జమ్మూ, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో కర్వా చౌత్ పండుగను ఉపవాస దీక్షలతో సాంప్రదాయబద్ధంగా జరుపుకుంటారు. పౌర్ణమి తర్వాత మూడు రోజులకు ఈ పండుగ వస్తుంది.

కర్వా చౌత్‌ పండుగ ఎవరు జరుపుకుంటారు?
కుటుంబ శ్రేయస్సు, భర్త క్షేమాన్ని కోరుతూ మహిళలు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. అంతేకాదు వివాహం కావాల్సిన అమ్మాయిలు కూడా మంచి భర్త కోసం కర్వా చౌత్‌ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించే వారు సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకూ ఉపవాసం ఉంటారు. పార్వతీదేవికి నిష్టగా పూజలు నిర్వహిస్తారు. తెలుగునాట ఈ పండుగను చంద్రోదయ ఉమాదేవి వ్రతమని కూడా అంటారు.

జల్లెడలో చంద్రుని, భర్తను చూడడం
సాయంత్రం చంద్రోదయం అయ్యాక చంద్రుడి దర్శనం చేసుకుంటారు. అయితే ఇక్కడ చంద్రుని నేరుగా చూడరు. జల్లెడలో ముందుగా చంద్రుడిని చూసి ఆ తర్వాత భర్త ముఖాన్ని చూస్తారు. అనంతరం భర్త ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకుంటారు. అప్పుడు భర్త అందించిన నీటిని తాగి ఉపవాస దీక్షను విరమిస్తారు. పూజ అనంతరం అమ్మవారికి పాయసాన్ని నివేదిస్తారు. ఉపవాసం చేసిన వారు కూడా ఈ పాయసంతోనే దీక్ష విరమిస్తారు. ఈ కర్వా చౌత్‌ పండుగ భార్యా భర్తల మధ్య బంధాన్ని దృఢం చేస్తుందని వారి విశ్వాసం.

కర్వా చౌత్‌ పండుగ వెనుక చారిత్రక గాథ
కర్వా చౌత్‌ పండుగకు సంబంధించి భిన్న రాష్ట్రాలలో విభిన్న గాధలున్నాయి. అప్పట్లో రాజ్‌పుత్‌ పురుషులు తమ భార్య, పిల్లల్ని వదిలేసి తరచూ యుద్ధానికి వెళ్లేవారు. దీంతో తమ భర్తలు క్షేమంగా ఇంటికి తిరిగి రావాలని కోరుకుంటూ మహిళలు భక్తితో ఉపవాస దీక్ష చేసేవారు. వారికోసం ప్రత్యేకమైన వంటకాలు సిద్ధం చేసి, సాయంత్రం వరకు ఉపవాస దీక్షలో ఉంటూ భర్త కోసం వేచి చూస్తుండేవారు. అప్పటి నుంచే ఈ కర్వాచౌత్‌ పండుగ ప్రాశస్త్యం పొందిందని చెబుతుంటారు.

మరో కథనం
భారతదేశానికి వాయువ్య ప్రాంతంలో కర్వాచౌత్‌ పండుగను మరో విధంగా చేసుకుంటారు. శరదృతువులో పంట చేతికి రాగానే వారు ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. ఆ ప్రాంతంలో గోధుమలను నిల్వ ఉంచే పెద్ద మట్టి కుండలను ‘కర్వాస్‌’ అని పిలుస్తారు. కర్వాచౌత్‌ రోజున పెద్ద పెద్ద మట్టి కుండల్లో గోధుమలను నింపి శివపార్వతులకు సమర్పిస్తారు. అనంతరం మహిళలు తమ బంధువుల్ని, స్నేహితుల్ని కలిసి బహుతులు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటుంటారు. గోధుమలు నిల్వ ఉంచే 'కర్వాస్' పేరుతోనే కర్వాచౌత్‌ పండుగ వచ్చినదని విశ్వాసం.

నూతన వధువుల్లా మహిళలు
కర్వాచౌత్‌ వ్రతాన్ని ఆచరించే మహిళలు ఈ రోజు ఎరుపు, లేదా నారింజ రంగు వస్త్రాలు వేసుకోవడం ఆనవాయితీ! కొందరు తమ పెళ్లినాటి వస్త్రాలు ధరించి, చేతి నిండా గాజులు, నుదుటన కుంకుమతో పెళ్లి కూతుళ్లలా అందంగా ముస్తాబై అమ్మవారిని కొలుస్తారు.

ప్రస్తుత కాలంలో అందరూ ప్రాంతాలకు అతీతంగా పండుగలు జరుపుకుంటున్న నేపథ్యంలో ఈ కర్వాచౌత్‌ వ్రతాన్ని మనం కూడా ఆచరిద్దాం. పార్వతీదేవి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

