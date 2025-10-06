ETV Bharat / spiritual

లంకేశ్వరుడు రావణుడి చేతుల్లో నుంచి దిగిన ఆత్మలింగం రహస్యం తెలుసా?

గోకర్ణ మహాబలేశ్వర ఆలయం విశిష్టత మీ కోసం!

Gokarna Mahabaleshwar Temple
Gokarna Mahabaleshwar Temple (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 6, 2025 at 3:02 AM IST

Gokarna Mahabaleshwar Temple : పరమ శివుని ప్రఖ్యాతి చెందిన ఆలయాల్లో పంచారామాలు, పంచభూత లింగాలు, ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు విశిష్టమైనవి. ఇవి మాత్రమే కాకుండా అతి ప్రాచీనమైన స్వయంభువు లింగాలు వెలసిన శైవ క్షేత్రాలు కూడా మన దేశంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఆత్మలింగంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఒక శైవ క్షేత్రం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

గోకర్ణ మహాబలేశ్వర ఆలయం
ఉత్తర కర్ణాటకలో, అరేబియా సముద్ర తీరంలోని గోకర్ణ క్షేత్రంలో వెలసిన గోకర్ణ మహాబలేశ్వర ఆలయం ఏడు ముక్తి స్థలాల్లో ఒకటిగా భాసిల్లుతోంది. ద్రావిడ శైలి శిల్ప కళానైపుణ్యంతో అలరారే ఈ ఆలయంలో పరమేశ్వరుడు ఆత్మలింగంగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంటాడు. త్రేతా యుగానికి చెందిన అతి ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయానికి భూకైలాసమని పేరు.

గోకర్ణమనే పేరు ఇందుకే!
గో కర్ణం అంటే గోవు చెవి అని అర్ధం. ఇక్కడ గంగావళి, అఘునాశిని అనే నదులు గోవి చెవి ఆకారంలో ప్రవహించడం వల్లనే ఈ క్షేత్రానికి గోకర్ణమని పేరు వచ్చింది.

ఆలయ స్థల పురాణం
లంకాధిపతి రావణాసురుడు మహా శివ భక్తుడు. రావణాసురుని తల్లి కైకసి కూడా పరమ శివుని భక్తురాలే! కైకసి తన కుమారుడైన రావణాసురుని శ్రేయస్సు కోసం ప్రతిరోజూ శివుని పూజించేదంట! ఒకసారి స్వర్గాధిపతి ఇంద్రుడు కైకసి శివ పూజ చూసి అసూయ చెంది, ఆమె పూజిస్తున్న శివలింగాన్ని సముద్రంలో పడేసాడు.

కైకసి నిరాహార దీక్ష
తాను పూజించే శివలింగాన్ని ఇంద్రుడు సముద్రంలో పడేయడంతో కైకసి శివ పూజకు ఆటంకం కలిగింది. దానితో ఆమె నిరాహారదీక్ష చేయడం మొదలు పెట్టింది. తల్లి బాధ చూడలేక రావణాసురుడు తల్లి కోసం పరమేశ్వరుని ఆత్మలింగాన్ని తీసుకురావడానికి కైలాసానికి వెళ్లాడు.

రావణునికి ఆత్మలింగాన్ని ఇచ్చిన శివుడు
రావణాసురుని భక్తికి మెచ్చిన శివుడు అతనికి ఆత్మలింగాన్ని అనుగ్రహించాడు. అయితే ఈ ఆత్మలింగాన్ని లంకకు తీసుకెళ్లే మార్గంలో ఎక్కడా కింద పెట్టకూడదని శివుడు షరతు విధిస్తాడు. అందుకు అంగీకరించిన రావణాసురుడు ఆత్మలింగాన్ని తీసుకుని లంకకు బయల్దేరాడు. అయితే భోళాశంకరుడు రావణునికి ఇచ్చిన ఆత్మలింగంతో లోకాలకు ముప్పు ఏర్పడుతుందని దేవతలంతా కలిసి బ్రహ్మ దేవుని సలహా మేరకు రావణునికి ఆత్మలింగాన్ని దక్కనీయకుండా చేసే పనిని వినాయకునికి అప్పజెప్పారు.

సంధ్యా వందనానికి సిద్ధమైన రావణుడు
రావణుడు ఆత్మలింగాన్ని తీసుకుని లంకకు వెళ్లేలోపు సంధ్యా సమయం అవడంతో రావణుడు సాయంకాలం సంధ్యా వందనం చేయాల్సి వచ్చింది. తన చేతిలో ఉన్న లింగాన్ని కింద పెట్టకూడదు. ఏమి చేయాలా అని ఆలోచిస్తుండగా అక్కడకు ఒక బాలుని రూపంలో వినాయకుడు వస్తాడు. రావణాసురుడు ఆ బాలునితో తాను సంధ్యా వందనం పూర్తి చేసుకుని వచ్చేవరకు ఆత్మలింగాన్ని జాగ్రత్తగా పట్టుకుని ఉండమని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కింద పెట్టవద్దని చెబుతాడు. వినాయకుడు అందుకు అంగీకరిస్తూ ఆత్మలింగం బరువుగా ఉందని తాను కూడా ఎక్కువ సేపు మోయలేనని, తాను మూడు సార్లు పిలిచేలోపు రావణాసురుడు రాకపోతే తాను ఆత్మలింగాన్ని కింద పెట్టేస్తానని హెచ్చరిస్తాడు. రావణుడు అందుకు ఒప్పుకుని సంధ్యావందనం చేసుకోడానికి వెళ్తాడు.

మూడు సార్లు పిలిచిన బాలుడు
అసలే వినాయకుడు! పైగా దైవ కార్యంలో ఉన్నాడు. ఇక వినాయకుడు రావణాసురుని మూడు సార్లు వెంటవెంటనే పిలుస్తాడు. ఆ పిలుపు రావణునికి వినిపించేలోపు ఆత్మలింగాన్ని కింద పెట్టేస్తాడు.

గణేశ్ ప్రతిష్ఠిత మహాబలేశ్వరుడు
రావణుడు పరుగు పరుగున వచ్చి కింద పెట్టిన శివలింగాన్ని పైకి ఎత్తడానికి తన బలమంతా ప్రయోగించి విఫలమవుతాడు. ఇక చేసేది లేక రావణుడు మహా శక్తివంతమైన ఆ ఆత్మలింగానికి మహాబలేశ్వరుడు అని పేరు పెట్టి లంకకు తిరిగి వెళ్లిపోయాడు. అలా వినాయకునిచే ప్రతిష్ఠించబడిన ఈ ఆత్మలింగం మహాబలేశ్వరుడిగా పూజలందుకోసాగింది.

వినాయకుని తలపై సొట్ట
వినాయకుడు తాను వచ్చేలోపు ఆత్మలింగాన్ని కింద పెట్టినందుకు రావణుడు ఆగ్రహించి వినాయకుని తలపై మొట్టికాయ వేసేసరికి గణపతి తలపై సొట్ట పడింది. ఇందుకు చిహ్నంగా ఇక్కడ గణపతి విగ్రహంపై సొట్టను ఇప్పటికీ భక్తులు దర్శించవచ్చు.

ఆలయ విశేషాలు
ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ప్రకృతి రమణీయతతో గోకర్ణం క్షేత్రం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అందిస్తుంది. ఈ గోకర్ణ క్షేత్రంలో పరమేశ్వరుని ఒక్కసారి దర్శిస్తే చాలు స్వామి అపారమైన కరుణతో వరాలజల్లు కురిపిస్తాడని అంటారు. గోకర్ణంలో శివుని దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు ముందుగా పరమ పావనమైన కోటి తీర్ధంలో స్నానమాచరించి ఆలయానికి చేరుకుంటారు.

ప్రథమ దర్శనం గణపతికే!
వినాయకునిచే ప్రతిష్ఠించబడిన లింగం కాబట్టి భక్తులు ముందుగా గణపతిని దర్శించుకుని అనంతరం ఆత్మలింగాన్ని దర్శించుకోవడం ఆనవాయితీ!

తామ్ర గౌరిగా వెలసిన పార్వతి
గోకర్ణ క్షేత్రంలో పార్వతి తామ్రగౌరిగా వెలసి భక్తులచే పూజలందుకుంటూ అనుగ్రహిస్తోంది. శివుని దర్శించుకున్న భక్తులు అమ్మవారిని కూడా దర్శించుకుంటారు. ఇక ఆలయ ప్రాంగణంలో వినాయకుడు, సుబ్రహ్మణ్యస్వామి వంటి ఇతర దేవి దేవతలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు.

విశేష పూజలు
గోకర్ణ క్షేత్రంలో భక్తులు స్వయంగా శివలింగాన్ని స్పృశించే భాగ్యం కలదు. ఇక ఈ ఆలయంలో ప్రతిరోజూ విశేష పూజలు జరుగుతాయి. శ్రావణ మాసంలో, కార్తీక మాసంలో, మాఘ మాసంలో ఈ ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తుతారు. ముఖ్యంగా మహాశివరాత్రి సమయంలో నిర్వహించే రథయాత్రను చూడటానికి చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు పోటెత్తుతారు.

అష్ట బంధనం
గోకర్ణ క్షేత్రంలో ప్రతి నలభై ఏళ్లకు ఒకసారి అష్టబంధనం పేరుతో శివుడికి ప్రత్యేక కుంభాభిషేకం చేస్తారు. ఆ సమయంలో అర్చకులు భక్తులకు ఆత్మలింగాన్ని చూపిస్తారు. గోకర్ణ క్షేత్రంలో పితృకార్యాలను కూడా విశేషంగా నిర్వహిస్తారు.

ఎలా చేరుకోవాలి?
గోకర్ణ క్షేత్రానికి వెళ్లాలనుకునే భక్తులు గోవా కానీ మంగళూరు విమానాశ్రయం చేరుకుంటే అక్కడ నుంచి బస్సు లేదా ప్రయివేటు వాహనాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అంకోలా రైల్వే స్టేషన్ నుంచి కూడా గోకర్ణ క్షేత్రం చేరుకోడానికి అనేక రవాణా సౌకర్యాలున్నాయి.

జీవితకాలంలో ఒక్కసారైనా తప్పకుండా దర్శించుకోవాల్సిన క్షేత్రం గోకర్ణ క్షేత్రం. ఈ భూకైలాసాన్ని మనం కూడా దర్శించుకుందాం. తరిద్దాం.

ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

