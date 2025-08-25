ETV Bharat / spiritual

'కాణిపాకం' బ్రహ్మోత్సవాలు- గణపయ్య ఏ రోజు ఏ వాహనంపై దర్శమిస్తారో తెలుసా? - KANIPAKAM BRAHMOTSAVAM 2025

కాణిపాకం బ్రహ్మోత్సవాల వివరాలు మీకోసం!

Kanipakam Brahmotsavam
Kanipakam Brahmotsavam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2025 at 5:01 AM IST

Kanipakam Brahmotsavam 2025 : త్వరలో రానున్న వినాయక చవితి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వినాయకుని ఆలయాలలో గణేష్ నవరాత్రులు పది రోజుల పాటు ఘనంగా జరుగుతాయి. అలాగే వినాయకుడు స్వయంభువుగా వెలసిన అతి ప్రాచీనమైన క్షేత్రం కాణిపాకంలో కూడా బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగనున్నాయి. అయితే ఎక్కడా లేని విధంగా కాణిపాకంలో బ్రహ్మోత్సవాలు 21 రోజులపాటు జరగడం విశేషం. కాణిపాకం వరసిద్ధి వినాయకుని బ్రహ్మోత్సవాల వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

సత్యప్రమాణాల స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు
సత్య ప్రమాణాల స్వామిగా ప్రసిద్ధి చెందిన వరసిద్ధి వినాయకుడు స్వయంభువుగా వెలసిన కాణిపాకం క్షేత్రం అతి ప్రాచీనమైన వినాయక క్షేత్రం. హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం తొలి పూజ అందుకనే వినాయకుడికి పరమశివుడు గణాధిపత్యం ఒసంగిన పరమ పవిత్రమైన భాద్రపద శుద్ధ చవితి రోజును వినాయక చవితిగా జరుపుకోవడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. ఈ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న గణేశ ఆలయాలలో పదిరోజులపాటు గణేశ నవ రాత్రుల పేరిట ఘనంగా ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. స్వయంభువుగా వినాయకుడు వెలసిన కాణిపాకం క్షేత్రంలో వినాయక చవితి నుంచి పది రోజుల పాటు ఘనంగా బ్రహోత్సవాలు జరుగుతాయి. దేశం నలుమూలల నుంచే కాకుండా విదేశాల నుంచి కూడా అధిక సంఖ్యలో భక్తులు హాజరయ్యే కాణిపాకం బ్రహ్మోత్సవాల వివరాలను తెలుసుకుందాం.

బ్రహ్మోత్సవాలు ఎప్పుడు ప్రారంభం
కాణిపాకం వినాయకుని బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ ఏడాది ఆగస్టు 2 7వ తేదీ బుధవారం నుంచి ప్రారంభమై 21 రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరుగనున్నాయి. అందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లన్నీ దేవస్థానం వారు ఇప్పటికే పూర్తి చేసారు. భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనే ఈ బ్రహ్మోత్సవాలలో ఏ రోజు ఏ సేవ జరగనుందో తెలుసుకుందాం.

బ్రహ్మోత్సవాల వివరాలు
కాణిపాకం వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఆగస్టు 27 నుంచి సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ వరకు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్నాయి.

  • తొలుత అవిఘ్నమస్తు అంటూ బ్రహ్మోత్సవాలు వినాయక చవితి వేడుకలతో ఆగస్టు 27న ప్రారంభమవుతాయి. ఈ రోజు స్వామికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, పుష్పాలంకరణ సేవలు జరుగుతాయి. సాయంత్రం గ్రామోత్సవం జరుగుతుంది.
  • ఆగస్టు 28న ధ్వజారోహణం, హంసవాహన సేవ జరుగనుంది.
  • ఆగస్టు 29న నెమలి వాహనంపై ఊరేగుతూ గణపతి భక్తులను అనుగ్రహిస్తాడు.
  • ఆగస్టు 30న మూషిక వాహనంపై స్వామి వారు భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.
  • ఆగస్టు 31న వినాయకుడు ఉదయం చిన శేష వాహనంపై, రాత్రి పెద్ద శేష వాహనంపై విహరించనున్నారు.
  • సెప్టెంబర్ 1న ఉదయం చిలుక వాహనం, రాత్రి వృషభ వాహనంపై గణనాధుడు ఊరేగనున్నారు.
  • సెప్టెంబర్ 2వ తేదీన గజ వాహనంపై వినాయకుడు భక్తులకు దర్శనమిస్తాడు.
  • సెప్టెంబర్ 3వ తేదీన రథోత్సవం జరుగనుంది.
  • సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన బిక్షాండి, అదే రోజున సాయంత్రం తిరుకళ్యాణం, రాత్రి అశ్వవాహన సేవలు వరుసగా జరగనున్నాయి.
  • సెప్టెంబర్ 5 సాయంత్రం ధ్వజావరోహణం, వడాయత్తు ఉత్సవం, రాత్రి జరిగే ఏకాంత సేవతో బ్రహ్మోత్సవాలు ముగియనున్నాయి.

ప్రత్యేక ఉత్సవాలు సేవల వివరాలు

దేశంలో ఏ ఆలయాల్లో లేని విధంగా కాణిపాకంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ముగిసిన అనంతరం ప్రత్యేక ఉత్సవాలు పేరిట మరో విడత ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. ఈ ఉత్సవాలు సెప్టెంబర్ 06 వ తేదీ నుంచి మొదలవుతాయి.

ప్రత్యేక ఉత్సవాల వివరాలు

  • సెప్టెంబర్ 6న అధికార నంది వాహన సేవ జరుగుతుంది.
  • సెప్టెంబర్ 7న రావణ బ్రహ్మ వాహనం పై వినాయకుడు భక్తులకు దర్సనమిస్తాడు.
  • సెప్టెంబర్ 8న యాళి వాహన సేవ జరుగుతుంది.
  • సెప్టెంబర్ 9న విమానోత్సవం జరుగుతుంది.
  • సెప్టెంబర్ 10న పుష్ప పల్లకి సేవ జరుగనుంది.
  • సెప్టెంబర్ 11న కామధేను వాహన సేవ జరుగుతుంది.
  • సెప్టెంబర్ 12న సూర్య ప్రభ వాహనంపై భక్తులకు వినాయకుడు దర్శనమిస్తాడు.
  • సెప్టెంబర్ 13న చంద్ర ప్రభ వాహనసేవ జరుగనుంది.
  • సెప్టెంబర్ 14న కల్పవృక్ష వాహన సేవ జరుగుతుంది.
  • సెప్టెంబర్ 15న గణనాథునికి పూలంగి సేవ జరుగుతుంది.
  • సెప్టెంబర్ 16న జరుగనున్న తెప్పోత్సవంతో ప్రత్యేక ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి.

కోలాహలంగా కాణిపాక క్షేత్రం
కాణిపాకంలో శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకునికి అంగరంగ వైభవంగా జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలను, ప్రత్యేక ఉత్సవాలను చూసేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశం నలుమూలల నుంచి అసంఖ్యాక భక్తులు తరలివస్తారు. బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా స్వామి వారిని ప్రత్యేక ఆభరణాలతో అలంకరిస్తారు. ప్రతిరోజూ జరిగే వాహన సేవల్లో కోలాటాలు, చెక్క భజనలు, ఇతర కార్యక్రమాలతో కాణిపాక క్షేత్రం మొత్తం సందడిగా ఉంటుంది.

నిత్యాన్నదానం
కాణిపాక క్షేత్రంలో ప్రతినిత్యం నిత్యాన్నదానం జరుగుతుంది. ప్రత్యేకించి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా భక్తులకు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు నిరంతరాయంగా అన్నప్రసాదం అందిస్తారు.

వినాయక చవితి పండుగను అందరం ఆనందంగా జరుపుకుని వరసిద్ధి వినాయకుని బ్రహ్మోత్సవాలకు బయలుదేరి వెళ్దాం. గణనాధుని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.

ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

