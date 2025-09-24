లక్ష్మీసరస్వతులు రెండు కళ్లుగా విరాజిల్లే కంచి కామాక్షి- అమ్మవారిని దర్శించుకుంటే విజయం తధ్యం!
నవరాత్రుల్లో కంచి కామాక్షిని దర్శించి ఏ పని తలపెట్టినా విజయం తధ్యమని భక్తుల విశ్వాసం!
Published : September 24, 2025 at 3:21 AM IST
Kanchi Kamakshi Temple Significance: అష్టాదశ శక్తి పీఠాల్లో నాభిస్థానంగా విరాజిల్లుతున్న కంచి కామాక్షిదేవి ఆలయం తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో కొలువై ఉంది. పురాణాల ప్రకారం ఈ ప్రదేశంలో సతీదేవి నాభి పడిందని అంటారు. అందుకే కంచిలోని శక్తి పీఠాన్ని నాభిస్థాన శక్తి పీఠమని అంటారు. దేవి నవరాత్రుల సందర్భంగా ఈ కథనంలో కంచి కామాక్షిదేవి ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
భక్తుల పాలిట కల్పవల్లి
కంచిలో కామాక్షిదేవి కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కల్పవల్లిగా పూజలందుకుంటోంది. నవరాత్రుల్లో ఈ తల్లిని దర్శించి పూజిస్తే ఎలాంటి కోరికలైనా తీరుతాయని ప్రసిద్ధి.
ఆలయ స్థల పురాణం
కంచిలో వెలసిన ఏకాంబరేశ్వర స్వామి పంచ భూతాల్లో పృథ్వి లింగంగా విరాజిల్లుతున్నాడు. పార్వతి దేవి ఇక్కడ పరమ శివుని సైకత లింగం రూపంలో పూజించిందని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది. పార్వతి ప్రతిరోజూ పరమ శివుని సైకత లింగాన్ని అంటే ఇసుకతో చేసిన లింగాన్ని పూజించేదంట! పార్వతి దేవిని పరీక్షించడానికి పరమ శివుడు పెద్ద అలలతో ఆ లింగాన్ని ముంచెత్తాడంట! శివుడు అలల రూపంలో వచ్చిన జల స్వరూపాన్ని కంబనది అంటారు.
పార్వతి తపస్సు
అయితే పార్వతి అలల ధాటికి తాను పూజించే శివలింగానికి హాని కలగకుండా ఆ లింగాన్ని ఆలింగనం చేసుకుని అలాగే ఉండి పోయిందంట! ఇందుకు నిదర్శనంగా ఈనాటికి కంచి ఏకాంబరేశ్వర స్వామి లింగంపై అమ్మవారి కుచముల చిహ్నాలు కనిపిస్తాయి. పెద్దగా జనసమ్మర్దం లేని సమయంలో పూజారిగారిని అడిగితే తప్పకుండా చూపిస్తారు. అంతేకాకుండా పార్వతి శివుని భర్తగా పొందేందుకు సూదిమొనపై కూర్చుని, పంచాగ్నుల మధ్య ఘోరమైన తపస్సు చేయగా శివుడు ఆమె తపస్సుకు మెచ్చి ప్రత్యక్షమై పార్వతిని వివాహమాడినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
లక్ష్మి సరస్వతి రెండు కళ్లుగా!
కామాక్షి అనే పదానికి విస్తృతమైన అర్ధం ఉంది. 'క' అంటే సరస్వతి రూపం. 'మ' అంటే లక్ష్మి స్వరూపం. లక్ష్మి సరస్వతులు రెండు కళ్లుగా చేసుకుని భక్త జనానికి కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కల్పవల్లిగా కామాక్షిదేవి విరాజిల్లుతోంది. మానవ జన్మ ఎత్తిన ప్రతి ఒక్కరు కోరుకునేది జ్ఞానం, ఐశ్వర్యం. కామాక్షి దేవిని ఆశ్రయిస్తే ఈ రెండింటితో పాటు మోక్షం కూడా లభిస్తుందని విశ్వాసం.
ఆలయ విశేషాలు
కంచి కామాక్షి ఆలయం అద్భుతమైన శిల్పకళకు నిలయమైనది. గర్భాలయంలో ఆ తల్లి పద్మాసనంపై కూర్చుని భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది. అమ్మవారు చతుర్భుజాల్లో పాశం, అంకుశం, పుష్పబాణం, చెరుకు గడలతో చిద్విలాసంగా దర్శనమిస్తుంది. పూర్వం ఇక్కడ అమ్మవారు ఉగ్ర స్వరూపంతో ఉండేవారంట! నడిచే దైవంగా పేరు గాంచిన శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులు అమ్మవారి ఉగ్రతను తగ్గించేకుందుకు శ్రీచక్రాన్ని ప్రతిష్టించారని ఆలయ స్థలపురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ప్రతిరోజూ ఇక్కడ శ్రీచక్రానికి పూజలు జరుగుతాయి. అంతేకాదు ఆదిశంకరుల వారు అమ్మవారిని ఇక్కడ నుంచి వెళ్లవద్దని అభ్యర్ధించారంట! అందుకే అమ్మవారు ఇక్కడ స్థిర నివాసం ఏర్పరుచుకుని ఉన్నారు. ఉత్సవాల సమయంలో మాత్రం ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న ఆదిశంకరుల అనుమతి తీసుకుని అమ్మవారు ఆలయ ప్రాంగణం నుంచి బయటకు వెళ్తుందట!
పరమాచార్యులతో ప్రత్యక్ష సంభాషణ
కంచి పీఠాధిపతి నడిచే దైవం శ్రీ శ్రీ శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామితో అమ్మవారు ఏకాంతంలో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడేదంట! అందుకే కంచిలో వెలసిన ఈ శక్తి పీఠం అత్యంత మహిమాన్వితమైనదని భక్తుల విశ్వాసం.
పూజోత్సవాలు
ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఎంతో విశాలమైన ప్రాంగణంలో కంచి కామాక్షి ఆలయం వెలసి ఉంది. ప్రతి రోజు బ్రాహ్మి ముహూర్తంలో కామాక్షిదేవి ఉత్సవమూర్తిని మేల్కొలిపి, నైవేద్యం సమర్పించి హారతి ఇచ్చి ప్రదక్షిణంగా ఆలయంలోకి తీసుకు వస్తారు. తరువాత అమ్మవారి సమక్షంలో గోపూజ జరుగుతుంది. అనంతరం అమ్మవారి ద్వారానికి ఉన్న తెరలు తొలగించి మహా హారతి ఇచ్చి భక్తులకు దర్శనానికి అనుమతి ఇస్తారు. ఈ సమయంలో భక్తులు అమ్మవారి విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకోవచ్చు. ప్రతిరోజూ అమ్మవారికి మూడుసార్లు అభిషేకం, కుంకుమార్చనలు నిర్వహిస్తారు.
పౌర్ణమి పూజ
ప్రతి పౌర్ణమికి అమ్మవారికి నవావర్ణ పూజ, ప్రతి బుధవారం చందనపు అలంకారం ఉంటుంది.
నవరాత్రి పూజ
ఇతర శక్తి పీఠాల్లో లేని విధంగా కంచి కామాక్షి దేవి ఆలయంలో నవరాత్రుల తొమ్మిది రోజులను మూడు భాగాలుగా విభజించి అమ్మవారిని పూజిస్తారు. మొదటి మూడు రోజులు దుర్గాదేవిగా, తరువాతి మూడు రోజులు లక్ష్మీదేవిగా, చివరి మూడు రోజులు సరస్వతి దేవిగా అమ్మవారిని పూజిస్తారు. ఇలా ఎందుకంటే ముందే చెప్పుకున్నట్లు అమ్మవారి రెండు కళ్ళు లక్ష్మి సరస్వతులుగా మనోనేత్రం దుర్గాదేవిగా ఉన్నందున ఇలా పూజించడం సంప్రదాయం. నవరాత్రుల్లో కామాక్షి దేవి ఆలయంలో కుమారి పూజ, సువాసిని పూజలు కూడా విశేషంగా జరుగుతాయి. నవరాత్రుల్లో కంచి కామాక్షిని దర్శించి ఏ పని తలపెట్టినా విజయం తధ్యమని భక్తుల విశ్వాసం. కంచి కామాక్షి దర్శనం పూర్వ జన్మ సుకృతం. సకల ఐశ్వర్యకారకం!
ఓం శ్రీ కామాక్షి దేవ్యై నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.