కాశీ యాత్రకు వెళుతున్నారా?- అయితే ఈ విషయం మీకు తెలుసా?
కాశీ యాత్రకు వెళ్లే ముందు చాలా మందికి తెలియని రహస్యమిదే!
Published : September 13, 2025 at 6:40 AM IST
Kalabhairava Significance : సప్త మోక్ష క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా భాసిల్లుతున్న కాశీ పట్టణం హిందువులకు మోక్ష ధామం. కాశీలో మరణిస్తే పునర్జన్మ ఉండదని అంటారు. అందుకే దేశవిదేశాల నుంచి ఎంతోమంది కాశీకి వచ్చి అక్కడ స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకుని ఉంటారు. ఇంతటి మహత్యం కలిగిన కాశీ పట్టణంలో అడుగు పెట్టడమంటే మాములు విషయం కాదు. ఈ స్వామి అనుగ్రహం లేకుంటే కాశీ మహాక్షేత్రంలో అడుగు పెట్టలేమని అంటారు. ఇంతకు ఎవరీ స్వామి? ఆ స్వామి అనుగ్రహాన్ని ఎలా పొందాలి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
'కాలభైరవా నమోస్తుతే- కాశీ విశ్వేశ్వరా నమోస్తుతే'
కాశీ పట్టణానికి క్షేత్ర పాలకుడు కాలభైరవ స్వామి. ఆ స్వామి పుట్టుకకు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన కథ శివపురాణంలో వివరించి ఉంది.
కాలభైరవ స్వామి ఆవిర్భావం
ఒకసారి బ్రహ్మ మహేశ్వరులు మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఆ మాటలు కాస్తా వాదోపవాదాలుగా మారాయి. బ్రహ్మదేవుడు 'నేను సృష్టికర్తను, పరబ్రహ్మ స్వరూపుడను, నేను చెప్పినట్లుగానే మీరంతా నడుచుకోవాలి' అన్నాడు. దానికి శివుడు సమ్మతించలేదు. దాంతో వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. బ్రహ్మదేవుడు శివుని తూలనాడడం ప్రారంభించాడు. శివుడు ఆగ్రహం పట్టలేక హుంకరించాడు. ఆ హుంకారం నుంచి ఒక భయంకర రూపం ఆవిర్భవించింది. మహోన్నత కాయముతో, మూడు నేత్రాలతో, త్రిశూలము, గద, ఢమరుకం వంటి ఆయుధాలను చేతులతో ధరించి కనిపించిన ఆ మహోన్నత రూపమే శ్రీ కాలభైరవ స్వరూపం.
బ్రహ్మ శిరస్సును ఖండించిన కాలభైరవుడు
పరమ శివుని హుంకారంతో జన్మించిన కాలభైరవుడు తన జననానికి కారణం చెప్పమని శివుని కోరాడు. శివుని ఆజ్ఞమేరకు కాలభైరవుడు బ్రహ్మదేవుని ఐదు శిరస్సులలో ఒక శిరస్సును ఖండించాడు. దీంతో బ్రహ్మదేవుని గర్వం అణిగిపోయింది. తిరిగి కాలభైరవుడు శివుని చెంత నిలిచాడు.
కాలభైరవుని సోకిన బ్రహ్మ హత్యా పాతకం
కాలభైరవునితో పరమ శివుడు 'నీవు బ్రహ్మదేవుని శిరస్సును ఖండించడం వల్ల నీకు బ్రహ్మహత్యాపాతకం సోకింది. కనుక నీవు బ్రహ్మ కపాలాన్ని చేతిలో ధరించి తీర్థయాత్రలు చేయి' అని సూచిస్తాడు.
తీర్థయాత్రలకు బయల్దేరిన కాలభైరవుడు
కాలభైరవుడు బ్రహ్మహత్యాపాతకాన్ని తొలగించుకోవడం కోసం బ్రహ్మ కపాలాన్ని చేతిలో ధరించి పుణ్యక్షేత్రాల పర్యటన ప్రారంభించాడు. ఎన్ని క్షేత్రాలు పర్యటించినా తనకు సోకిన బ్రహ్మహత్యా పాతకం విడవనందున కాలభైరవుడు చివరకు మహావిష్ణువు వద్దకు వెళ్లి విష్ణువును శరణు వేడుతాడు.
కాలభైరవునికి దోష పరిహారం చెప్పిన విష్ణువు
విష్ణువు కాలభైరవునితో 'కాలభైరవా! నీవు శివుని పుత్రుడివి. కనుక శివునితో సమానం. బ్రహ్మదేవుని గర్వం అణచడానికి జన్మించిన వాడవు. నీవు ఎన్ని యాత్రలు చేసినా ఉపయోగం ఉండదు. నీవు కాశీ క్షేత్రానికి వెళ్లు. కాశీక్షేత్రంలో అడుగు పెట్టినంతనే నీ బ్రహ్మహత్యాపాతకం భస్మమై పోతుంది' అని చెబుతాడు.
కాశీ పట్టణం చేరుకున్న కాలభైరవుడు
విష్ణువు సూచన మేరకు కాలభైరవుడు కాశీచేరుకున్నాడు. కాశీలో అడుగు పెట్టగానే కాలభైరవుని బ్రహ్మహత్యా దోషం పోయింది. అప్పటి వరకు ఆయన చేతికి అంటుకుని ఉన్న బ్రహ్మ కపాలం విడిచి పోయింది. అప్పుడు కాలభైరవుడు బ్రహ్మ కపాలాన్ని కాశిలో పూడ్చి పెట్డాడు. బ్రహ్మ కపాలం పూడ్చి పెట్టిన చోట ఏర్పడిన తీర్థమే నేటి కాశీలోని కపాల మోక్ష తీర్థం.
క్షేత్ర పాలకుడిగా కాలభైరవుడు
బ్రహ్మహత్యా దోషం పోగొట్టుకున్న కాలభైరవుని చూసి పరమశివుడు 'కాలభైరవా! నీవు పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంలో కొలుదీరి కాశీ పట్టణానికి క్షేత్రపాలకుడుగా బాధ్యతలు చేపట్టు. నా దర్శనం కోసం కాశీకి వచ్చే భక్తులు ముందుగా నిన్నే పూజిస్తారు. నిన్ను పూజించిన తరువాతనే నాకు పూజలు జరుగుతాయి' అని శివుడు పలికాడు. దీనితో కాలభైరవుడు కాశీక్షేత్రంలో కొలువుదీరి క్షేత్రపాలకునిగా పూజలందుకొంటున్నాడు. అందుకే కాశీకి వెళ్లాలని తలచుకోగానే ముందుగా మనసులో కాలభైరవుని నమస్కరించి కాశీ పట్టణానికి వచ్చే అదృష్టం ప్రసాదించమని మనసులో కోరుకోవాలంట! అప్పుడే కాశీ పట్టణంలోకి ప్రవేశించగలమని శివపురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. అంతేకాదు కాలభైరవ స్వామిని పూజిస్తే కాశీ విశ్వనాథుని అనుగ్రహం కూడా సులభంగా లభిస్తుందని విశ్వాసం.
ఓం శ్రీ కాలభైరవాయ నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం