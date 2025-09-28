విగ్రహం లేని దేవాలయం- శతాబ్దాలుగా ఆరని జ్వాలలు- అక్బర్ విఫలయత్నం చేసిన శక్తిపీఠం!
అత్యంత మహిమాన్వితమైన జ్వాలాముఖి అమ్మవారు- దేవి నవరాత్రుల్లో ఈ ఆలయాన్ని దర్శిస్తే పుణ్యఫలం!
Published : September 28, 2025 at 2:45 AM IST
Jwalamukhi Temple Significance: హిందువులు పార్వతీ దేవిని ఆరాధించే దేవాలయాల్లో పురాణ గాథల, ఆచారాల పరంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్న కొన్ని స్థలాలను శక్తిపీఠాలు అంటారు. ఇవి భక్తులకు ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలను అందిస్తాయి. ఈ పీఠాలు కేవలం దేవాలయాలు మాత్రమే కాదు! శక్తి ఆరాధనకు, తాంత్రిక సాధనలకు ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రాలు. దేవి నవరాత్రుల్లో అష్టాదశ శక్తి పీఠాలను దర్శించడం మోక్షదాయకమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే శరన్నవరాత్రుల్లో శక్తి పీఠాల గురించి చదివినా, విన్నా కూడా అమ్మవారి అనుగ్రహం లభిస్తుందని అంటారు. ఈ కథనంలో ఎన్నో రహస్యాలకు నిలయమైన ఓ శక్తి పీఠం గురించి తెలుసుకుందాం!
జ్వాలాముఖి ఆలయం
భారతదేశంలోని ఆలయాలు కొన్ని స్వయం ప్రకటితం అయితే మరికొన్ని ఆర్షితం అంటే రుషులు స్థాపించినవి. స్వయం ప్రకటితమైన ఆలయాల్లో దేవి దేవతలు స్వయంభువుగా వెలసి ఉంటారు. అలాంటి ఓ ఆలయమే హిమాచల్ప్రదేశ్లోని కాంగ్రా జిల్లాలో వెలసిన జ్వాలాముఖి ఆలయం. పురాణాల ప్రకారం సతీదేవి నాలుక ఇక్కడ పడిందని అంటారు. మహాభారతం, దేవి భాగవతం వంటి గ్రంధాల్లో కూడా జ్వాలాముఖి ఆలయం గురించిన ప్రస్తావన ఉంది. ఈ సందర్భంగా అసలు ఈ ఆలయానికి జ్వాలాముఖి అనే పేరు ఎలా వచ్చింది? దాని వెనుక రహస్యం ఏమిటి అనే సంగతులు తెలుసుకుందాం!
జ్వాలాముఖి పేరు ఎందుకు వచ్చింది?
పురాణాల ప్రకారం సతీదేవి నాలుక ఇక్కడ ఉన్న ఒక బండరాయిపై పడిందని, ఆనాటి నుంచి ఆ ప్రదేశంలో 9 జ్వాలలు నిరంతరాయంగా ప్రజ్వరిల్లుతూనే ఉన్నాయని అంటారు. ఈ 9 జ్వాలలనే దుర్గాదేవి తొమ్మిది అవతారాలుగా భావిస్తారు.
9 జ్వాలలు తొమ్మిది అవతారాలు
జ్వాలాముఖి ఆలయంలో వెలుగుతుండే 9 జ్వాలలు మహాకాళి, అన్నపూర్ణ, చండి, హింగ్లాజ్, విద్య, బస్నీ, మహాలక్ష్మి, సరస్వతి, అంబిక, అంజిదేవి అనే పేర్లతో ఉంటాయి.
విగ్రహం లేని ఆలయం- అంతుచిక్కని మిస్టరీ
జ్వాలాముఖి దేవి గర్భగుడిలో ఎలాంటి విగ్రహం ఉండదు. గర్భాలయం అంటే ఒక గుంట లోపల ఒక రాతిలో చిన్న పగులు నుంచి జ్వాలలు నిరంతరం వస్తుంటాయి. భక్తులు ఈ జ్వాలలనే అమ్మవారి స్వరూపాలుగా భావించి పూజిస్తారు. నవదుర్గలకు ప్రతీకగా ఉండే తొమ్మిది జ్వాలలు ఈ క్షేత్రంలో పూజలందుకోవడం విశేషం. కలియుగ ఆరంభం నుంచి ప్రజ్వరిల్లుతున్న ఈ జ్వాలలు వాస్తవానికి అసలు ఎప్పటి నుంచి వెలుగుతున్నాయో, ఎక్కడి నుంచి ఈ జ్వాలలు వస్తున్నాయో అంతు చిక్కని రహస్యంగా మారింది. కొందరు శాస్త్రవేత్తలు మాత్రం దేవాలయం క్రింద భూగర్భ అగ్నిపర్వతం ఉందని, అగ్నిపర్వతం నుంచి వచ్చే సహజ వాయువులు జ్వాలల రూపంలో ఎగసి పడుతున్నాయని అంచనా వేశారు కానీ ఈ విషయాన్ని వారు నిరూపించలేకపోయారు. అందుకే ఇది ఈ నాటికీ చేధించలేని మిస్టరీగా మిగిలిపోయింది.
జ్వాలాముఖి ఆలయ చరిత్ర
ఈ ఆలయాన్ని కాంగ్రాని పరిపాలించే రాజు రాజా భూమి చంద్ నిర్మించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఆలయంలో బంగారు పూతపూసిన గోపురం, వివిధ శిఖరాలు, వెండి ప్రవేశ ద్వారం ఉన్నాయి.
ఆలయ విశేషాలు
ఆలయ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద, రెండు సింహాల విగ్రహాలు ఉన్నాయి. ఆలయం ముందు ఉన్న మండపంలో నేపాల్ రాజు సమర్పించిన భారీ ఇత్తడి గంటను కూడా చూడవచ్చు. సాధారణంగా ఇక్కడ జ్వాలాముఖి దేవతకు పాలు, నీరు నైవేద్యంగా పెడతారు. గర్భాలయం గుంటలో అమ్మవారి స్వరూపంగా భావించే పవిత్ర జ్వాలలకు అభిషేకం చేస్తారు. విచిత్రమేమిటంటే అభిషేకం చేసినా ఈ జ్వాలలు ఆరిపోవు. ఇందుకు ఒక ప్రాచీన కథనం కూడా స్థానికులు చెబుతారు.
జ్వాలలు ఆర్పడానికి అక్బర్ విఫలయత్నం
మొఘల్ చక్రవర్తి అక్బర్ ఒకసారి జ్వాలాముఖి ఆలయంలోని జ్వాలలు నగరాన్ని కాల్చి వేస్తాయని భావించి వాటిని ఆర్పడానికి ప్రయత్నించి విఫలమయ్యాడు. అప్పటి నుంచి ఈ ఆలయం మరింత ప్రాధ్యాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ సంఘటన తర్వాత జ్వాలాముఖి దేవతపై ఆయనకున్న నమ్మకం మరింత బలపడింది. తరువాతి కాలంలో అక్బర్ ఈ ఆలయానికి బంగారు ఛత్రాన్ని బహుకరించాడని ఆలయ చరిత్ర ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది.
పూజోత్సవాలు
జ్వాలాముఖి ఆలయం వారంలోని అన్ని రోజులు తెరిచి ఉంటుంది. రోజుకు ఐదుసార్లు అమ్మవారికి హారతి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. వేకువజామున జరిగే హారతిని మంగళ ఆరతి అంటారు. సూర్యోదయ సమయంలో నిర్వహించే ఆరతిని 'పంచుప్చార్ పూజన్' అంటారు. తదుపరి ఆరతిని "భోగ్ కీ ఆరతి" అని పిలుస్తారు. సాయంత్రం 7:00 గంటల ప్రాంతంలో నిర్వహించే ఆరతికి నిర్దిష్టమైన పేరు లేనప్పటికీ సంధ్యా సమయం కాబట్టి సంధ్య ఆరతి అంటారు. చివరి ఆరతి రాత్రి 10 గంటల ప్రాంతంలో జరుగుతుంది. శయన ఆరతిగా పిలిచే ఈ ఆరతి చాలా ప్రత్యేకమైన ఆరతి. ఈ ఆరతి తరువాత అమ్మవారు శయనిస్తుందని విశ్వాసం. అందుకే ఇక్కడ అమ్మవారి పానుపు పువ్వులు, ఆభరణాలతో అందంగా అలంకరించి ఉంటుంది.
నవరాత్రి పూజలు
చైత్ర మాసంలో వచ్చే వసంత నవరాత్రులు, ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే దేవి నవరాత్రుల్లో జ్వాలాముఖి అమ్మవారి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా భక్తులు పవిత్ర 'జ్వాలా కుండ్' చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసి అమ్మవారికి కానుకలు సమర్పిస్తారు.
ప్రత్యేక ఆకర్షణలు
జ్వాలాముఖి నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో జానపద నృత్యాలు, పాటలు, నాటకాలు, కుస్తీ పోటీలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.
ఎలా చేరుకోవాలి?
హిమాచల్ ప్రదేశ్ సిమ్లా నుంచి జ్వాలాముఖి ఆలయానికి చేరుకోవడానికి అనేక రవాణా సౌకర్యాలున్నాయి. దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి సిమ్లా చేరుకోడానికి విమానం, రైలు సౌకర్యాలున్నాయి. దేవి నవరాత్రుల్లో అత్యంత మహిమాన్వితమైన జ్వాలాముఖి అమ్మవారి ఆలయ దర్శనం మోక్షకారకం. సిద్ధి దాయకం!
ఓం శ్రీమాత్రే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.