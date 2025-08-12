ETV Bharat / spiritual

ఆగస్టు 16న "కృష్ణాష్టమి" - నెమలి పింఛంతో ఇలా చేస్తే ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయట! - JANMASHTAMI 2025 PUJA PROCEDURE

జన్మాష్టమి రోజు కృష్ణుడిని ఇలా పూజిస్తే - అష్టైశ్వర్యాలు, ఆయురారోగ్యాలు సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్న జ్యోతిష్యులు!

Krishna Janmashtami 2025
Krishna Janmashtami 2025 (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2025 at 4:59 PM IST

4 Min Read

Krishna Janmashtami 2025 Pooja Procedure : హిందూ సంప్రదాయంలో కృష్ణుడి అవతారం చాలా ప్రత్యేకమైనది. శ్రీ మహా విష్ణువు అవతారాల్లో ఎనిమిదో అవతారమే శ్రీ కృష్ణావతారం. పరంధాముడు శ్రావణ మాసంలో బహుళ పక్ష అష్టమి తిథి రోజున రోహిణీ నక్షత్రంలో జన్మించడం వల్ల ఆ రోజును "కృష్ణాష్టమి, జన్మాష్టమి, గోకులాష్టమి, అష్టమి రోహిణి" ఇలా రకరకాలుగా పిలుస్తుంటారు. ఈ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని కన్నయ్య భక్తులంతా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ నామాన్ని స్మరిస్తూ భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుంటారు. అయితే, ఈ ఏడాది ఆగస్టు 16వ తేదీ శనివారం నాడు కృష్ణాష్టమి వస్తోంది. మరి, ఈ సందర్భంగా శ్రీకృష్ణుడిని ఏవిధంగా పూజించాలి? ఎలా ఆరాధిస్తే ఏడాది మొత్తం గోపాలుడి అనుగ్రహంతో అష్టైశ్వర్యాలు, ఆయురారోగ్యాలు పొందవచ్చు? నెమలి పింఛాలతో ఎలాంటి విధివిధానాలు పాటిస్తే ఆర్థికపరమైన సమస్యలు తొలగిపోయి శుభ ఫలితాలు సొంతం చేసుకోవచ్చు? అనే అంశాలపై ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ ఈ విధంగా వివరిస్తున్నారు.

పూజా విధానం :

  • ముందుగా మీ ఇంట్లోని పూజా మందిరాన్ని శుభ్రపరచుకోవాలి. తర్వాత పూజ గదిలో దేవుడి ఫొటోల వద్ద శుభ్రంగా కడిగిన ఒక చెక్క పీటను ఏర్పాటు చేసుకొని దానిపై నీలం రంగు వస్త్రాన్ని పరచుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ వస్త్రంపై బాల కృష్ణుని లేదా రాధాకృష్ణుల ఫొటోను ఉంచి గంధం, కుంకుమ బొట్లతో అలంకరించుకోవాలి. లేదంటే వేణుగోపాల స్వామి ఫొటోను ఏర్పాటు చేసుకున్నా అద్భుత ఫలితాలు కలుగుతాయంటున్నారు జ్యోతిష్యులు.
  • అనంతరం కృష్ణుడి ఫొటో దగ్గర మట్టి ప్రమిదలో ఆవు నెయ్యి పోసి ఆరు వత్తులను విడిగా వేసి దీపారాధన చేయాలి.
  • శ్రీకృష్ణుడికి నీలం రంగు పుష్పాలు, తులసి దళాలంటే చాలా ఇష్టం. కాబట్టి, కృష్ణాష్టమి రోజున వాటిని గోపాలుడి ఫొటోకు సమర్పిస్తూ "ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః" అనే మంత్రాన్ని జపిస్తూ పూజను నిర్వహించాలి.
Krishna Janmashtami 2025
Krishna Janmashtami 2025 (Eenadu)
  • ఈ మంత్రాన్ని 21 లేదా 54 లేదా 108 ఇలా వీలైనన్ని సార్లు చదువుకొని ఆపై కృష్ణుడి అనుగ్రహం కోసం పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, వెన్న, పటిక బెల్లం వంటి వాటితో చేసినా ఏదైనా నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
  • ఈవిధంగా కృష్ణాష్టమి రోజు నల్లనయ్యను ప్రత్యేకంగా పూజించడం ద్వారా ఇబ్బందులు తొలగిపోయి ఏడాది మొత్తం అష్టైశ్వర్యాలు, ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.
  • జన్మాష్టమి రోజు కృష్ణుడిని పూజించేటప్పుడు కొన్ని నెమలి పింఛాలు గోపాలుడి ఫొటో దగ్గర ఉంచండి. పూజ పూర్తయిన తర్వాత ఆ నెమలి పింఛాలను ధనం దాచుకునే బీరువాలో దాచిపెట్టుకోండి. ఈ ప్రత్యేకమైన విధివిధానం పాటించడం ద్వారా కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా ఉంటాయి. ఏడాదంతా ఇంట్లో వారందరూ మంచి పురోభివృద్ధి సాధిస్తారంటున్నారు.
  • అదేవిధంగా, అటుకులను నైవేద్యంగా పెట్టి దాన్ని అందరూ ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తే ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు రాకుండా ఉంటాయని చెబుతున్నారు.

ప్రతీదానికి 'కృష్ణార్పణం' అంటున్నారా? కృష్ణభక్తురాలు గోవిందమ్మ కథ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే

Krishna Janmashtami 2025
Krishna Janmashtami 2025 (Getty Images)

ఇవి పాటించినా అద్భుతమైన ఫలితాలు!

  • కృష్ణాష్టమి రోజు నెమలి పింఛాల విషయంలో మరికొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిహారాలు పాటించడం ద్వారా ఏడాదంతా అద్భుతమైన ఫలితాలు సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.
  • జన్మాష్టమి రోజు గోపాలుడి పూజలో కొన్ని నెమలి పింఛాలు ఉంచి పూజ చేయండి. పూజ పూర్తయ్యాక వాటిలో మూడు నెమలి పింఛాలను తీసుకొని మీ ఇంటి మెయిన్ ఎంట్రెన్స్ డోర్​కి త్రిశూలం ఆకారంలో అతికించండి.
  • తర్వాత వాటి కింద డోర్​ పై తడి గంధంతో "ఓం ద్వార పాలాయ నమః" అని రాయండి. ఇలా చేస్తే ఒక దేవాలయానికి దేవతా శక్తులు ఎలా కాపలాగ ఉంటాయో మీ ఇంటికి కృష్ణ శక్తి సంవత్సరం మొత్తం రక్షగా ఉంటుందంటున్నారు జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు.
  • వ్యాపారంలో నష్టాలు వస్తున్నవారు, ఉద్యోగంలో ఎదుగుదల లేని వారు జన్మాష్టమి రోజు మీ ఇంట్లో ఈశాన్యంలో ఒక పీట ఉంచి దానిపై రాధాకృష్ణుల ఫొటోను ఏర్పాటు చేయండి. అలాగే, అక్కడ ఒక నెమలి పింఛం ఉంచి 41 రోజుల పాటు ఆ ఫొటో దగ్గర దీపారాధన చేయండి.
  • 41 రోజుల తర్వాత అక్కడ ఉన్న నెమలి పింఛాన్ని వ్యాపారస్తులైతే డబ్బుల పెట్టెలో, ఉద్యోగస్తులైతే మీ దగ్గర ఉంచుకొని కార్యాలయాలకు వెళ్లండి. ఇలా చేయడం ద్వారా ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగంలో అద్భుతమైన శుభ ఫలితాలు పొందుతారంటున్నారు.
  • శత్రు బాధలు ఉన్నవారు కృష్ణాష్టమి రోజు కృష్ణుడి పూజలో ఉంచినటువంటి నెమలి పింఛాల్లో ఒకటి తీసుకొని దానిపై సింధూరంతో బొట్టు పెడుతూ మీకున్న శత్రువుల పేర్లన్నీ చెప్పుకొని ఆపై ఆ నెమలి పింఛాన్ని ఎక్కడైనా పారే నీటిలో వదిలేయండి. ఇలా చేస్తే క్రమక్రమంగా శత్రుబాధలన్నీ తొలగిపోతాయట.
  • నిద్ర సరిగ్గా పట్టనివారు, పీడ కలలు వస్తున్నవారు జన్మాష్టమి రోజు పూజలో ఉంచిన ఒక నెమలి పింఛాన్ని తీసుకొని రోజూ పడుకునే ముందు దిండు కింద పెట్టుకొని నిద్రిస్తే ఆ సమస్యలన్ని తొలగిపోతాయంటున్నారు.
  • ఇలా కృష్ణాష్టమి నాడు నెమలి పింఛాలకు సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన విధివిధానాలు పాటించడం ద్వారా ఆయా సమస్యల నుంచి ఇబ్బందులను తొలగించుకొని మంచి శుభ ఫలితాలను సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

ఆ ఆలయంలో నలుపు రంగులో హనుమ! శని ప్రభావమే కారణమా?

శివుడు, బిల్వవృక్షం రెండూ ఒకటే! మరి ఆ చెట్టు గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా?

Krishna Janmashtami 2025 Pooja Procedure : హిందూ సంప్రదాయంలో కృష్ణుడి అవతారం చాలా ప్రత్యేకమైనది. శ్రీ మహా విష్ణువు అవతారాల్లో ఎనిమిదో అవతారమే శ్రీ కృష్ణావతారం. పరంధాముడు శ్రావణ మాసంలో బహుళ పక్ష అష్టమి తిథి రోజున రోహిణీ నక్షత్రంలో జన్మించడం వల్ల ఆ రోజును "కృష్ణాష్టమి, జన్మాష్టమి, గోకులాష్టమి, అష్టమి రోహిణి" ఇలా రకరకాలుగా పిలుస్తుంటారు. ఈ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని కన్నయ్య భక్తులంతా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ నామాన్ని స్మరిస్తూ భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుంటారు. అయితే, ఈ ఏడాది ఆగస్టు 16వ తేదీ శనివారం నాడు కృష్ణాష్టమి వస్తోంది. మరి, ఈ సందర్భంగా శ్రీకృష్ణుడిని ఏవిధంగా పూజించాలి? ఎలా ఆరాధిస్తే ఏడాది మొత్తం గోపాలుడి అనుగ్రహంతో అష్టైశ్వర్యాలు, ఆయురారోగ్యాలు పొందవచ్చు? నెమలి పింఛాలతో ఎలాంటి విధివిధానాలు పాటిస్తే ఆర్థికపరమైన సమస్యలు తొలగిపోయి శుభ ఫలితాలు సొంతం చేసుకోవచ్చు? అనే అంశాలపై ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ ఈ విధంగా వివరిస్తున్నారు.

పూజా విధానం :

  • ముందుగా మీ ఇంట్లోని పూజా మందిరాన్ని శుభ్రపరచుకోవాలి. తర్వాత పూజ గదిలో దేవుడి ఫొటోల వద్ద శుభ్రంగా కడిగిన ఒక చెక్క పీటను ఏర్పాటు చేసుకొని దానిపై నీలం రంగు వస్త్రాన్ని పరచుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ వస్త్రంపై బాల కృష్ణుని లేదా రాధాకృష్ణుల ఫొటోను ఉంచి గంధం, కుంకుమ బొట్లతో అలంకరించుకోవాలి. లేదంటే వేణుగోపాల స్వామి ఫొటోను ఏర్పాటు చేసుకున్నా అద్భుత ఫలితాలు కలుగుతాయంటున్నారు జ్యోతిష్యులు.
  • అనంతరం కృష్ణుడి ఫొటో దగ్గర మట్టి ప్రమిదలో ఆవు నెయ్యి పోసి ఆరు వత్తులను విడిగా వేసి దీపారాధన చేయాలి.
  • శ్రీకృష్ణుడికి నీలం రంగు పుష్పాలు, తులసి దళాలంటే చాలా ఇష్టం. కాబట్టి, కృష్ణాష్టమి రోజున వాటిని గోపాలుడి ఫొటోకు సమర్పిస్తూ "ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః" అనే మంత్రాన్ని జపిస్తూ పూజను నిర్వహించాలి.
Krishna Janmashtami 2025
Krishna Janmashtami 2025 (Eenadu)
  • ఈ మంత్రాన్ని 21 లేదా 54 లేదా 108 ఇలా వీలైనన్ని సార్లు చదువుకొని ఆపై కృష్ణుడి అనుగ్రహం కోసం పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, వెన్న, పటిక బెల్లం వంటి వాటితో చేసినా ఏదైనా నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
  • ఈవిధంగా కృష్ణాష్టమి రోజు నల్లనయ్యను ప్రత్యేకంగా పూజించడం ద్వారా ఇబ్బందులు తొలగిపోయి ఏడాది మొత్తం అష్టైశ్వర్యాలు, ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.
  • జన్మాష్టమి రోజు కృష్ణుడిని పూజించేటప్పుడు కొన్ని నెమలి పింఛాలు గోపాలుడి ఫొటో దగ్గర ఉంచండి. పూజ పూర్తయిన తర్వాత ఆ నెమలి పింఛాలను ధనం దాచుకునే బీరువాలో దాచిపెట్టుకోండి. ఈ ప్రత్యేకమైన విధివిధానం పాటించడం ద్వారా కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా ఉంటాయి. ఏడాదంతా ఇంట్లో వారందరూ మంచి పురోభివృద్ధి సాధిస్తారంటున్నారు.
  • అదేవిధంగా, అటుకులను నైవేద్యంగా పెట్టి దాన్ని అందరూ ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తే ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు రాకుండా ఉంటాయని చెబుతున్నారు.

ప్రతీదానికి 'కృష్ణార్పణం' అంటున్నారా? కృష్ణభక్తురాలు గోవిందమ్మ కథ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే

Krishna Janmashtami 2025
Krishna Janmashtami 2025 (Getty Images)

ఇవి పాటించినా అద్భుతమైన ఫలితాలు!

  • కృష్ణాష్టమి రోజు నెమలి పింఛాల విషయంలో మరికొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిహారాలు పాటించడం ద్వారా ఏడాదంతా అద్భుతమైన ఫలితాలు సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.
  • జన్మాష్టమి రోజు గోపాలుడి పూజలో కొన్ని నెమలి పింఛాలు ఉంచి పూజ చేయండి. పూజ పూర్తయ్యాక వాటిలో మూడు నెమలి పింఛాలను తీసుకొని మీ ఇంటి మెయిన్ ఎంట్రెన్స్ డోర్​కి త్రిశూలం ఆకారంలో అతికించండి.
  • తర్వాత వాటి కింద డోర్​ పై తడి గంధంతో "ఓం ద్వార పాలాయ నమః" అని రాయండి. ఇలా చేస్తే ఒక దేవాలయానికి దేవతా శక్తులు ఎలా కాపలాగ ఉంటాయో మీ ఇంటికి కృష్ణ శక్తి సంవత్సరం మొత్తం రక్షగా ఉంటుందంటున్నారు జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు.
  • వ్యాపారంలో నష్టాలు వస్తున్నవారు, ఉద్యోగంలో ఎదుగుదల లేని వారు జన్మాష్టమి రోజు మీ ఇంట్లో ఈశాన్యంలో ఒక పీట ఉంచి దానిపై రాధాకృష్ణుల ఫొటోను ఏర్పాటు చేయండి. అలాగే, అక్కడ ఒక నెమలి పింఛం ఉంచి 41 రోజుల పాటు ఆ ఫొటో దగ్గర దీపారాధన చేయండి.
  • 41 రోజుల తర్వాత అక్కడ ఉన్న నెమలి పింఛాన్ని వ్యాపారస్తులైతే డబ్బుల పెట్టెలో, ఉద్యోగస్తులైతే మీ దగ్గర ఉంచుకొని కార్యాలయాలకు వెళ్లండి. ఇలా చేయడం ద్వారా ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగంలో అద్భుతమైన శుభ ఫలితాలు పొందుతారంటున్నారు.
  • శత్రు బాధలు ఉన్నవారు కృష్ణాష్టమి రోజు కృష్ణుడి పూజలో ఉంచినటువంటి నెమలి పింఛాల్లో ఒకటి తీసుకొని దానిపై సింధూరంతో బొట్టు పెడుతూ మీకున్న శత్రువుల పేర్లన్నీ చెప్పుకొని ఆపై ఆ నెమలి పింఛాన్ని ఎక్కడైనా పారే నీటిలో వదిలేయండి. ఇలా చేస్తే క్రమక్రమంగా శత్రుబాధలన్నీ తొలగిపోతాయట.
  • నిద్ర సరిగ్గా పట్టనివారు, పీడ కలలు వస్తున్నవారు జన్మాష్టమి రోజు పూజలో ఉంచిన ఒక నెమలి పింఛాన్ని తీసుకొని రోజూ పడుకునే ముందు దిండు కింద పెట్టుకొని నిద్రిస్తే ఆ సమస్యలన్ని తొలగిపోతాయంటున్నారు.
  • ఇలా కృష్ణాష్టమి నాడు నెమలి పింఛాలకు సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన విధివిధానాలు పాటించడం ద్వారా ఆయా సమస్యల నుంచి ఇబ్బందులను తొలగించుకొని మంచి శుభ ఫలితాలను సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

ఆ ఆలయంలో నలుపు రంగులో హనుమ! శని ప్రభావమే కారణమా?

శివుడు, బిల్వవృక్షం రెండూ ఒకటే! మరి ఆ చెట్టు గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

WHEN IS JANMASHTAMI 2025KRISHNASHTAMI 2025 DATEJANMASHTAMI POOJA RITUALSకృష్ణాష్టమి పూజా విధానంJANMASHTAMI 2025 PUJA PROCEDURE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.